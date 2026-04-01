עדכונים שוטפים

23:06 - דיווח בפוליטיקו: טראמפ צפוי להכריז בנאומו לאומה הלילה כי המלחמה באיראן מסתיימת וכל המטרות הושגו

22:28 - בניו יורק טיימס מדווחים שהפנטגון ישלח 18 מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון

22:17 - נשיא איראן פזשכיאן במסר לאזרחי ארה"ב: "איראן מעולם לא יזמה מלחמה. אך היא תמיד התגוננה בנחישות והדפה את מי שתקפו אותה. העם האיראני אינו רוחש איבה כלפי עמים אחרים, כולל העם האמריקני, האירופי או עמי האזור. גם לנוכח התערבויות ולחצים זרים חוזרים לאורך ההיסטוריה הגאה שלו, האיראנים הקפידו להבחין באופן ברור בין ממשלות לבין העמים שהן מייצגות. זהו עיקרון מושרש עמוק בתרבות האיראנית ובתודעה הקולקטיבית - לא עמדה פוליטית זמנית"

21:38 - ההתרעות על הכטב"ם: זיהוי שווא. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

21:27 - דיווחים על פיצוצים בבסיס אמריקני בבגדד, עיראק

21:23 - חשד לחדירת כטב"ם באצבע הגליל

21:00 - אזעקות במשגב עם

20:59 - בפיננשל טיימס מדווחים שטראמפ מאיים לעצור העברת נשק לאוקראינה אם אירופה לא תצטרף לקואליציה לפתיחת מצר הורמוז

20:41 - חשד לחדירת כלי טיס עוין באצבע הגליל: אזעקות במטולה ובמשגב עם

20:30 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

22:26 - שתי רקטות שוגרו, אחת מהן יורטה, אחת נפלה בשטח פתוח

20:23 - דיווח ראשוני על סריקות באזור אשדוד

20:19 - אזעקות מתל אביב עד אשקלון

20:18 - שיגור מלבנון למרכז הארץ

19:55 - מפקד הצי הצרפתי: אין ראיות שאיראן הניחה מוקשים במצר הורמוז

19:48 - במד"א מסכמים את היממה האחרונה | צוותי הארגון העניקו טיפול רפואי ל-19 נפגעי הגוף מירי טילים: בהם ילדה בת 11 שנפגעה אנוש, 2 שנפגעו בינוני ו-16 שנפגעו קל, וכן ל-31 אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן, בהם ילד בן 6 שנפגע בינוני בתאונות דרכים

19:17 - אזעקות במשגב עם

19:12 - צוותי כבאות והצלה איתרו שברי יירוט בחצר מבנה במעגן מיכאל, ללא נזק וללא נפגעים

18:44 - צה"ל תקף הלילה בביירות שני אתרי חלפנות כספים, לאחר שזיהה כי הן ממשיכות להעביר כספים לידי ארגון הטרור חיזבאללה

18:39 - אזעקות ברג'ר

18:34 - דובר משמרות המהפכה מכחיש כי איראן ביקשה הפסקת אש

18:30 - מקור מעורה לרויטרס: סגן נשיא ארה"ב ואנס ניהל אתמול שיחות עם מתווכים בנוגע למלחמה עם איראן. לפי הגורם, טראמפ הנחה את סגן הנשיא להעביר מסר בערוצים פרטיים שלפיו הוא פתוח להפסקת אש בתנאי שיועמדו דרישות אמריקאיות מסוימות ובהן פתיחתו מחדש של מצר הורמוז

ואנס העביר מסר תקיף שלפיו טראמפ מאבד סבלנות, והזהיר מפני לחץ גובר על התשתיות באיראן אם האיראנים לא יגיעו להסכם, כך לפי אותו גורם

18:18- ברחבי הארץ ניתן לצאת מהמרחב המוגן

18:17 - בנוסף, טיל שנורה לאזור הצפון מלבנון נפל בשטח פתוח. הדי פיצוצים נשמעו היטב במרחב חיפה

