ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ אירוע חומרים מסוכנים לאחר פגיעה באזור התעשייה נאות חובב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רמת חובב

לסגור חלונות: אירוע חומרים מסוכנים לאחר פגיעה באזור התעשייה נאות חובב

מפעל באזור התעשייה רמת חובב נפגע על ידי שבר יירוט אשר יוצר אירוע חומרים מסוכנים באזור • בשלב זה לא דווח על נפגעים וכמשנה זהירות, ובשל אופי האירוע עובדי המפעל והמפעלים הסמוכים התבקשו להתפנות

עידן ארץ 16:24
העשן העולה בנאות חובב לאחר הפגיעה / צילום: כבאות והצלה
אזור התעשיה נאות חובב, בו נמצאים מפעלים כמו אדמה, טבע ו-ICL , נפגע בידי שבר יירוט ויצר סיכון לאירוע חומרים מסוכנים באזור. צוותי הכבאות החלו לטפל באירוע, וצוותי הגנת הסביבה נמצאים במקום.

על פי הודעת כבאות והצלה "בעקבות פגיעת שברי יירוט, ​צוותי כבאות והצלה ממחוז דרום פועלים בשעה זו באירוע של חומרים מסוכנים במפעל תעשייתי במועצת רמת חובב". לדבריהם, "עם קבלת הדיווח הוזנקו למקום שלושה צוותי חומרים מסוכנים ייעודיים וכוחות ניטור מתחנת באר שבע שהחלו בבדיקת רמת הסכנה, וריכוזי החומרים במרחב הפגיעה. לוחמי האש פועלים בזיקה ישירה למוקדי הדליפה לצורך בלימה ואיטום המכלים שנפגעו תוך ביצוע פעולות ניטור רציפות".

בשלב זה לא דווח על נפגעים, אך על פי הכבאות "כמשנה זהירות ובשל אופי האירוע עובדי המפעל והמפעלים הסמוכים, התבקשו להתפנות מהאזורים החשופים ולהסתגר במבנים מוגנים עד לסיום פעולות הזיכוי המבצעי".

גם צוותי המשרד להגנת הסביבה "עושים דרכם למקום ומלווים את פעילות כוחות הביטחון וגורמי החירום הפועלים בשטח" כך על פי הודעת המשרד. "בשלב זה, נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה". כך שבשלב זה, טרם ברור מה טיבו של האירוע. אך באזור התעשיה נאות חובב נמצאים מספר מפעלים המחזיקים חומרים שעלולים להיות מסוכנים, כמו מתקן הייצור של "אדמה פתרונות לחקלאות" (לשעבר מכתשים אגן) ומפעל תרכובות ברום של ICL.

בכבאות והצלה עדכנו שהם פועלים "לבלימת שריפה שפרצה במתחם כתוצאה מהפגיעה ולמניעת התפשטותה למפעלים סמוכים" והביאו למקום כלי כבאות כבדים לאספקת מים נוספת. במקום הייתה דליפת חומרים מסוכנים מאחד המפעלים, ולוחמי האש "מבצעים פעולות קירור אינטנסיביות למכלים הנמצאים בסביבת המפעל במטרה למנוע פיצוץ או דליפות נוספות". נציב כבאות והצלה, רב טפסר אייל כספי, אף הורה על תגבור כוחות לרבות סיוע אווירי של טייסת הכיבוי "אלעד".

בשל אופי האירוע והימצאות חומרים מסוכנים, בכבאות והצלה מבקשים מהציבור שלא להתקרב לאזור. עוד הם אומרים ש"על התושבים באזור להסתגר בבתים, לסגור חלונות ופתחי אוורור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה בשטח עד להשגת שליטה מלאה באירוע".