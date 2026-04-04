21:23- באיראן מדווחים על לפחות חמישה הרוגים בתקיפת המתחם הפטרוכימי



21:23- דיווחים על תקיפות בכרג' לפני זמן קצר



20:50- הטיל למרכז יורט

20:36- אזעקות הופעלו בשפלה ובגוש דן עקב ירי מתימן



20:30- מנגנוני הביטחון של החות'ים בתימן טוענים: עצרנו כמה מרגלים שפעלו באופן ישיר עם המודיעין של הישראלי (אמ"ן), המוסד וגופים ישראליים נוספים. נטען כי הם "ביצעו פעולות ריגול עבור ישראל, שכללו העברת מידע צבאי וביטחוני חשוב ומסירת קואורדינטות של אתרים צבאיים וביטחוניים"



20:29- רה"מ נתניהו פרסם הצהרה מוקלטת שבה עדכן על המשך הפעילות ההתקפית נגד יעדים אסטרטגיים באיראן.

נתניהו אישר כי לאחר הפגיעה הקשה בתעשיית המתכת האיראנית, חיל האוויר תקף היום את המפעלים הפטרוכימיים במדינה. "אחרי שהשמדנו להם 70% מיכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים שלהם", אמר.



2016- משרד הבריאות הלבנוני: 1,422 הרוגים ו-4,294 פצועים מאז חידוש הלחימה



20:10- ​שבר יירוט אותר בחצר בית פרטי בגליל. צוותים הגיעו לזירה.

20:07- מוקדם יותר היום חייל צה"ל במילואים ביצע ירי לעבר רכב חשוד, לאחר שזיהה שהרכב האיץ לעברו סמוך לכפר אל-קילא שבחטיבת עציון. מתחקור ראשוני עולה כי לא מדובר בפיגוע



20:00- צה"ל: הנחיות פיקוד העורף ללא שינוי עד יום שני בערב



19:53- אזעקות הופעלו בכמה יישובים באצבע הגליל בשל חדירת כטב"ם מלבנון

19:52- הותר לפרסום רס"ל גיא לודר, לוחם ביחידת מגלן בן 21 מיובלים נפל בקרב בדרום לבנון. לודר ז"ל נפל כתוצאה מירי כוחותינו, נסיבות האירוע מתוחקרות

צה"ל התיר הערב (שבת) לפרסם כי רס"ל גיא לודר, לוחם ביחידת מגלן, נפל הלילה (בין שישי לשבת) במהלך פעילות מבצעית בכפר שעבא שבדרום לבנון. גיא ז"ל, תושב היישוב יובלים, הותיר אחריו הורים ושני אחים. באירוע נפצע באורח קשה לוחם נוסף מהיחידה, שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.



רס''ל גיא לודר, לוחם ביחידת מגלן בן 21 מיובלים נפל בקרב בדרום לבנון / צילום: דובר צה''ל

האירוע התרחש בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר. כוח קומנדו מיחידת מגלן, הפועל תחת פיקוד אוגדה 210, חצה את הגבול לביצוע משימה נקודתית בכפר שעבא. מדובר באזור בעל רוב אוכלוסייה סונית, שבו צה"ל מבצע פעילויות ממוקדות מעת לעת.

מטרת המבצע הייתה מעצר של מחבל המקושר לארגון הטרור חיזבאללה. על פי המידע המודיעיני, המחבל שנעצר היה אחראי על הקשר השוטף בין חיזבאללה לאזור גזרת שעבא.

במהלך המבצע, סגר הכוח על המבנה שבו שהה היעד ופעל לפי "נוהל מעצר", שבסיומו נעצר המחבל בהצלחה. עם זאת, במהלך הפעילות התפתח אירוע של ירי כוחותינו. בעת שהכוח פעל בשטח, אחד הלוחמים זיהה דמויות שנראו כנמלטות מזירת המעצר ופתח לעברן באש על מנת למנוע את בריחתן, מבלי שידע כי מדובר בחבריו ליחידה.

