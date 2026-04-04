הודו דיווחה על עסקה גדולה עם איראן, לראשונה מזה 7 שנים

בתי זיקוק הודיים רכשו נפט איראני לראשונה מזה שבע שנים, כך מסר משרד הנפט ההודי וכן על פי פרסום ב-CNBC.

הודו, יבואנית וצרכנית הנפט השלישית בגודלה בעולם, לא קיבלה מטען מטהרן מאז מאי 2019, בעקבות לחץ אמריקאי שלא לקנות נפט גולמי איראני, אך שיבושים באספקה ​​כתוצאה מהמלחמה פגעו בה קשות והיא שבה לרכוש למרות הידידות הקרובה עם ישראל.

"על רקע שיבושים באספקה ​​במזרח התיכון, בתי זיקוק הודיים הבטיחו את צריכת הנפט הגולמי שלהם, כולל מאיראן; ואין מכשול תשלום עבור יבוא נפט גולמי איראני", מסר משרד הנפט ב-X.

בחודש שעבר, ארצות הברית הסירה זמנית את הסנקציות על נפט ומוצרי זיקוק איראניים כדי להקל על המחסור באספקה.

עוד נמסר כי ״הודו מייבאת נפט גולמי מיותר מ-40 מדינות, כאשר לחברות יש גמישות מלאה להשיג נפט ממקורות ואזורים גיאוגרפיים שונים על סמך שיקולים מסחריים".

44 אלף טון של גז נוזלי איראני

הודו רכשה גם 44 אלף טון של גז נוזלי איראני שהוטען על ספינה שהוטלה עליה סנקציות. מהודו נמסר כי הספינה, שעגנה בנמל המערבי של מנגלור ביום רביעי, פולטת את הדלק.

מאז פרוץ הלחימה התגבש במצר הורמוז מעבר סלקטיבי של ספינות ומיכליות לפי החלטת האיראנים ובדרך כלל גם בתמורה לדמי מעבר של שני מיליון דולר. סגירת המצרים בפועל היוותה מכה למדינות רבות, בעיקר באסיה, הנסמכות על היבוא.יחד עם זאת, מדינות המקיימות שיח רציף עם איראן כמו הודו פקיסטן וסין קיבלו עד כה את אישור המעבר המיוחל. הודו היא כנראה אחת הדוגמאות הבולטות למדינה שמקיימת יחסים קרובים עם ישראל, לרבות בעסקאות ביטחוניות ולמרות זאת מקיימת בימים אלה כאמור גם קשרים עסקיים עם איראן.