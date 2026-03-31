הפרשי שערוך שלחו את דוראל להפסד ענק אבל התחזית אופטימית

מניית דוראל אנרגיה צונחת בעקבות פרסום דוח 2025 שהשורה התחתונה בו היא הפסד של מעל 600 מיליון שקל. אך חלק ניכר מהפסד זה נובע משינוי בשיערוך הדולר מול השקל, כמו גם התרחבות דרמטית שצפויה יותר מלהכפיל את ההכנסות עד 2027. דוראל עומדת בתחזיותיה מהשנה שעברה.

חברת המתחדשות דוראל, אשר נחשבת לבעלת צבר פרויקטים שנחשב גדול במיוחד, מדווחת על הכנסות של 807 מיליון שקל ב-2025, בתוך הטווח (אם כי בחלק התחתון שלו) של התחזית מ-2024 שצפתה בין 798 מיליון ל-941 מיליון. כך גם ה-EBITDA, שבשנה הקודמת ניתנה לה תחזית של בין 339 ל-454 מיליון שקל, ואכן היא הגיעה ל-365 מיליון שקל. תוצאה דומה ניתן לראות גם לגבי תזרים המזומנים (FFO).

קשה להתעלם מהשורה התחתונה, של הפסד נקי של 604 מיליון שקל בשנה, לעומת הפסד של 15 מיליון שקל בשנה הקודמת בלבד. אך על פי דוראל, מדובר בירידה לצורך עליה: קודם כל, חלק ניכר מההפסדים נובעים משינויים בהערכות השווי בהתאם לשינויים בשערי המטבע, כאשר הדולר נחלש ביחס לשקל. אך על פי החברה, דולר חלש הוא דווקא עדיף לחברה מכיוון שהעלויות שלה בפאנלים סולאריים ובסוללות אגירה, למשל, הן בדולרים.

אך חשוב עוד יותר, עיקר ההפסדים נובעים מהתרחבות דרמטית של העסק: ברשות דוראל צבר בשל (כלומר, בשלב מתקדם יחסית) של 3.1 ג'יגהוואט יכולת ייצור ועוד 3.2 ג'יגהוואט-שעה של קיבולת אגירה. כל אלו בפרויקטים שצפויים להתחבר לחשמל עד סוף 2027. רוב הפרויקטים נמצאים בארה"ב, שנמצאת בתנופה היסטורית של חיבור מקורות ייצור חשמל, לרבות ממתחדשות, בשל הביקוש העצום לחשמל שנובע מחוות השרתים בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית. דוראל נמצאת גם בעמדה להשלים פרויקטים רבים עד סיום הטבות המס למתחדשות ב-2028, תאריך שכל השלמה של פרויקט לפניו מכונה "נמל מבטחים".

בהמשך לכך, בדוראל מציבים תחזיות שאפתניות במיוחד: הכנסות של 1.4-1.3 מיליארד שקל ב-2026, ו-1.9-1.8 מיליארד שקל ב-2027. עם השלמת כל הצבר הבשל, כנראה בשנים שמייד לאחר מכן, דוראל צופה הגעה להכנסה של לא פחות מ-3.5 מיליארד שקל. הם גם צופים התרחבות דרמטית כזאת ב-EBITDA, עם בין 748 ל-867 מיליון שקל ב-2027, לעומת 365 היום. כלומר, יותר מהכפלה. בשלב זה דוראל לא מספקת תחזית להגעה לרווחיות, מכיוון שהיא מתמקדת יותר בהרחבת הקיבולת שלה - שתיתרגם בסופו של דבר לרווחים לאור מחירי החשמל העולים והביקוש הגובר לחשמל בכל העולם, כולל בישראל.

למרות השורה התחתונה הקשה, בדוראל משדרים מסרים אופטימיים במיוחד: "2025 הייתה שנה של האצה משמעותית בדוראל, עם תנופת חיבורים והקמות, עסקאות מהותיות ופיתוח מואץ של צבר הפרויקטים. אנו מצרפים תחזית לצמיחה של למעלה מ-100% בהכנסות, ב-EBITDA וב-FFO מפרויקטים וסחר בחשמל בתוך כשנתיים, על רקע ביקוש הולך וגובר לחשמל סולארי בישראל, בארה״ב ובאירופה" עוד לדבריו "הרחבנו את הפעילות הבינלאומית, כאשר העסקה שנחתמה לרכישת השליטה בזפירוס צפויה להוות אבן דרך משמעותית בהעמקת הנוכחות שלנו באירופה. בארה״ב, אנו ממשיכים לקדם את הקמת פרויקט אינדיאנה בהספק כולל של כ-GWp 1.1, הצפוי להתחבר עד סוף 2026, לצד פרויקטים נוספים שכבר הופעלו. בישראל, אנו בעיצומה של תקופה אינטנסיבית של הקמות וחיבורים, עם צבר מותקן של כ- MWp 820 וכ-GWh 1.6 אגירה, לצד למעלה מ-GWh 1.4 נוספים בשלבי הקמה ולקראת הקמה".