18:16 - אזעקות בנהריה

18:11 - הרס רב בזירה בראש העין מהירי הקודם, ללא נפגעים

18:09 - פיצוצים נשמעים ברחבי הארץ

18:07 - אזעקות גם בבנימינה

18:07 - החלו אזעקות ברחבי הארץ, זוהו מספר שיגורים

18:04 - אזעקות במלכיה

18:03 - במקביל, אזעקות באביבים

18:02 - זוהו שיגורים נוספים מאיראן, אזעקות צפויות במרכז הארץ ובאזור ירושלים

17:47 - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בכל הארץ

17:46 - צוותי חילוץ והצלה בדרכם למספר זירות נפילת אמל"ח בתל אביב, רמת גן, בני ברק וסביון

17:36 - למעט האחרון השיגור האחרון שעוד מנסים ליירט: כל השאר יורטו או נפלו בשטח פתוח

17:33 - בתל אביב דווח על נפילת שברי יירוט, עד כה אין דיווח על נפגעים

17:20 - אזעקות ביישובים רבים במרכז, בשרון ובשפלה בשל ירי מאיראן

17:18 - טווח הירי מתרחב - אזעקות צפויות גם בירושלים

17:15 - זוהה שיגור מאיראן, אזעקות צפויות להישמע ברחבי הארץ

17:08 - שר הביטחון כ"ץ הבוקר בזירה בבני ברק: פוגש את הטייסים לפני ואחרי שהם טסים לאיראן ולכל מקום, אני רואה מחויבות להגן על שלומם של אזרחי ישראל. כל העם צריך לחבק אותם ולחזק אותם. צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

17:00 - דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין על האפשרות לירי במהלך ליל הסדר: "מערכות ההגנה שלנו פרוסות ומוכנות ליירוט האיומים בכל רחבי הארץ. גם בערב החג חשוב לזכור כי ההגנה אינה הרמטית, אני קורא מפה אליכם - הישמעו להנחיות פיקוד העורף. זכרו כי כוחות צה"ל באוויר, בים, ביבשה ובכלל המערכים והגזרות, ערוכים בהגנה ובהתקפה נחושים להגן עליכם"

16:57 - עוד מטראמפ לרויטרס: "אנחנו נצא מאיראן די מהר. נותרו לנו עוד כמה מטרות. אם יהיה צורך, נשוב ונבצע תקיפות ממוקדות"

16:25 - טראמפ: "השגנו שינוי משטר מלא, איני מוטרד מחומר גרעיני, נעקוב אחר המתרחש באמצעות לוויינים"

16:15 - הלוויתו של מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, עלי רזא תנגסירי, בכיכר המהפכה בטהראן

16:14 - אזעקות בגליל העליון

16:09 - לאחר דבריו של טראמפ על נאט"ו, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הבהיר שבריטניה תתקרב יותר לאירופה בעקבות ההתפתחויות האזוריות האחרונות. "ברור יותר ויותר שככל שהעולם ממשיך בחוסר היציבות הזה, האינטרס הלאומי ארוך הטווח שלנו מחייב שותפות הדוקה יותר עם בעלות בריתנו באירופה"

15:54 - פיקוד העורף מעדכן על סיום האירוע בצפון הארץ. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

מדובר בסך הכול ב-10 שיגורים בשני הסבבים האחרונים לנהריה והסביבה

15:51 - דוברת צה"ל בערבית סא"ל אלה ואויה במסר מבסיס חיל האוויר בדרום, לרגל החג: "אני מאחורי מטוס אדיר שמערער את יכולות המשטר האיראני. זה אותו מטס שטס בשמי טהראן בחופשיות מלאה. יש לנו את התוכנית, את היכולות והיעדים - ונמשיך לפעול בנחישות, בדיוק ובעוצמה, למענכם, למען ביטחונכם, אזרחי ישראל"

15:48 - טראמפ ברשת Truth: נשיא איראן החדש, שהוא פחות קיצוני והרבה יותר חכם מקודמיו ביקש מארצות הברית הפסקת אש

טראמפ צייץ ברשת Truth Social: "נשיא המשטר החדש של איראן, הרבה פחות קיצוני והרבה יותר אינטליגנטי מקודמיו, ביקש זה עתה מארצות הברית של אמריקה הפסקת אש! נשקול זאת כאשר מצר הורמוז יהיה פתוח, חופשי ונקי. עד אז, אנחנו משמידים את איראן כליל או, כפי שאומרים, מחזירים אותה לתקופת האבן!!!"

