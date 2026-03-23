המהמר שחזה את המלחמה עם איראן, חוזה עכשיו מתי היא תסתיים

חשבונות חדשים בפלטפורמת התחזיות פולימרקט עומדים במרכז סערה, לאחר שביצעו הימורים חריגים על הפסקת אש בין ארה"ב לאיראן - זמן קצר לפני התפתחויות מדיניות שלא היו ידועות לציבור. לפי נתונים שהופצו בקהילת המשתמשים, כעשרה חשבונות שנפתחו לאחרונה השקיעו יחד כ־160 אלף דולר על תרחיש של הפסקת אש עד סוף מרץ או אמצע אפריל.

המהלך קיבל משנה תוקף לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע היום כי התקיימו שיחות "טובות ופרודוקטיביות" בין הצדדים. בעקבות ההודעה זינק שווי הפוזיציות של אותם חשבונות, והם רשמו רווחים לא ממומשים של יותר מ־300 אלף דולר. אם אכן תושג הפסקת אש בפרק הזמן שעליו הימרו, הרווח הכולל עשוי לחצות את רף מיליון הדולר.

לפי הפרסום באתר marketwatch, אחד מעשרת החשבונות שזוהו, הפועל תחת הכינוי "NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS", משך תשומת לב מיוחדת. החשבון נפתח רק בסוף פברואר, ושתי העסקאות הראשונות שלו היו הימור של 7,600 דולר על תקיפה אמריקאית באיראן עד 28 בפברואר, והימור נוסף של 11,283 דולר על תקיפה עד 1 במרץ. משני ההימורים הללו גרף החשבון רווח של יותר מ־85 אלף דולר.

כעת אותו חשבון ממשיך לפעול באותו דפוס: הוא השקיע 8,005 דולר בהימור על הפסקת אש בין ארה"ב לאיראן עד 31 במרץ, ועוד 15,614 דולר על הפסקת אש עד 15 באפריל. שני ההימורים הללו כבר הניבו לו רווח של יותר מ־30 אלף דולר על הנייר.

דפוס חוזר של הימורים לפני אירועים רגישים

הדיוק היחסי, לצד התזמון של העסקאות, מעוררים שאלות האם מדובר במשקיעים מתוחכמים בלבד - או בגורמים בעלי גישה למידע מוקדם על מגעים מדיניים. החשד מתחדד על רקע מקרים קודמים, שבהם סוחרים בפלטפורמות דומות גרפו רווחים משמעותיים סביב אירועים ביטחוניים שהתרחשו זמן קצר לאחר ביצוע ההימורים.

הסערה הנוכחית מצטרפת לביקורת רחבה יותר על שוקי התחזיות, המאפשרים להמר על תוצאות פוליטיות וביטחוניות בזמן אמת. מבקרים מזהירים כי הפלטפורמות עלולות להפוך כר פורה לניצול מידע רגיש ואף ליצור תמריצים בעייתיים סביב קבלת החלטות ממשלתיות.

על רקע הביקורת, פולימרקט הודיעה על עדכון כללי המסחר והבהירה כי נאסר להשתמש במידע חסוי, בטיפים בלתי חוקיים או ביכולת להשפיע על תוצאות האירועים. עם זאת, בשלב זה לא ברור אם נפתחה חקירה רשמית בנוגע לחשבונות המעורבים. בינתיים, השוק ממשיך לשקף הסתברות גוברת להסכם בין ארה"ב לאיראן, אך השאלה המרכזית נותרת פתוחה: האם מדובר בחוכמת ההמונים, או באיתות נוסף לכך שמידע רגיש מגיע לשוק לפני שהוא מגיע לציבור.