מנכ"ל הבנק הגדול בעולם, ג’יימי דיימון, מציג תחזית לא שגרתית לגבי השלכות המלחמה באיראן. לדבריו, בטווח הקצר מדובר בהתפתחות מסוכנת ולא צפויה - אך בטווח הארוך היא עשויה דווקא להגדיל את הסיכוי לשלום יציב במזרח התיכון. "אני חושב שהמלחמה עם איראן מגדילה את הסיכוי בטווח הארוך - אבל בטווח הקצר היא כנראה מסוכנת יותר, כי אנחנו לא יודעים איך היא תיגמר". את הדברים אמר היום (ג') בשיחה עם בכיר בפלנטיר וחבר הקונגרס לשעבר, מייק גלאגר, בכנס שנערך בוושינגטון.

לפי דיימון, אחד השינויים המרכזיים הוא התכנסות אינטרסים בין שחקניות אזוריות ובינלאומיות, בהן סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, ארה"ב וישראל. כולן, לדבריו, מעוניינות כיום בשלום. "הגישה כבר לא כמו לפני 20 שנה - כולם רוצים את זה", אמר והדגיש במיוחד את מדינות המפרץ כבעלות נכונות להתקדם בכיוון הזה.

דיימון דיבר על הקשר בין סיכויי השלום לבין הכלכלה האזורית: לדבריו, ללא יציבות ביטחונית, הזרמת השקעות זרות, בעיקר למדינות המפרץ, עלולה להיעצר. "אי אפשר לבסס יציבות כלכלית כששכנים משגרים טילים בליסטיים לעבר תשתיות קריטיות", אמר. כידוע, הלחימה טלטלה את השווקים והובילה לעלייה במחירי הנפט. אך אמש (ב') הנשיא טראמפ טרף את הקלפים וחשף כי מתקיימות שיחות לסיום המלחמה, והשווקים הגיבו בהתלהבות ועליות.

ברקע הדברים, דיימון הביע תסכול עמוק מהמדיניות הכלכלית והתעשייתית של ארה"ב, שלדבריו פוגעת ביכולת התחרות והביטחון הלאומי. הוא התריע מפני תלות ברכיבים מסין והזהיר כי עימות עתידי סביב טייוואן הוא תרחיש שיש להביא בחשבון.

לדבריו, על ארה"ב "להתאפס על עצמה" בכל הנוגע לתעשיות קריטיות לביטחון הלאומי. "אני מתוסכל מאוד מהמדיניות בארה"ב, היא מעכבת אותנו", אמר, והביא כדוגמה את חוסר היכולת לייצר מספיק תחמושת. "הפכנו להיות כמו אירופה - לא מסוגלים לזוז, לשנות תקציבים או לשנות רכש", הוסיף.

לטענת דיימון, ארה"ב והמגזר העסקי עשו "טעות גדולה" בהתנהלות מול סין בעשורים האחרונים, בין היתר בשל תלות ברכיבי מפתח מהמדינה, והוסיף כי האמריקאים צריכים להניח כי בעתיד עשוי להתפתח עימות סביב שאיפותיה של סין בנוגע לטייוואן, וכי ניצחון במלחמות באוקראינה ובאיראן "יכול לסייע מאוד" בהתמודדות עם סין.