15:44 - המטח האחרון לצפון: מדובר במספר שיגורים. חלק יורטו על ידי מערכת ההגנה האווירית וחלק נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות

15:43 - התחדשו האזעקות בנהריה והסביבה

15:43 - בפיקוד העורף מעדכנים על סיום האירוע בצפון הארץ. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

15:39 - צוותי מד"א יצאו לסריקות בגזרת כברי וגשר הזיו

15:37 - מדובר בכ-5 שיגורים לגליל המערבי

15:37 - הירי לעבר קריית שמונה: גבר בן 61 נפצע קל מהדף, ישנם 4 נפגעי חרדה

15:35 - בפיקוד העורף מעדכנים: האירוע הסתיים בחורפיש ובמתת

15:32 - אזעקות בנהריה והסביבה בעקבות ירי מלבנון

15:25 - אזעקות במתת ובחורפיש

15:20 - צוותי כיבוי והצלה פועלים בזירת פגיעה בקריית שמונה. במקום מבנה וכלי רכב שנפגעו.

15:11 - דיווח ראשוני על פגיעה במבנה בקריית שמונה עקב ירי מלבנון, בשלב זה לא דווח על נפגעים

15:08 - האזעקות באצבע הגליל: צוותי מד"א יצאו לסרוק שתי זירות בקריית שמונה. לא דווח על נפגעים

15:03- דובר ממשלת גרמניה בתגובה לדברי טראמפ בעניין נאט"ו: "זו אינה הפעם הראשונה שהוא עושה זאת, וכיוון שמדובר בתופעה חוזרת ניתן להסיק בעצמכם את ההשלכות". הוא הוסיף בתדרוך לעיתונאים: "אין זה מתפקידי להתייחס לדבריו של נשיא ארצות הברית. גרמניה מחויבת, כמובן, לנאט"ו"

14:59 - אזעקות באצבע הגליל

14:51 - דיווחים על גל תקיפות בצפון איראן: הותקפו הערים בנדר אנזלי ואמול לחופי הים הכספי והערים כאשאן ומיאנה

14:49 - סא"ל יחיאל אמויאל סופד לסמ"ר הראל ז"ל בשם חבריו ומפקדיו מצוות 400 של סיירת הנח"ל שנמצאים כעת בדרום לבנון: "נבצר מחבריך ומפקדיך להיות עמנו היום ולהצדיע לך בדרכך האחרונה. אני כאן להספיד ולבכות את לכתך, בשם חבריך ומפקד הסיירת. אתה תמיד תהיה שם איתנו. לחמת בשדה הקרב כגיבור ונפלת בקרב כגיבור"

14:40 - סגנית שר ההגנה של צרפת בתגובה לדברי טראמפ: "נאט"ו היא ברית צבאית שנועדה להבטיח ביטחון במרחב האירו-אטלנטי. היא אינה מיועדת לבצע פעולות במצר הורמוז שמנוגדות למשפט הבין-לאומי"

13:03 - צה"ל חיסל בביירות את מפקד "חזית הדרום" של חיזבאללה, חאג' יוסף אסמאעיל האשם. "חזית הדרום" היא היחידה בחיזבאללה האחראית על הוצאה לפועל של פעילות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל ועל הלחימה נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון. התקיפה בוצעה באמצעות יכולות ייחודיות של חיל הים בהכוונת אמ"ן. קודמו של האשם בתפקיד, עלי כרכי, חוסל בתקיפת "סדר חדש" ביחד עם מזכ"ל הארגון חסן נסראללה, במבצע "חיצי הצפון"

