בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר לפרסם הערב (ג') כי האזרח הנאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ.

שמו של הנאשם הראשון, רב־סרן במילואים בחיל האוויר, עדיין אסור בפרסום נכון לשעה זו. הוא מואשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט.

לפי כתב האישום, השתלשלות הפרשה החלה בעקבות גישתו של הנאשם הראשון למידע רגיש במסגרת שירות המילואים. "במסגרת שירות המילואים ומתוקף תפקידו, נחשף הנאשם 1 באופן שוטף לידיעות רגישות וסודיות מטבען, שביטחון המדינה מחייב לשמרן בסוד, בדבר פעילות התקפית של חיל האוויר בגבולות איראן ותימן ופעילות מבצעית בזירות נוספות", נכתב.

בין השניים, כך נטען, הייתה היכרות מוקדמת מתקופת עבודתם בחברת משחקים טכנולוגית בישראל, וזיו היה מודע לתפקידו של הקצין במילואים. בהמשך, העביר הנאשם הראשון לזיו מידע סודי, אשר אפשר לו להמר על מועד תקיפה באיראן. זיו זכה כתוצאה מכך בכ־162.6 אלף דולר, סכום שלפי הנטען חולק בין השניים.

בכתב האישום צוין כי העברת הידיעה הסודית, ממניע של בצע כסף, עלולה הייתה "לסכן את הפעילות המבצעית, את ביטחונם של צוותי האוויר, ולגרום נזק חמור לביטחון המדינה".

לטענת הנאשמים, הפרקליטות נהגה באכיפה בררנית. לדבריהם, הם אינם היחידים שנחקרו בפרשה, אך בעוד אחרים שנחקרו בגין מעשים דומים שוחררו, רק בעניינם הוחלט להגיש כתב אישום. במסגרת ההליך יזומנו כ-45 עדי תביעה.

הימור נוסף בוטל ברגע האחרון

נזכיר כי פולימרקט היא פלטפורמת חיזוי המאפשרת למשתמשים להמר על התרחשותם של אירועים עתידיים בתחומים כמו פוליטיקה, כלכלה, ספורט ובידור, באמצעות הפקדת מטבעות קריפטוגרפיים.

לפי האישום, בתחילת חודש יוני 2025 ניתן היה להמר בפולימרקט על השאלה האם תתרחש פעולה צבאית נגד איראן לפני חודש יולי. הנאשם השני, שהיה בעל חשבון פעיל בפולימרקט, שיתף את הנאשם הראשון בהזדמנות, והשניים סיכמו כי בתמורה לידיעות הסודיות יחלוק זיו את כספי הזכייה שהשקיע עם הנאשם הראשון - וכך היה.

בהודעת וואטסאפ, כך לפי כתב האישום, עדכן הנאשם הראשון את זיו בזמן אמת על מועד התקיפה. זיו מצדו בחר לשתף את המידע עם חמישה אנשים נוספים. בעקבות הצלחת ההימור הראשון, המשיכו השניים לבצע הימורים נוספים והרוויחו כ־23.8 אלף דולר נוספים.

לפי האישום, גם במהלך המלחמה הנוכחית ניסו השניים להמר על התקיפה של ישראל, אולם בשלב זה נחשף זיו לפרסומים על חשד לשימוש ב"מידע פנים", וביטל את ההימור.

***חזקת החפות: עומר זיו והרב סרן במילואים לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.