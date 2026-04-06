משמרות המהפכה הם ארגון טרור? תלוי את מי שואלים

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: 40 מדינות הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה של איראן כעל ארגון טרור
מה נכון:
● בשנה האחרונה, 39 מדינות סיווגו את משמרות המהפכה כ"ארגון טרור"
● לפני כן עשו זאת 5 מדינות, כך שבסך־הכול יש כיום 44 מדינות שנקטו את הצעד הזה
הציון: נכון
המשטר האיראני עומד בפני צונאמי מדיני? זה מה שטען שר החוץ גדעון סער, שבהצהרה שמסר ביקש להניח על השולחן "נתון מדהים": "40 מדינות כבר הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה כארגון טרור", הכריז. האם זה נכון?
● לאיראן יש גישה ללוויינים. אז למה אסור לשלוח מיקומי נפילות?
● הצרות של טורקיה כמשל: כך מטלטלת המלחמה את המזרח התיכון
נתחיל מספירת המדינות. בינואר 2026, האיחוד האירופי - הכולל 27 מדינות - החליט שמשמרות המהפכה נחשבות כגורם טרור. בפברואר ההצהרה יצאה לפועל עם סנקציות. בעקבות החלטת האיחוד האירופי, 9 מדינות נוספות באירופה נקטו צעד דומה. עד כה, 36 מדינות.
לפני כן עשו זאת גם פרגוואי, אקוודור ואוסטרליה. כך שבסך־הכול, בשנה האחרונה 39 מדינות הגדירו את משמרות המהפכה כארגון טרור. כלומר, סער צודק. ויש עוד חמש מדינות שנקטו את הצעד הזה עוד קודם: בחריין וערב הסעודית (ב־2018), ארה"ב וישראל (2019) וקנדה (2024).
אבל למה זה בכלל חשוב להגדיר את משמרות המהפכה כ"ארגון טרור" - מהלך שישראל בעצמה עשתה רק בשנים האחרונות?
המשמעויות הבינלאומיות והמורכבויות
ד"ר מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור (ICT) באוניברסיטת רייכמן, מסביר כי "ברגע שמכריזים על משמרות המהפכה כארגון טרור, מבחינה אופרטיבית יש יותר כלים להשתמש נגדן, למשל הטלת סנקציות ועצירת אנשים".
במאמר שפורסם במכון, הוסבר כי למהלך יש משמעות משפטית, והוא "מחזק את מנגנוני האכיפה. בנוסף להקפאת נכסים, הוא מאפשר הטלת אחריות פלילית על יחידים וישויות בתוך האיחוד האירופי ופועלים בו, אשר מעורבים ביודעין ברשתות הקשורות למשמרות המהפכה. בחירה לייעוד מציעה מסגרת המעצימה תובעים, רגולטורים וגופי ציות לנקוט פעולה".
אבל ברק אומר שחשוב להבין שהכרזה על ארגון כמו משמרות המהפכה היא לא צעד סטנדרטי - והיא יוצרת מצב מורכב. לדבריו, "צריך לעשות הבחנה בין ייעוד של ארגוני טרור, שלוחות תת־מדינתיים, לבין שלוחות טרור המזוהות עם מדינה. משמרות המהפכה הם כלי איראני להפצת טרור, הקמת שלוחות לוגיסטיות, פלטפורמות תעמולה ועוד. יש כאן סיבוך דיפלומטי: משמרות המהפכה מעורבות בניהול איראן, כך שהצהרה כזאת גורמת להסתבכות מול המדינה עצמה. ואכן, איראן הצהירה כי תנקוט צעדים ענישתיים כלפי כל מדינה שתסווג את משמרות המהפכה כארגון טרור".
זה בא לידי ביטוי בבריטניה, שאומנם הטילה סנקציות על משמרות המהפכה, אבל לא הגדירה אותן כארגון טרור. לאחרונה ראש הממשלה קיר סטארמר אמר כי "הסמכויות הקיימות אינן מיועדות לארגון ממלכתי", כשהכוונה היא שחוקי בריטניה לא מאפשרים להגדיר גוף מדינתי כארגון טרור.
לדברי ברק, "האירופאים צריכים תשתית יותר נרחבות ראייתית־משפטית לגבי הגדרת טרור. אין הסכמה על ההגדרה של טרור, ולכן כל מדינה פועלת לפי האינטרסים שלה. אין הגדרה שמחייבת את כולם".
השורה התחתונה: דברי סער נכונים. 39 מדינות הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה כארגון טרור. כיום יש בסך־הכול 44 מדינות שנקטו את הצעד הזה.
