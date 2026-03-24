גלובלי ושוקי עולם רבע שעה לפני ההודעה הדרמטית של טראמפ קרה דבר חריג במיוחד
רבע שעה לפני ההודעה הדרמטית של טראמפ קרה דבר חריג במיוחד

נפח מסחר חריג בחוזים העתידיים על S&P 500 ובמחיר הנפט נרשם כרבע שעה בלבד לפני ההודעה של טראמפ על מו״מ לעצירת המלחמה • האפשרות של זליגת מידע פנים עולה גם לאור הימורי פולימרקט על סיום המלחמה, שנעשו אף הם בתזמון הרגיש

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Kyle Mazza
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Kyle Mazza

ביום שני, דקות לפני פרסום הפוסט הדרמטי של טראמפ - בו הכריז כי הוא מנהל מו״מ עם איראן להפסקת הלחימה ודוחה את הדד ליין שנתן למשטר בטהרן בחמישה ימים - חוזים עתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים על נפט רשמו פרץ פעילות יוצא דופן. נפח המסחר החריג נרשם בסביבות השעה 6:50 בבוקר שעון ניו יורק, שעה שמתאפיינת בדרך כלל בנזילות דלה.

דפוס דומה נצפה בשווקי הנפט. חוזים עתידיים של West Texas Intermediate לחודש מאי גם הם ראו עלייה ניכרת בפעילות המסחר בערך באותו הזמן, גם כן בניגוד למגמה הרווחת.

כ-15 דקות לאחר מכן, בשעה 7:05 בבוקר, פרסם טראמפ ברשת Truth Social כי ארה"ב ואיראן קיימו שיחות וכי הוא עוצר את התקיפות המתוכננות על תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות. הודעה זו גרמה לעלייה בשווקים כאשר החוזים עתידיים על מדד S&P 500 זינקו ביותר מ-2.5% והחוזים העתידיים על מדד West Texas Intermediate ירדו בכמעט 6%.

גם בפולימרקט יש רמזים לזליגת פנים

עיתוי העליות המוקדמות בנפחי המניות והנפט הגולמי משך את תשומת ליבם של הסוחרים, במיוחד לאור היעדר זרז ברור ברגע בו התרחשו וכן בשל העובדה שמדובר כאמור בשעות פחות נזילות בדרך כלל. פעולות מכירה וקנייה סביב הרגעים הללו יכולות להניב למשקיעים שמזהים את המגמה כסף רב.

נציבות ניירות ערך האמריקאית לא הגיבה לפניית CNBC בנושא זה.

האפשרות של זליגת מידע פנים עלתה אמש גם מניתוח דפוסי הפעילות בפולימרקט. קבוצת חשבונות חדשים השקיעה כ-160 אלף דולר על תרחיש של הסכם בין ארה"ב לאיראן בתקופת הזמן הקרובה, רגע לפני ההודעה של טראמפ. אחד המהמרים כבר גרף עשרות אלפי דולרים בהימורים מוצלחים על עיתוי התקיפה האמריקאית. כעת גובר הלחץ על הפלטפורמה, שמבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם מידע פנים, לחקור את הפעילות.