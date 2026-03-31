לאומי פרטנרס

לפי שווי של לפחות 10 מיליארד שקל: לאומי פרטנרס מובילה את רכישת מניות אדלטק

מטרת הרכישה היא להוביל את אדלטק להנפקה בבורסה, כך לפי גורם בשוק שמעורה בפרטים • אדלטק היא אחת מיצרניות החשמל הגדולות בישראל בישראל, שנייה רק לחברת החשמל

עידן ארץ 20:30
ויקטור וקרט, מנכ''ל לאומי פרטנרס / צילום: הגר בדר
ויקטור וקרט, מנכ''ל לאומי פרטנרס / צילום: הגר בדר

יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל והבנק הגדול בישראל בעסקת ענק: לאומי פרטנרס מובילה קבוצה לרכישת 20% מאדלטק בתמורה ל-2 עד 2.4 מיליארד שקלים, מה שמשקף לחברה שווי של לפחות 10 מיליארד שקל.

הערב נחתם מזכר הבנות בנושא. לאומי פרטנרס מוביל את הקבוצה שתכלול גם גופים פיננסיים מקומיים וזרים. היעד הוא להוביל את אדלטק להנפקה בבורסה, כך לפי גורם בשוק שמעורה בפרטים.

חלק מהתמורה תחולק החוצה לבעלי החברה, כלומר לאורי אדלסבורג, וחלק תושקע פנימה לצורך התרחבות לענפים משיקים כמו חוות שרתים, ייצור חשמל סולארי ומפעלי השבת חשמל מפסולת.

על פי גורמים בשוק, בין לאומי פרטנרס לאדלטק עומד קשר ארוך שנים, כאשר לאומי צפויים להיות שותף פיננסי בעיקרו שייתן לאדלטק עצמאות ניהולית רחבה יחסית, בזמן שהם נחשבים שותף שיודע להגיב מהר לשינויים בשוק, ויש לו גב כספי גדול.

אדלטק היא יצרנית החשמל השניה בגודלה בישראל, מייד אחרי חברת החשמל הממשלתית. היא מחזיקה בין היתר בנתחים מתחנות הכוח אורות יוסף ברמת חובב, שורק, אורות פנינה ("חגית מזרח") ודוראד. היא גם זכתה במכרז להקמת תחנת כוח נוספת בשורק. כעת, היא עשויה אף להתרחב לענף הסולארי שזוכה לעדנה בשנה האחרונה על רקע יכולת ההקמה המהירה לצורך חוות שרתים בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית.