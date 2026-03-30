מנכ"ל ארית על נפילה של 34% במניה הביטחונית החמה

ארית תעשיות , הסנסציה הביטחונית הגדולה של הבורסה בת"א בשנים האחרונות, כבר לא מפחדת לחלום ולדבר בגדול. אחרי שנת שיא ב-2025 היא מכוונת גבוה לשנים הבאות, ומודעת לכך ש"חובת ההוכחה עלינו", כפי שמצהיר המנכ"ל חיים שטפלר בשיחה עם גלובס.

ארית פועלת בייצור מרעומים אלקטרוניים לשוק הצבאי, באמצעות החברה הבת רשף טכנולוגיות שלה מפעל בשדרות. המרעומים מיועדים לפגזי ארטילריה, מרגמות וטנקים, כשבנוסף נכנסה החברה בשנים האחרונות לתחום של מרעומים לחימושים משוטטים, דוגמת רחפנים וכטב"מים.

החברה הביטחונית מסכמת שנה חלומית מבחינתה, כשהיא "רוכבת" על המלחמות של השנים האחרונות, והצורך של ישראל ומדינות בעולם להתחדש במלאי חימושים. בשנת 2025 ארית הציגה זינוק חסר תקדים של יותר מ-300% בהכנסות לשיא של 524 מיליון שקל, רשמה שיעור רווח גולמי של חברת הייטק, 69%, ורווח נקי של 345 מיליון שקל, קפיצה של 480%. ביחס לשנת 2022 מדובר בזינוק של פי 13 בהכנסות ופי 42 ברווח הנקי.

"שנת 2026 היא שנת מעבר", מצהיר שטפלר, "אנחנו רוצים השנה לרשום שוב הכנסות של 500 מיליון שקל". עם זאת לדבריו הפוטנציאל הגדול בחברה יצוף החל מהשנה הבאה: "אנחנו נכנסים לשוק המרעומים העולמי - זה שוק של 1.6-1.7 מיליארד דולר, שיגיע תוך מספר שנים ל-2 מיליארד דולר, כשהוא גדל בקצב של 5% בשנה.

"בשנת 2027 אנחנו רוצים להיות 15% מהשוק הזה, זה שוק שאנחנו צריכים לנגוס בו. כשהמכירות בחו"ל יהיו 70%-80% מהכנסות החברה, הצבר שלנו יהיה בינלאומי, וזה ייראה אחרת לגמרי". יצוין כי בשנה האחרונה כ-60% מהכנסות החברה הגיעו מחו"ל (ארה"ב והודו).

בתרגום של התחזית הזו למספרים, ארית צופה למעשה שב-2027 היא כבר תרשום בחו"ל הכנסות של כ-800 מיליון שקל. אם אכן תעמוד בכך, וגם תשמור על השוק בישראל, הרי שהיא תגיע למחזור הכנסות שנתי של מיליארד שקל.

בדרך ל"צבר בינלאומי"

האם ארית מסוגלת לכך? אין ספק שזה יהיה מאתגר, אבל ארית הוכיחה בשנים האחרונות שההכנסות שלה בהחלט יכולות לזנק. בשנה האחרונה היו לחברה בעיקר שלושה לקוחות, שהיו אחראים כמעט לכל תוצאותיה. לקפיצה בהכנסות וברווח היו אחראים בעיקר שניים: לקוח בינלאומי חדש מצפון אמריקה שרכש מהחברה בשנה האחרונה מרעומים בסכום של 271 מיליון שקל. לשם השוואה - מדובר ביותר מכל הכנסות החברה בשנה שלפני; ומדינת ישראל שהקפיצה את ההזמנות מהחברה פי 2.5 לסכום של 203.5 מיליון שקל.

שטפלר מספר שארית עשתה "שמיניות באוויר" כדי לספק את ההזמנה הגדולה הזו מצפון אמריקה: "המהלך הושלם ב-2025 תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים ובסטנדרטים גבוהים ביותר". את הבהילות ניתן לשמוע עדיין בקולו כשהוא מתאר כי "לא דחינו הכנסות לשנה הבאה אלא סיפקנו הכול השנה, השמשנו קווי ייצור בצורה מטורפת. אנחנו מעסיקים 260 עובדים כדי לעמוד בקצב הייצור המטורף. הוצאנו סחורה בקצב גבוה יותר ממה שחשבנו".

אולם צבר ההזמנות של ארית נחתך ל-729 מיליון שקל נכון למועד פרסום הדוח ל-2025 (סוף חודש מרץ), חצי מהיקפו בסוף שנת 2024. לדברי שטפלר, החברה "צופה קבלת הזמנות נוספות שחלקן מיועד לביצוע במהלך 2026".

הוא מסביר כי בנוסף לכך שהחברה דאגה לספק חלק משמעותי מהצבר בשנה האחרונה, "היו גם הפרשי שער, ולכן זה נראה כאילו הצבר ירד. בהסתכלות רחבה יותר הצבר בכלל עלה. אנחנו נקבל הזמנות לשנה הזאת, וגם לשנים הבאות, זה הכיוון, עד לצבר בינלאומי".

מרעום וסוללה חדשים

כאמור, בארית מעוניינים להמשיך לנצל את המלחמות של השנים האחרונות להתרחבות, ועדיין מאמינים שזו רק תחילת הדרך של החברה. לכן היא מקימה חברות בנות בארה"ב, אירופה והודו.

לצד זאת, לפי דוחות החברה ארית נמצאת ב"שלבים מתקדמים" לפיתוח מרעום חכם בתחום החימושים המשוטטים, וצופה שפיתוחו יסתיים תוך שלושה חודשים.

לטובת ייצור המרעום החדש היא מתכננת להקים מפעל בטבריה, ולצורך כך גייסה את תא"ל צביקה חיימוביץ', לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, כאחראי התחום בחברה. בנוסף, החברה הבת רשף פיתחה סוללה בטוחה שאותה היא מגדירה כ"רכיב קריטי המצוי במחסור עולמי", ולדבריה זו השלימה בהצלחה ניסויי ירי. בחברה מעריכים שלסוללה יש "פוטנציאל מכירות נפרד, שעשוי להגדיל את נתח השוק שלה ולהשתלב במכרזים רב-שנתיים".

"כל הסקטור סבל"

באשר למניית ארית, לאחר זינוק של אלפי אחוזים בשנים האחרונות, היא איבדה 20% מתחילת המלחמה עם איראן ונסחרת בשווי נוכחי של 4.8 מיליארד שקל. בסך הכול איבדה החברה כ-34% משווייה מהשיא של סוף ינואר (כ-2.5 מיליארד שקל).

המנכ"ל שטפלר לא מתרגש מכך: "לא מדובר בירידה נקודתית במניה אלא תיקון רוחבי, כחלק מהסנטימנט השלילי שמאפיין את השוק בזמן האחרון. אין כאן תמחור של שינוי בפעילות העסקית או ב'פונדמנטלס' - הדוחות משקפים את המשך התנופה העסקית והצפי החזק קדימה. מדובר בתיקון הגיוני ובריא בשוק, לרבות החברות הסקטור הביטחוני, שכולל גם את מניית ארית, שכזכור הציגה את התשואה הגבוהה ביותר בבורסה המקומית בשנה האחרונה".

במבט קדימה, שטפלר מציין כי "הביקוש הגובר למוצרינו מתחבר לקונפליקטים הגלובליים ונתמך במגמות ארוכות-טווח של הגדלת תקציבי ביטחון ושינוי התפיסה המבצעית, לפיה מלחמות מתארכות מחייבות מלאי הולך וגדל של תחמושת זמינה. בתוך המציאות הזו, המרעומים האלקטרוניים שלנו הפכו לרכיב חיוני ומבוקש במערך ההתחמשות העולמי, והחברה מבססת את מעמדה כחוליה מרכזית בשרשרת אספקת החימוש".

ארית נמצאת בשליטת צבי לוי, איש עסקים חרדי מטבריה שהשתלט על החברה לפני כ־20 שנה. כיום הוא מחזיק מניות בשווי של כ-1.9 מיליארד שקל, אחרי שמכר בשנה האחרונה ממניות החברה ב-450 מיליון שקל (בשתי מנות), בין היתר למשקיעים זרים גדולים, חברות הביטוח מנורה והפניקס ובית ההשקעות מור.