כתוצאה מהירי נפגעו שני לוחמים מהכוח ששהו בנתיב הירי: לודר ז"ל נפגע ונהרג במקום, ולוחם נוסף נפצע קשה. בצה"ל מציינים כי האירוע נמצא כעת בתחקיר מעמיק של הדרגים המבצעיים באוגדה 210 וביחידת הקומנדו, במטרה להבין את נסיבות הזיהוי השגוי שהוביל לתוצאה הקשה.

19:32- פיצוצים עזים נשמעים באזור חיפה והקריות



19:30- ניסיונות יירוט לירי לצפון

במקביל לשיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בשל חדירת כטב"ם לגליל המערבי מלבנון

19:28- אזעקות הופעלו ברחבי הצפון



19:12- אזעקות הופעלו ביראון שבגליל העליון בשל ירי רקטות מלבנון



19:07- המשטרה מטפלת בזירה במזרח ירושלים, שבה נפל פריט אמל"ח. בשלב זה לא דווח על נפגעים

19:06- ממצא החשוד כראש נפץ מתפצל אותר באדמה בקריית מוצקין. חבלן משטרה הגיע למקום והתושבים בשכונה הונחו להיכנס לממ"ד



19:01- פיקוד העורף: הסתיים האירוע בנהריה והסביבה, ניתן לצאת מהמרחב המוגן



18:54- פיקוד העורף: הסתיים האירוע במשגב עם, ניתן לצאת מהמרחב המוגן



18:51- אזעקות הופעלו בנהריה בשל ירי רקטות מלבנון



18:48- דיווחים בעזה: שלושה הרוגים בתקיפת ג'יפ בציר סלאח א-דין, מרכז הרצועה



18:44- אזעקות הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל בשל ירי רקטות מלבנון



18:42- אזור נפילת שברי יירוט מהמטח האחרון בקריית ביאליק. חברת החשמל עדכנה שהחשמל חזר בקריית מוצקין הסמוכה.

18:41- פיקוד העורף: הסתיים האירוע, ניתן לצאת מהמרחב המוגן



18:38- בשיגור האחרון: נפילה בשטח פתוח. לא התקבלו עד כה קריאות במד"א

18:33- ראשוני: נפילה במזרח ירושלים

18:26- הופעלו אזעקות באזור ירושלים, ים המלח ויהודה בשל ירי טילים

18:23- אזעקות הופעלו במרגליות שבאצבע הגליל בשל חשד לחדירת כטב"ם

18:23- נפילת החשמל בקריית מוצקין - כתוצאה מפגיעת רסיס בעמוד חשמל. הצפי לחזרת החשמל 19:30

18:02- דיווח בוושינגטון פוסט: בארה"ב מזהים מתחילת המלחמה זינוק במספר החברות הפרטיות הסיניות, רובן קשורות לצבא סין או נהנות מתמיכת ממשלת סין, המשווקות ומפיצות מידע על מיקומי ותנועת כוחות צבא ארה"ב במזרח התיכון. רבות מהחברות מפעילות שירותי לוויין בשילוב יכולות בינה מלאכותית

18:02- פיקוד העורף על השיגורים מאיראן לצפון: הסתיים האירוע, ניתן לצאת מהמרחב המוגן

18:00- פגיעה ישירה בבית מלאכה בצפת באחד המטחים האחרונים. צוותי כיבוי מתחנת גליל-גולן פעלו לאיתור לכודים במקום ולניתוק מקורות אנרגיה.

17:57- בוצעו ניסיונות יירוט לעבר השיגורים הבודדים שבוצעו לעבר הצפון

17:50- אזעקות במרחב חיפה, העמקים ובגליל העליון והמערבי

17:45- אזעקות הופעלו ביראון שבגליל העליון בשל ירי רקטות

17:45- משרד החוץ האמריקאי הודיע שאחייניתו של קאסם סולימאני ובתה נעצרו בידי סוכנים פדרליים על אדמת ארצות הברית

17:44- זוהו שיגורים מאיראן, צפויות לפעול אזעקות בצפון

17:21- הירי לאזור צפת שבוצע לפני כשעה: ישנה פגיעה ישירה במבנה תעשייה בצפת. כרגע מתבצעות סריקות לוודא שאין נפגעים. בכמה זירות ברחבי העיר אותרו שברי יירוט.

