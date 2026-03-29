חברת המים הממשלתית מקורות עתרה לבג"ץ בתגובה לשינוי במנגנון התגמול של רשות המים, שיפחית משמעותית את התגמול שהם מקבלים על השקעות בהון קבוע כמו צנרת, ויגביר תגמול על תחזוקה, התייעלות והשקעות מניבות. לדבריהם, הם צפויים לרשום ירידת ערך של 1.3 מיליארד שקל. אך ברשות המים מתעקשים שהשיטה החדשה רק תיטיב עם מקורות, ואין שום משמעות לירידת השווי שלהם בספרים.

רשות המים, שקובעת את תעריף המים שאנחנו צורכים, משנה משמעותית את מערכת התמריצים שעומדת בפני מקורות, החברה הממשלתית המנהלת בין השאר את המונופול הטבעי על צנרת המים שמגיעה לבתים ולשדות. כיום, אחד ממקורות ההכנסה המשמעותיים ביותר של החברה הוא על ההשקעה שלה בהון, כלומר בעיקר בצנרת. לצורך כך היא נוטלת חובות ניכרים בעזרת הנפקת אג"ח. רשות המים מפצה אותה על כך באמצעות תשלום על מלאי הרכוש הקבוע שלה לפי הריבית על האג"ח שלה, בתוספת של 4.8%.

כעת, ברשות המים מעוניינים להפחית את התוספת המיוחדת הזאת של 4.8%, ולשלם לה על מלאי ההון שלה רק את שיעור הריבית שהיא משלמת על האג"ח שלה. במקום זאת, ברשות החשמל יגבירו את התגמולים שמקורות תקבל על תחזוקה ותפעול, ועידודה לצאת לפעילויות רווחיות בשוק, כמו יעוץ בנושא שירותי מים בחו"ל.

"מהלך המפחית באופן דרמטי את הרווח"

אך לטענת מקורות, איבוד ההכנסה הזאת הוא הפחתה דרמטית בשווי שלה על פי הכללים החשבונאיים. על פי הדיווח שמקורות מסרה לבורסה: "התיקון לכללי המים משנה את הרווח המוכר של החברה ומפחית באופן דרמטי ובלתי סביר את רווחיה, באופן הפוגע באיתנותה הפיננסית" עד כדי ירידת שווי "העולה על 1.3 מיליארד שקלים ועלול להיות גבוה יותר בהנחות מחמירות יותר". לדבריהם, עלולות להיות לכך השלכות "על איתנותה הפיננסית של החברה, על דירוג האשראי שלה ועל היכולת שלה לגייס הון בריבית נמוכה, עד כדי פגיעה אפשרית ביכולתה להוציא אל הפועל תוכניות פיתוח שאושרו על ידי רשות המים".

אך על פי רשות המים, אין שום היגיון בלהסתכל על מקורות כמו חברה נסחרת עם בעלי מניות שמרוויחים מהשווי שלה. שכן היא חברה מתוערפת, שכמעט כל הכנסותיה נקבעות על ידי הרגולטור. לדבריהם, הטעות של מקורות נובעת "מההנחה השגויה שיש להוון את נכסיה על בסיס תשואה לה מצפה 'משתתף שוק' מחברות ציבוריות, שגבוהה אפילו מהתשואה שהוכרה לחברה תחת האסדרה הקודמת. הנחה זו אינה מתאימה לחברה פרטית, בבעלות ממשלתית מלאה, הנמצאת תחת רגולציה ממשלתית, ואינה מחלקת דיבידנד מרווחיה". מבחינת רשות המים, אין להערכה השווי בספרים כל משמעות, מכיוון ש"לרישום ירידת הערך אין השפעה ממשית על עסקי החברה. גם מקורות הכירה בכך שהרגולציה העדכנית מטיבה את מצבה הכלכלי, ושתזרים המזומנים שלה צפוי דווקא לגדול בעקבותיה. מעבר לכך, כוללים הכללים מנגנונים שמבטיחים עמידה ביחסי כיסוי חוב ומבצרים את איתנותה הפיננסית של מקורות".

עוד על פי רשות המים "מומחים מקצועיים מהשורה הראשונה, עמם התייעצה הרשות, הביעו פליאה, בלשון המעטה, משיטת החישוב בה נוקטת החברה. העלינו בפני החברה מספר הצעות, אשר יכולות למנוע רישום שגוי של ירידה בשווי הנכסים, ואנו מקווים כי החברה תבחן מחדש את הנחותיה בעניין". ובכל מקרה, הם מדגישים - מקורות היא חברה מוצלחת ואיתנה ואין מה לחשוש לה.

בכל מקרה, במקורות מגישים כעת עתירה לבג"ץ נגד שינוי הכלל הרגולטורי "בניסיון למנוע את ההשלכות הרחבות של התיקון על מקורות ועל משק המים, ונוכח פוטנציאל הנזק המשמעותי הטמון בפגיעה באיתנותה הפיננסית של החברה".