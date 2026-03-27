טראמפ חשף: המתנה שקיבלתי מאיראן

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ חשף כי באיראן אפשרו ל-10 מכליות נפט לעבור דרך מצרי הורמוז השבוע כ"מתנה" לארצות הברית.

"הם אמרו, 'כדי להראות לכם את העובדה שאנחנו אמיתיים ויציבים ואנחנו שם, אנחנו ניתן לכם שמונה סירות נפט... והן יפליגו מחר'", אמר טראמפ במהלך ישיבת קבינט, בהתייחסו לאיראן.

הוא הוסיף: "ואז הם התנצלו על משהו שאמרו, והם אמרו, 'אנחנו הולכים לשלוח עוד שתי סירות'. ובסופו של דבר זה היה 10 סירות".

בכך הסיר טראמפ את הערפל סביב אמירה קודמת שלו לפיה איראן "נתנה לנו מתנה" הקשורה לנפט וגז.

טראמפ חשף את הדברים כחלק מההתעקשות שלו להראות שארה"ב מקיימת "שיחות מהותיות מאוד בנוגע לאיראן", למרות שטהרן מכחישה כי התקיימו שיחות ישירות.

השליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, אמר בישיבה כי לארה"ב היו "פניות מרובות מהאזור ומאחרים שרוצים למלא תפקיד בסיום הסכסוך בדרכי שלום".

ויטקוף אישר גם כי ארה"ב הציגה מסגרת בת 15 נקודות להסכם שלום ואמר שהיא הועברה דרך פקיסטן, שפעלה כמתווכת.

כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו ביום רביעי כי טהרן דחתה הצעת הפסקת אש אמריקאית והגישה רשימת תנאים משלה לסיום המלחמה.

לאורך כל הישיבה טענו טראמפ ובכירים נוספים כולל שר ההגנה פיט הגסאת', כי ארה"ב פגעה קשות ביכולות הצבאיות של איראן.

"הערכנו שייקח כארבעה עד שישה שבועות להשגת משימתנו. ואנחנו מקדימים בהרבה את לוח הזמנים", אמר טראמפ, אך הוא הודה כי יכולתה המתמשכת של איראן לחסום את המצר - שדרכו עוברים מדי יום כ-20 מיליון חביות נפט, או רבע מהנפט הגולמי הימי בעולם - נותרה אתגר בלתי פתור.