17:16- באיראן מדווחים: נמשכים החיפושים אחר הטייס האמריקאי שמטוסו הופל אתמול

17:21- טראמפ מזהיר את איראן לפני פקיעת האולטימטום: "הזמן אוזל. עוד 48 שעות ייפתחו עליכם שערי גיהינום"

17:07- חברת הגרעין הממשלתית של רוסיה פינתה 198 עובדים נוספים מתחנת הכוח הגרעינית בבושהר באיראן, כך על פי דיווח של סוכנויות ידיעות רוסיות

17:07- הסתיים האירוע

17:05- אזעקות הופעלו במושבה מטולה שבאצבע הגליל בשל חשד לחדירת כטב"ם

17:03- חלקי יירוט אותרו בחצור הגלילית, האירוע הסתיים.

17:00- ירי הרקטות לצפת: בוצע יירוט, סריקות מבוצעות במרחב

16:52- אזעקות הופעלו בצפת וביישובים בגליל העליון בשל ירי רקטות

16:49- פצצה מטיל מתפזר ששוגר הבוקר מאיראן נפלה ליד בסיס הקריה בתל אביב

16:36- פיקוד העורף: הסתיים האירוע בצפון, ניתן לצאת מהמרחב המוגן

16:35- צה"ל: לא מוכר שבוצע שיגור מלבנון לצפון במקביל לשיגורים מאיראן

16:33- השיגורים מאיראן לצפון: בוצעו ניסיונות יירוט, נפילה אחת בשטח פתוח

16:27- אזעקות הופעלו במפרץ חיפה, בקריות ובאזורים נרחבים בצפון

16:20- זוהו שיגורים מאיראן, צפויות לפעול אזעקות בצפון



16:17- צה"ל על אזהרת ראשי רשויות בצפון: לא מכירים היערכות חריגה לירי מלבנון בשלב זה

16:05- דיווחים בלבנון: הותקף מבנה בכפר אל-עבאסיה, אזור צור

16:04- דיווח ב-AP: מתווכים מפקיסטן, טורקיה ומצרים ממשיכים לפעול כדי להחזיר את ארצות הברית ואיראן לשולחן המשא ומתן, כך לפי שני גורמים אזוריים. לדבריהם, המעצמות האזוריות פועלות לגבש פשרה שתצמצם את הפער בין הדרישות של וושינגטון וטהרן

16:02- ראש מועצת מטה אשר וראשי רשויות נוספים בצפון לתושבים: "בקרוב צפוי ירי מלבנון - תהיו סמוך למרחב מוגן"

15:40- חיל האוויר השמיד משאית ששימשה כמשגר טילים בליסטיים נייד באיראן

15:32 - בן 52 נפצע קל מהדף בעקבות הירי האחרון מאיראן לאזור המרכז

15:12 - נכון לעכשיו: לפחות 9 זירות נפילה במרכז

15:09 - מד"א: אין דיווחים על נפגעים בשלב הזה

15:01 - דיווחים ראשוניים על נפילות ברמת גן ובפתח תקווה



14:49 - שיגורים מאיראן - כמה זירות נפילה במרכז

השיגורים מאיראן כללו גם טיל מתפזר - שנפל בלפחות 6 זירות במרכז. נזק כבד נגרם לרכוש ברמת גן, בגבעתיים ובבני ברק. צוותי מד"א מוודאים כי אין לכודים או פצועים בזירות השונות. עד כה לא ידוע על נפגעים.

13:51 - מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים על תקיפת מפעל מלט במחוז הורמוזגן ועל תקיפות באזור תעשייה בטהראן

13:50 - צה"ל: השלמנו גל תקיפות נוסף בביירות - הותקפו מפקדות בשימוש גיס לבנון של כוח קדס. גיס לבנון מהווה ציר קשר בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור האיראני וגוף התומך את התעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה

13:44 - שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, טען בציוץ ב-X: "מעולם לא סירבנו להגיע לאיסלמבאד (עבור שיחות תיווך). ענייננו בתנאים של סיום ארוך טווח וחד-משמעי למלחמה הבלתי חוקית שנכפתה עלינו"

13:42 - הירי לאיראן: במד"א מעדכנים כי 4 נפגעים במצב קל פונו לבתי החולים איכילוב ומעייני הישועה

13:40 - צה"ל: מסוק קרב הטיל חימוש בשוגג הלילה בשטח פתוח בצפון, אין נפגעים - האירוע מתוחקר

13:33 - בעיריית רמת גן קבעו כי שני הבתים שנפגעו בלילה והיום בעיר, מיועדים להריסה בשל פגיעה בעמודים התומכים של המבנים

13:05 - 3 נפגעים במצב קל בעקבות שאיפת עשן באחת מזירות הנפילה בתל אביב

13:04 - צה"ל: השלמנו לפני זמן קצר גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהראן

12:09 - נכון לרגע זה לא התקבלו במד"א דיווחים על נפגעים

12:05 - בעקבות הנפילה האחרונה: הרס רב בבניין בבני ברק, פגיעות במוקדים נוספים במרכז - כטב"ם שוגר מתימן לאילת ויורט בדרך

שיגורים משולבים מאיראן, מתימן ומלבנון: טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לאזור המרכז, אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בגוש דן, בשרון ובשומרון. אחד הטילים ששוגרו מאיראן היה בעל ראש קרב מתפזר. בניינים בבני ברק וברמת גן ספגו פגיעה ישירה, דווח למוקדי החירום על כמה זירות נוספות בפתח תקווה ובאזור תל אביב. במד"א סיפרו כי לא ידוע על נפגעים.

11:57 - דיווח ראשוני על נפילה של חימוש מתפזר באזור תל אביב

המשטרה: דיווח ראשוני על 3 זירות פגיעה בת"א, צוותים יצאו לסרוק.



11:45 - זוהו שיגורים מאיראן למרכז, לשרון, לשפלה ולשומרון

11:04 - אזעקות הופעלו באזור הגליל העליון בעקבות חשש לחדירת כטב"ם

10:41 - צה"ל החל בגל תקיפות על מפעלים פטרוכימיים בדרום-מערב איראן

צה"ל ביצע שורת תקיפות על המפעלים הפטרוכימיים. סגן מושל מחוז ח’וזסתאן לענייני ביטחון מסר: לפי בדיקות ראשוניות, בתקיפה במשהאר נפגעו מתקנים של כמה חברות.

ארגון האזור הכלכלי המיוחד לפטרוכימיה תיאר: "כלל העובדים פונו מכל היחידות התעשייתיות הפעילות באזור. הציבור מתבקש שלא לחשוש - בשלב זה, חומרים מזהמים אפשריים אינם מהווים סכנה לערים הסמוכות".

לפני כחודש צה"ל הודיע כי תקף מאגרי אחסון דלק צבאי במחוז ח'וזסטאן שבדרום-מערב איראן. באזור ישנו ריכוז של שדות נפט, מפעלים ומתקן זיקוק. הנפט שמיוצר ומאוחסן באזור משרת לא רק את הצבא האיראני אלא גם את תחנות הדלק האזרחיות. חלק מהמפעלים שלפי הדיווחים הותקפו משמשים למוצרי תעשייה צבאית ואזרחית.

