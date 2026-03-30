הרווח של מנורה מבטחים קפץ ב-2025. כמה קיבלו בכירי הקבוצה?

קבוצת מנורה מבטחים סיכמה את 2025 עם רווח של 2.3 מיליארד שקל ותשואה על ההון של 31.5%. זאת, הן בשל צמיחה אורגנית בפעילויות הקבוצה והן בשל העליות החדות בשוק ההון המקומי. בנוסף לכך, הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד של חצי מיליארד שקל - כ-40% מהרווח השנתי.

בתוך כך, תיק האשראי טיפס ב-43% לרמה של 8.3 מיליארד שקל. במנורה מבטחים הפרידו לראשונה את פעילותה בתחום האשראי הצרכני והעסקי למגזר דיווח עצמאי בדוחות הכספיים. זאת, לאחר שלפני כשנה השלימה את רכישת חברת "יסודות" העוסקת בלווי פרויקטים בתחום הבניה. עוד בהקשר זה, השלימה הקבוצה את רכישת מלוא המניות בחברת "מנורה ERN" הפועלת בתחום האשראי הצרכני והעסקי. בסיכומו של התיק, מרבית הפעילות של מנורה מרוכזת באשראי העסקי (77%) לעומת 23% באשראי הצרכני.

בהקשר זה, ציין מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח, כי "הקבוצה ממשיכה להרחיב את פעילות האשראי שלה, עם שלל עסקאות המחזקות את זרוע האשראי המגוונת של הקבוצה, אשר הופכת משנה לשנה למשמעותית ותורמת אף היא לרווחי הקבוצה".

חבילות שכר שהסתכמו במעל 22.5 מיליון שקל

נתון בולט נוסף בדוחות הוא ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות, שצמח בקרוב לשני מיליארד שקל - לרמה של 9.2 מיליארד שקל. בנוסף, עם רוח גבית משוק ההון המקומי, סך הנכסים המנוהלים צמח ב-18% לרמה של 440 מיליארד שקל.

במנורה אף התייחסו למלחמה באיראן וציינו כי למיטב הערכת החברה, נכון למועד פרסום הדוח, לא צפויה השפעה מהותית על פעילותה, מצבה הפיננסי או תוצאותיה בטווח הבינוני, אך קיימת אי-ודאות לגבי השפעות עתידיות בעיקר על השווקים הפיננסיים, נוכח ההתפתחויות הביטחוניות המתמשכות.

בדוחות מציינת החברה גם את חבילות השכר של בכיריה ב-2025, שהסתכמו במעל 22.5 מיליון שקל: במקום הראשון ניצב שי פרמינגר, מנכ"ל חברת האשראי ERN עם 6.2 מיליון שקל ברוטו. אחריו גיל קלדרון מנכ"ל החיתום עם 4.7 מיליון שקל. דני יצחקי, מנכ"ל סוכנות הביטוח שומרה, הרוויח 4.1 מיליון שקל. מנכ"ל חברת הביטוח, מיכאל קלמן, קיבל שכר בהיקף של 3.8 מיליון שקל ומנכ"ל הקבוצה ארי קלמן הרוויח אף הוא סכום דומה.