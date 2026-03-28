"נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, צפוי להסלים את המלחמה עם איראן", כך אומר הכלכלן והמשקיע הנודע פרופ' נוריאל רוביני ל-CNBC.

רוביני הידוע בעיקר בזכות ניבוי המשבר הפיננסי העולמי של שנת 2008, דחה את הסברה הרווחת שטראמפ "מחפש נואשות דרך מוצא" לסיום המלחמה.

"אנשים טוענים ש... הסקרים שלו ירדו, הוא רוצה שהמלחמה הזו תסתיים כי יהיה נזק לכלכלה, לצמיחה, לאינפלציה ולבחירות אמצע הקדנציה", אמר רוביני, בהתייחסו לבחירות לקונגרס שצפויות בחודש בנובמבר. "אבל אם חושבים על זה, הנזק כבר נעשה. אם תהיה הפסקת אש בסגנון איראני, הוא ייראה כמו 'לוזר' - אמינותו תיחלש יותר, הוא יפסיד בבחירות בוודאות".

"הטענה שלי היא, שבניגוד לאינטואיציה הוא יחליט להסלים", אמר רוביני על טראמפ. "הוא יסלים על ידי השתלטות על האי ח'ארג (האי שאחראי על מרבית תפוקת הנפט של איראן) והמשך ההפצצה, יחד עם ישראל, של הנהגת איראן והמבנים הצבאיים".

רוביני תיאר תרחיש שבו "הכל ילך כשורה, אולי המלחמה תימשך קצת יותר זמן בגלל ההסלמה הזו, אבל אז עלולה להיות קריסת המשטר".

משמעות הדבר היא שמחירי הנפט עשויים להיות גבוהים יותר בטווח הקצר, אך שינוי משטר, שטראמפ קרא לו באיראן, יכול להביא "מצב טוב יותר לעולם מבחינת יציבות גיאופוליטית", אמר.

יחד עם זאת רוביני גם הזהיר מפני תרחיש נוסף שבו, לאחר שטראמפ יחריף את המלחמה, "האיראנים יוכלו להמשיך לחסום את הורמוז או לתקוף את מתקני הנפט במפרץ, והכלכלה העולמית תגיע לסטגפלציה בסגנון שנות ה-70".

רוביני סיכם ואמר שבכל מקרה הוא חושב שבשלב זה טראמפ הולך להחריף את המלחמה ״מנקודת מבטו, שווה לקחת את הסיכון הזה, בהתחשב בערך האופציונלי של ניצחון במלחמה", אמר.