10:37 - דובר הנהגת הפרלמנט האיראני: "מצר הורמוז, בתנאי הביטחון החדשים, הפך ליתרון אסטרטגי עבור איראן - והוא לא יחזור למצבו הקודם. ניהול נתיב המים החשוב נמצא בידי הכוחות המזוינים של איראן, ואין לאף מדינה זכות לעבור בו ללא אישור טהרן. איראן תגן בכל כוחה הצבאי על המעמד האסטרטגי הזה"

8:51 - צה"ל: תקפנו אתמול אתרי הגנה אווירית ברחבי טהרן, בהם אתר שבו אוחסנו טילים שיועדו לפגוע בכלי טיס

8:50 - אחרי הפלת המטוס האמריקני - צה"ל תקף אתרי הגנה מרכזיים בטהרן

חיל האוויר השלים אתמול גל תקיפות לעבר תשתיות של המשטר האיראני. התקיפות כוונו גם לעבר אתרי הגנה אוויריים של המשטר, ובהם מתקן שבו אוחסנו טילים שיועדו לפגיעה בכלי טיס.

8:33 - ללא התרעה: רקטה התפוצצה בקריית שמונה, לא היו נפגעים

רקטה התפוצצה הבוקר באחת השכונות בקריית שמונה, לא נשמעה התרעה לפני כן. נזק נגרם לתשתיות ולכמה בתים, לא היו נפגעים. כוחות ביטחון והצלה נמצאים בזירה

8:16 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: הנזק בתקיפה האיראנית בשגרירות ארה"ב בסעודיה בתחילת מרץ גדול בהרבה משדווח בתחילה. על פי הדיווח, ב-3 במרץ פגע כטב"ם איראני בשגרירות בריאד וגרם נזק, ודקה לאחר מכן כטב"ם נוסף חדר לחור שנפער בפיצוץ הראשון והתפוצץ בלב בניין השגרירות, תוך גרימת נזק לשלוש הקומות במקום שבו עובדים במהלך היום מאות בני אדם

7:07 - שיגורים מאיראן: 17 זירות נפילה במרכז הארץ, פגיעה במבנה בנגב

אזעקות הופעלו מיבנה ועד הרצליה בעקבות שיגורים מאיראן. אחד הטילים ששוגרו לגוש דן נשא ראש קרב מתפזר. במוקדי החירום התקבלו קריאות מ-17 זירות נפילה. בין הערים שמהן התקבלו דווחים על פגיעות - תל אביב, בני ברק, גבעתיים, גבעת שמואל, פתח תקווה וראש העין. גבר בן 45 נפצע קל משברי זכוכית ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

ההתרעות במרכז הופעלו כחצי שעה אחרי שטיל בליסטי ששוגר מאיראן לדרום הארץ פגע באזור תעשייה בצפון הנגב. השיגור לאזור הדרום הפעיל אזעקות בבאר שבע, בערד וביישובים נוספים בדרום הנגב.

סמוך לשעה 01:30 החלו להתקבל במוקדי החירום דיווחים על פגיעה במבנה בנגב ושרפה שפרצה במקום. צוותי כבאות והצלה השיגו שליטה בזירת האירוע, לא ידוע על נפגעים.

5:51 - דיווח: כוחות קומנדו אמריקניים פועלים באיראן לחילוץ הנווט הנעדר

כוחות מיוחדים של צבא ארצות הברית פועלים על אדמת איראן במבצע חילוץ נועז ומורכב, כך דווח הבוקר ב"טלגרף" הבריטי. לפי הדיווח, כוח קומנדו חדר לשטח הרפובליקה האסלאמית אתמול בלילה, במטרה לאתר ולחלץ את נווט מטוס הקרב שהתרסק אתמול בבוקר במרכז המדינה.

3:27 - צה"ל בגל תקיפות של תשתיות חיזבאללה בביירות

00:52 - דיווח: ההערכה הפסימית של המודיעין האמריקאי לגבי מצר הורמוז

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי המודיעין האמריקאי מעריך כי איראן לא צפויה להקל את החסימה במצר הורמוז בזמן הקרוב, מפני שזה נתפס כמנוף הלחץ היחיד שלה על ארצות הברית.

