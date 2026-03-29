בוול סטריט הסתיים עוד שבוע מסחר שלילי, עם ירידות בשיעור של 0.9%-3.2% במדדים המובילים. בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מדד נאסד"ק בלט בירידה של 4.5%, מדד S&P 500 נחלש ב-3.4% ומדד דאו ג'ונס איבד 2.7%.

אלה החברות הישראליות (ובעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

מניית נאבן קפצה אחרי הדוחות הכספיים

חברת התוכנה נאבן הונפקה בשנה שעברה ומאז הספיקה לפרסם שני דוחות כספיים. בדוח הקודם בחודש דצמבר, המניה נפלה בשיעור דו־ספרתי, ובדוח הנוכחי, שפורסם בשבוע שעבר, המניה זינקה בשיעור דו-ספרתי. החברה, שמספקת פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות, פרסמה את הדוחות ביום רביעי אחרי המסחר בוול סטריט, וביום חמישי המניה זינקה ב-43.2% במחזור מסחר גבוה. ביום שישי היא נחלשה, אך בסך הכול, היא סיימה את שבוע המסחר בעלייה של 37.7%. שווי החברה מגיע ל-3 מיליארד דולר. עם זאת, היא הונפקה בשווי גבוה יותר של 6.2 מיליארד דולר.

נאבן, בניהולו של המייסד המשותף אריאל כהן, סיכמה את שנת הכספים שהסתיימה בחודש ינואר עם צמיחה של 30.8% להכנסות של 537 מיליון דולר (מתוכם 178 מיליון דולר ברבעון האחרון), עלייה בהפסד הנקי ל-398 מיליון דולר וצמצום משמעותי של ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP, ל-328 אלף דולר. התזרים החופשי הפך משלילי לחיובי בסך 14.8 מיליון דולר. בשנת הכספים הנוכחית (שתסתיים בינואר 2027), נאבן צופה צמיחה של 24% להכנסות של 866-874 מיליון דולר, עם רווחיות תפעולית Non-GAAP של 7%, לעומת 5% בשנה החולפת.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 12 אנליסטים מסקרים את מניית נאבן וכולם עם המלצות חיוביות. מחיר היעד הממוצע למניה מגיע ל-21.25 דולר, פרמיה של 74% על המחיר הנוכחי, אך נמוך ב-15% ממחיר ההנפקה ב-2025.

פרייטוס מבצעת תוכנית התייעלות, המניה עלתה

מניית פרייטוס קפצה ביום שישי ב-11.8% במחזור מסחר גבוה מהממוצע. בסיום המסחר, המניה ננעלה במחיר של 1.70 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 87 מיליון דולר. העלייה במניה מגיעה על רקע הודעת החברה על תוכנית התייעלות. המנכ"ל החדש אשר מונה לאחרונה, פאבלו פילינוס (שהחליף בתפקיד את המייסד ד"ר צבי שרייבר), הודיע על התוכנית במטרה להגיע לאיזון בשורת ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עד סוף השנה, זאת לעומת EBITDA מתואם שלילי בסך 11.2 מיליון דולר ב-2025. התוכנית כוללת קיצוץ של עד 15% ממצבת העובדים של פרייטוס, שבסוף 2025 עמדה על 382, מתוכם 117 במזרח התיכון, כולל ישראל.

פרייטוס מספקת מערכת לתמחור אוטומטי של הובלת סחורות, ומאפשרת ללקוחות לבצע השוואת תעריפי הובלה ולהזמין שירותי שילוח. החברה מעריכה שתכיר בהוצאות חד־פעמיות של 1.3 מיליון דולר בגין תוכנית הרה־ארגון בשלושת הרבעונים הראשונים של 2026, והחל מהרבעון הרביעי של השנה היא תייצר חיסכון שנתי של 4.5 מיליון דולר. המנכ"ל פינילוס מסר שמדובר בהחלטה קשה, אך זהו צעד הכרחי שנועד להבטיח שהחברה תוכל להציג צמיחה בת־קיימא בשוק דינמי. הוא הוסיף שפרייטוס מגבירה את המאמצים בתחומים בהם היא מזהה את ההזדמנויות הגדולות ביותר לייצר ערך לבעלי המניות.

פרייטוס הפכה לחברה ציבורית באמצעות מיזוג ל-SPAC ב-2023, לפי שווי של קרוב לחצי מיליארד דולר.

אינוויז קיבלה אזהרה על אי עמידה בכללי המסחר

חברת האוטוטק אינוויז קיבלה מכתב אזהרה מהנהלת הנאסד"ק, על רקע מחיר מניה נמוך מהנדרש. מניית אינוויז נסחרה למעלה מ-30 ימי מסחר רצופים מתחת למחיר של דולר אחד, ולכן אינה עומדת בכללי המשך המסחר. כנהוג, לחברה ניתנה תקופה של 180 יום (עד ספטמבר 2026) כדי לחזור ולעמוד בדרישות, ואם בתקופה זו מחיר המניה יעמוד על מעל דולר אחד במשך 10 ימי מסחר רצופים היא תעמוד בהן. אם לא, היא תוכל לקבל הארכה מהנאסד"ק.

פתרון טכני אפשרי לנושא הוא ביצוע של ספליט הפוך - איחוד הון בו כל כמה מניות מאוחדות למניה אחת. הצד השלילי של הפתרון הוא הקטנת מספר המניות הקיימות ובכך אפשרות לפגיעה בסחירות. זו לא הפעם הראשונה שהחברה מקבלת אזהרה מסוג זה מהנאסד"ק.

אינוויז, בניהולו של המייסד עומר כילף, מייצרת חיישני LiDAR לתעשיית הרכב. מניית אינוויז נחלשה ב-7% בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, ומתחילת השנה היא איבדה 26.8% מערכה. שווי השוק של החברה מגיע ל-134 מיליון דולר. החברה התחילה להיסחר באמצעות מיזוג עם חברת SPAC בשנת השיא 2021, לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר.