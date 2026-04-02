מאגר הגז לוויתן חזר לפעול אחרי יותר מחודש

מאגר לוויתן חזר לפעול, מצרים וירדן חוזרות לקבל גז: לאחר 32 ימים בהם לא פעל, מאגר הגז הגדול ביותר של ישראל חוזר להפיק גז לטובת המשק המקומי והיצוא למצרים ולירדן. מאגר תמר הוא היחיד שפעל עד כה במהלך המלחמה, ובמערכה הקודמת הייתה עליה דרמטית בשימוש בפחם ובסולר ביחס לימות השגרה. מאגר כריש של אנרג'יאן טרם חזר לפעול.

● ארה"ב מפילה כטב"מים זולים באמצעות טילים בשווי מיליון דולר. הפתרון נמצא בתהליכי פיתוח

● בכיפת ברזל קראו לה "האמא של הסוללה". היעד הבא שלה "ישנה את תפקוד האנושות"

על פי הודעת משרד האנרגיה "בעקבות הערכות מצב ובחינת מכלול השיקולים הרלוונטים, הוחלט בשלב זה להשיב את אסדת לוויתן לפעילות. אספקת הגז הטבעי למשק המקומי נמשכת וכעת תוגבר בעקבות שילוב אסדה נוספת במערך ההפקה".

במהלך שעות אחה"צ של יום שבת ה-28 בפברואר, בה פרצה המערכה הנוכחית מול איראן ("שאגת הארי"), כובו מאגרי לוויתן וכריש כדי להפחית את הסיכון בפגיעה בהם. מהצד השני, כמובן, הישענות על מאגר גז אחד בלבד גם מגבירה מעט את הסיכון.

במערכה הקודמת, ("עם כלביא") מאגר תמר לקח על עצמו את לקוחות לוויתן ככל יכולתו, והתחנות הכוח מבוססות הפחם הגבירו את פעילותן מעבר לשגרה. בזמני שיא הביקוש, גם דלק החירום של ישראל (סולר) הופעל כדי לספק יכולת לתחנות הכוח להמשיך לפעול. אז, זה היה ל-12 ימים בלבד. היום כבר מדובר על יותר מכפול מכך, מה שכנראה הגביר את הלחץ על המשק לפתוח מחדש את המאגר.

שיקול נוסף לטובת פתיחה מחדש של מאגר לוויתן הוא כנראה גם מצוקת האנרגיה של מצרים וירדן, שנסמכות באופן משמעותי על הגז הישראלי, במיוחד לאור חסימת מצר הורמוז שמונעות יצוא של גז מקטר. החשכות משמעותיות נרשמו בבתי עסק בירדן ובמצרים בשבועות האחרונים במטרה לחסוך באנרגיה בעקבות השיבוש באספקת הגז מישראל. שילוב של לחץ מצד המדינות הללו, וצורך להיות ספק מהימן יחסית גם בזמנים בטחוניים בעייתיים, אולי הטו את הכף לטובת פתיחת המאגרים בשלב זה.

דחיפה זו כנראה לא הייתה מאחורי אנרג'יאן שמפעילים את מאגרי כריש ותנין בצפון הארץ. אך שיקול נוסף, ככל הנראה, הוא העובדה שאסדת כריש היא צפונית במיוחד, ולמעשה לא מאוד רחוקה מחופי לבנון שבחלקם כנראה ישנה עדיין פעילות של חיזבאללה. מתקפה על מאגרי הגז היא תרחיש שכנראה מדאיג את מערכת הבטחון ואת חיל הים שאמון על השמירה על מאגרי הגז של ישראל.

על פי חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO ויועץ לאיגוד הגז הטבעי: הסגירה עלתה לנו 1.5 מיליארד שקל בחודש האחרון בעלויות חשמל, ירידה בתמלוגי הגז וירידה בהנכסות חברות הגז. מתוך זה, מיליארד מגיע ממאגר לוויתן וחצי מיליארד ממאגר כריש.

מחברת אנרג'יאן המפעילה את אסדת כריש, היחידה שנותרה סגורה, נמסר: "אנו מברכים על החזרתה לפעילות של אסדת לוויתן, ועל המידע על פיו משרד האנרגיה סבור כי רמת הסיכון מאפשרת זאת, אם כי הנימוקים להעדפתה על פני אסדת כריש לא הובאו לידיעת החברה ואינם ברורים לה.

"אסדת כריש, המספקת כמחצית מצריכת הגז של המשק הישראלי, הינה התשתית הלאומית היחידה במדינת ישראל שנסגרה ונותרה סגורה מאז תחילת המלחמה, וזאת בניגוד מוחלט למטרת שמירת הרציפות התפקודית במשק. החברה סבורה כי הפסקת ההפקה מהווה פגיעה קשה במשק המקומי ובחברה.

"לאחר למעלה מחודש של השבתה מוחלטת, החברה מצפה ממערכת הביטחון וממשרד האנרגיה לנקוט לאלתר בצעדים שיאפשרו חזרה מיידית להפקה גם מאסדת כריש".