12:32 - ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מגיב לדבריו של טראמפ על היציאה מנאט"ו: "ברית נאט"ו הינה הברית הביטחונית האפקטיבית ביותר שהעולם ראה. יהיה אשר יהיה הלחץ עליי, בריטניה לא תיגרר לתוך המלחמה"

11:58 - טראמפ לטלגרף הבריטי: שוקף ברצינות להוציא את ארה"ב מנאט"ו

11:18 - פרסום ראשון של N12: פיקוד העורף בוחן בימים אלה את הארכת זמן ההתרעה בעיר אילת, זאת בהמשך למהלך דומה שבוצע ביישובי קו העימות בצפון. נכון להיום, זמן ההתרעה באילת עומד על 30 שניות, ובצה"ל בוחנים את האפשרות להאריך אותו ל-45 שניות לפחות

11:05 - אזעקות ביראון

10:55 - לשכת נשיא ארגנטינה הודיעה על החלטת הנשיא להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. שר החוץ גדעון סער הודה לנשיא על החלטתו: "הנשיא מיליי - מגדולי המנהיגים של דורנו - שב והוכיח בהירות מוסרית ומחויבות בלתי מתפשרת לערכי החירות ולמאבק באויביה"

10:48 - אזעקות באזור אצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס

10:41 - חברת QatarEnergy הודיעה כי מכלית דלק שלה הותקפה באמצעות טיל במים הטריטוריאליים של קטאר. על פי החברה, לא נרשם נזק או נפגעים

10:31 - במרכז הרפואי שניידר מעדכנים לאחר בדיקות: הנער שהוגדר הבוקר לאחר הירי למרכז במצב קשה - פצוע קל

10:30 - אזעקות במשגב עם

10:20 - בזמן אזעקה: ילד בן 6 נפגע מרכב בראשון לציון - מצבו בינוני

10:10 - בעקבות השיגור האחרון מאיראן, בכבאות והצלה מדווחים על זירות בחולון, בפתח תקווה ובאזורים נוספים

10:03 - לפחות 5 זירות של שברי יירוט במרכז הארץ. בין השאר, באזור יהוד וראש העין

9:59 - מנכ"ל מד"א: התקבלו כמה דיווחים באזור ירקון על נפילת שברי יירוט. כרגע, אין דיווחים על נפגעים

9:45 - זוהה שיגור מאיראן; אזעקות צפויות להישמע במרכז, בשומרון ובשפלה

9:38 - "במשותף עם איראן וחיזבאללה": החות'ים קיבלו אחריות לירי הבוקר לדרום הארץ

9:29 - אחרי השיגורים מאיראן: ירי גם מלבנון - אזעקות הופעלו באצבע הגליל

9:19 - מצבה של בת ה-11 שנפצעה בבני ברק אנוש. בביה"ח בילינסון עדכנו: אם ובנה מאושפזים בחדר הטראומה, מצבה של האם בינוני, הילד במצב קשה

9:10 - הטיל ששוגר מאיראן יורט

9:02 - הירי מאיראן נמשך - שיגור שלישי זוהה למרכז הארץ: אזעקות צפויות להישמע בגוש דן, ביו"ש ובשפלה

8:59 - צה"ל חיסל את ראש ענף ההנדסה בגיס לבנון של "כוח קודס" במרחב מחלאת שבאיראן

במהלך 20 שנות פעילותו כראש ענף ההנדסה בגיס, הוא קידם פרויקטים תת-קרקעיים בשטחי לבנון וסוריה. במסגרת תפקידו, הוביל את מאמצי משטר הטרור האיראני להקמת תשתיות תת-קרקעיות עבור ארגון הטרור חיזבאללה והמשטר הסורי של אסד, וניהל עשרות פרויקטים תת-קרקעיים בלבנון ששימשו לאחסון אמצעי לחימה מתקדמים.

