אזור התעשיה נאות חובב, בו נמצאים מפעלים כמו אדמה, טבע ו-ICL , נפגע בידי שבר יירוט ויצר סיכון לאירוע חומרים מסוכנים באזור. צוותי הכבאות החלו לטפל באירוע, וצוותי הגנת הסביבה נמצאים במקום.

על פי הודעת כבאות והצלה "בעקבות פגיעת שברי יירוט, ​צוותי כבאות והצלה ממחוז דרום פועלים בשעה זו באירוע של חומרים מסוכנים במפעל תעשייתי במועצת רמת חובב". לדבריהם, "עם קבלת הדיווח הוזנקו למקום שלושה צוותי חומרים מסוכנים ייעודיים וכוחות ניטור מתחנת באר שבע שהחלו בבדיקת רמת הסכנה, וריכוזי החומרים במרחב הפגיעה. לוחמי האש פועלים בזיקה ישירה למוקדי הדליפה לצורך בלימה ואיטום המכלים שנפגעו תוך ביצוע פעולות ניטור רציפות".

בשלב זה לא דווח על נפגעים, אך על פי הכבאות "כמשנה זהירות ובשל אופי האירוע עובדי המפעל והמפעלים הסמוכים, התבקשו להתפנות מהאזורים החשופים ולהסתגר במבנים מוגנים עד לסיום פעולות הזיכוי המבצעי".

גם צוותי המשרד להגנת הסביבה "עושים דרכם למקום ומלווים את פעילות כוחות הביטחון וגורמי החירום הפועלים בשטח" כך על פי הודעת המשרד. "בשלב זה, נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה". כך שבשלב זה, טרם ברור מה טיבו של האירוע. אך באזור התעשיה נאות חובב נמצאים מספר מפעלים המחזיקים חומרים שעלולים להיות מסוכנים, כמו מתקן הייצור של "אדמה פתרונות לחקלאות" (לשעבר מכתשים אגן) ומפעל תרכובות ברום של ICL.

בכבאות והצלה עדכנו שהם פועלים "לבלימת שריפה שפרצה במתחם כתוצאה מהפגיעה ולמניעת התפשטותה למפעלים סמוכים" והביאו למקום כלי כבאות כבדים לאספקת מים נוספת. במקום הייתה דליפת חומרים מסוכנים מאחד המפעלים, ולוחמי האש "מבצעים פעולות קירור אינטנסיביות למכלים הנמצאים בסביבת המפעל במטרה למנוע פיצוץ או דליפות נוספות". נציב כבאות והצלה, רב טפסר אייל כספי, אף הורה על תגבור כוחות לרבות סיוע אווירי של טייסת הכיבוי "אלעד".

בשל אופי האירוע והימצאות חומרים מסוכנים, בכבאות והצלה מבקשים מהציבור שלא להתקרב לאזור. עוד הם אומרים ש"על התושבים באזור להסתגר בבתים, לסגור חלונות ופתחי אוורור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה בשטח עד להשגת שליטה מלאה באירוע".