8:43 - שיגור נוסף מאיראן לדרום, למרכז ולצפון

הטיל ששוגר מאיראן למרכז הארץ נפל בשטח פתוח. עד כה לא התקבלו דיווחים חריגים במוקדי החירום של מד"א; 14 נפצעו בבני ברק בשיגור הקודם - כולם פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

8:17 - במד"א מעדכנים: ילדה בת 10 שנפצעה מפגיעת הטיל בבני ברק במצב קשה

מדוברות מד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל השומר, ילדה בת 11 במצב קשה, בהכרה, עם חבלות בגפיים מרסיס. צוותי מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 פצועים נוספים במצב קל".

8:09 - במד"א מעדכנים כי ישנם לפחות שני ילדים שנפצעו מירי ראש הקרב המתפזר למרכז, אחד מהם במצב בינוני

7:49 - אחרי יותר מ-20 שעות: שיגורים מאיראן למרכז

אזעקות הופעלו בגוש דן, בשרון ובשפלה בעקבות שיגור טיל איראני בודד, אחרי כ-21 שעות. לפי ההערכות, מדובר בטיל בעל ראש קרב מתפזר. הדי פיצוצים חזקים נשמעו במרכז.

7:38 - חיל האוויר השלים גל תקיפות בטהראן



דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהראן.

6:50 - אזעקות בגליל העליון בעקבות חדירת כטב"ם חיזבאללה

אזעקות הופעלו בשורת יישובים מקריית שמונה ועד צפת בעקבות חדירת מספר כטב"מים מלבנון. פיקוד העורף עדכן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

6:24 - אזעקות ברחבי הדרום בעקבות שיגור מתימן; הטיל יורט

אזעקות הופעלו בדרום הנגב, ביהודה, באזור ים המלח ובערבה בעקבות שיגור טיל מתימן. הטיל יורט בהצלחה. אזעקה נשמעה גם בדימונה - למרות שלא התקבלה התרעה מקדימה. אין דיווחים על נפגעים או על נזק.



5:51 - גל תקיפות נרחב בטהראן



באיראן מדווחים על גל תקיפות נרחב בבירה טהראן. לאורך הלילה בוצעו תקיפות רבות, בין השאר בשיראז, אהוואז ואזור כורדיסטאן.

5:05 - דיווח: איחוד האמירויות נערכת לסייע בפתיחת מצר הורמוז בכוח



לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, גורמים ערביים אמרו כי איחוד האמירויות נערכת לסייע לארה"ב ולבעלות בריתה לפתוח בכוח את מצר הורמוז - מהלך שעשוי להפוך אותה למדינת המפרץ הראשונה שנוטלת חלק פעיל במלחמה. לפי הדיווח, איחוד האמירויות פועלת לקדם החלטה במועצת הביטחון של האו"ם שתאשר פעולה צבאית, ולוחצת על ארה"ב ומדינות באירופה ובאסיה להקים קואליציה שתפעל במצר.

עוד נמסר כי באמירויות בוחנים באופן פעיל כיצד להשתלב במאמץ, כולל פינוי מוקשים וסיוע באבטחת השיט. גורם אמירותי אמר כי בטהראן רואים עצמם כמי שנלחמים על הישרדות המשטר ומוכנים לפגוע בכלכלה העולמית באמצעות חסימת המצר. בנוסף, לפי גורמים ערביים, באמירויות העלו אפשרות שארה"ב תשתלט על איים אסטרטגיים במצר - בהם אבו מוסא שבשליטת איראן. במשרד החוץ האמירותי הדגישו כי קיים "קונצנזוס עולמי רחב" לשמירה על חופש השיט במצר הורמוז.

4:21 - רוביו: "אפשר לראות את קו הסיום של המלחמה באיראן"

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי וושינגטון מזהה התקדמות משמעותית במערכה מול איראן, וכי ניתן כבר לראות את סיומה באופק. "אנחנו יכולים לראות את קו הסיום. לא היום ולא מחר - אבל זה מתקרב", אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז.

לדבריו, המלחמה צפויה להסתיים בתוך שבועות, ובמקביל ציין כי "יש פוטנציאל לפגישה ישירה עם איראן בשלב כלשהו" וכי וושינגטון עשויה לבחון מחדש את יחסיה עם נאט"ו לאחר סיום המלחמה.

4:17 - תקרית ימית ליד קטאר: מכלית נפגעה מטיל, אין נפגעים

ארגון הסחר הימי הבריטי (UKMTO) דיווח על תקרית ימית ליד קטאר, שבמהלכה טיל "ממקור לא ידוע" פגע במכלית כ-31 ק"מ מצפון לבירה דוחא וגרם לנזק לדופן מעל קו המים. לפי הדיווח, אנשי הצוות לא נפגעו ולא דווח על נפגעים בתקרית.

3:29 - הבית הלבן: טראמפ יישא מחר "הצהרה חשובה" על איראן

דוברת הבית הלבן קרוליין לווייט הודיעה כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יישא מחר הצהרה מיוחדת לאומה שתעסוק באיראן. הנאום צפוי להימסר בין רביעי לחמישי, סביב השעה 04:00 לפנות בוקר (שעון ישראל).

1:31 - בשתי תקיפות שונות: צה"ל תקף שני "מחבלים בכירים" באזור ביירות

צה"ל הודיע כי תקף מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה ומחבל בכיר נוסף, בשתי תקיפות שונות במרחב ביירות.

01:04 - צה"ל תקף מפעל שהעביר חומרים כימיים למשטר האיראני

דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול מפעל למחקר ופיתוח בבעלות חברת "תופיק דארו" שהעביר באופן שיטתי חומרים כימיים למשטר האיראני. לפי ההודעה, המפעל שימש כספק מרכזי של פנטניל לארגון ספ'נד, האמון על פיתוח אמצעי לחימה כימיים.

דובר צה"ל מסר עוד כי החברה פעלה תחת חזות אזרחית אך סיפקה בפועל חומרים מסוכנים למחקר צבאי, וכי התקיפה נועדה לפגוע ביכולות ייצור הנשק הכימי של איראן. עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו אמצעי זהירות לצמצום פגיעה באזרחים.

01:01 - טראמפ: "נעזוב את איראן תוך שבועיים-שלושה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי המלחמה באיראן מתקרבת לסיום וכי הכוחות האמריקניים צפויים לעזוב בקרוב. "אנחנו נעזוב את איראן תוך שבועיים או שלושה", אמר, והוסיף כי ייתכן שתושג עסקה עוד קודם.

לדבריו, "עשינו שינוי משטר באיראן" וכעת מדובר ב"אנשים יותר רציונליים". טראמפ טען כי הנזק שנגרם לאיראן יחזיר אותה שנים לאחור: "ייקח להם 20-15 שנה לבנות מחדש את מה שהרסנו". עוד אמר כי לאחר היציאה האמריקנית מחירי הדלק יירדו, וכי מדינות אחרות יידרשו לדאוג בעצמן לאספקת הנפט.



הנשיא הדגיש כי למרות שלא הציב את הפלת המשטר כיעד רשמי, התוצאה בשטח מדברת בעד עצמה. "שוב, עברנו חילופי משטר. כעת, חילופי משטר לא היו אחד הדברים שהצבתי כמטרה. הייתה לי מטרה אחת: שלא יהיה להם נשק גרעיני. והמטרה הזו הושגה. לא יהיה להם".

00:34 - מטח כבד מלבנון: אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון

בעקבות שיגורים מלבנון הופעלו אזעקות במירון, בבית ג'ן, בפקיעין, בכרמיאל, בגליל העליון ובגליל המערבי. חיזבאללה שיגר לפחות כחמש רקטות לעבר האזור. חלק מהרקטות יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק.