תחקיר: עדין קליין
הבדיקה המלאה
שם: גדעון סער
מפלגה: הימין הממלכתי
פלטפורמה: הצהרה לתקשורת
ציטוט: "40 מדינות הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה כארגון טרור"
תאריך: 23.3.2026
ציון: נכון
איך מדינות העולם תופסות את משמרות המהפכה? בהצהרתו של שר החוץ גדעון סער נטען כי: "40 מדינות כבר הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה כארגון טרור". האם סער צודק?
מה החשיבות של הגדרת משמרות המהפכה כארגון טרור? איך זה שונה מהגדרת חמאס וחיזבאללה כארגוני טרור? ד"ר מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור (ICT) באוניברסיטת רייכמן, מסביר: "צריך לעשות הבחנה בין ייעוד של ארגוני טרור, שלוחות תת-מדינתיים, לבין שלוחות טרור המזוהות עם מדינה. משמרות המהפכה הם כלי איראני להפצת טרור, הקמת שלוחות לוגיסטיות, פלטפורמות תעמולה ועוד.
"ברגע שמכריזים על משמרות המהפכה כארגון טרור, מבחינה אופרטיבית יש יותר כלים להשתמש נגדם, למשל, הטלת סנקציות ועצירת אנשים. יש כאן סיבוך דיפלומטי. משמרות המהפכה מעורבים בניהול איראן, כך שהצהרה כזאת גורמת להסתבכות מול מדינה. איראן הצהירה שהיא תנקוט צעדים ענישתיים כלפי כל מדינה שתסווג את משמרות המהפכה כארגון טרור".
עד השנה האחרונה, 5 מדינות הכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור. בחריין וערב הסעודית הגדירו את משמרות המהפכה כארגון טרור כבר ב-2018. על רקע מתיחות באזור, כולל החות'ים שתקפו את ערב הסעודית וכוחות שיעיים שפעלו בבחריין, שתי המדינות הצהירו זאת כדי לייצב את עצמן מול הפרוקסים של איראן. ארה"ב הצטרפה אליהן באפריל 2019 - מהלך שבחריין וערב הסעודית בירכו. ברק מסביר שישראל עשתה כארה"ב והכריזה ביוני 2019 על משמרות המהפכה כארגון טרור. ביוני 2024, קנדה הגדירה גם את משמרות המהפכה כארגון טרור, לאחר שמצאה שיש לכך סף חוקי.
שלוש המדינות הראשונות שהכריזו בשנה האחרונה כי משמרות המהפכה הם ארגון טרור הם פרגוואי, אקוודור ואסטרליה: פרגוואי היא הראשונה והכריזה על כך באפריל 2025 להראות את חלקה במאבק הגלובלי נגד טרור וכדי להדק את קשריה עם ישראל וארה"ב. בנוסף, נשיא אקוודור דניאל נובואה הוציא צו בספטמבר 2025 שהגדיר את משמרות המהפכה, חמאס וחיזבאללה כארגוני טרור. הוא קבע שארגונים אלו מסכנים את הממשל, הסדר הציבורי והשלמות הטריטוריאלית של אקוודור.
באוסטרליה, לאחר שממשלתם מצאה קשרים בין פעולות טרור שנעשו לבתי כנסת במלבורן וסידני ב-2024, גורש השגריר האיראני מאוסטרליה באוגוסט 2025, ובנובמבר משמרות המהפכה הוגדרו כאגון טרור.
מאוחר יותר, 36 מדינות אירופאיות הכריזו גם. בינואר 2026, האיחוד האירופי - שבו 27 מדינות, בהן גרמניה, אירלנד, ספרד, הולנד, וכו' - החליט שמשמרות המהפכה נחשבים כגורם טרור. בפברואר ההצהרה יצא לפועל עם סנקציות. בעקבות החלטת איחוד האירופאי, עוד 9 מדינות אירופאיות נוספות הצטרפו להמלך: אוקראינה, אלבניה, איסלנד, בוסניה והרצגובינה, ליכטנשטיין, מולדובה, מונטנגרו, מקדוניה הצפונית, וסרביה.
גופים איראנים באירופה עלולים גם הם לקבל סנקציות, לדוגמה, איחוד הטלוויזיות ורדיו האיסלמאיות, שלפי ברק: "זאת גוף גג של יותר ממאתיים פלטפורמות תקשורת שפועלים בכל העולם. הארגון כפוף למשמרות המהפכה והמסונפות למיליציות השיעיות בעיראק, לחותי'ם, לחיזבאללה, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ואף חמאס. הוא משמש כמנטור לציר השיעי, נותן הכוונה, מסרים ומימון. אני לא רואה יישום נגדם עדיין".
המכון למדיניות נגד טרור של אוניברסיטת רייכמן (ICT) פרסמו: "הייעוד של האיחוד האירופי לסווג מחדש רשמית את משמרות המהפכה כארגון טרור מסמן שינוי נורמטיבי ביחסה של אירופה לגורמי טרור המוטמעים בתוך המדינה ונתמכים על ידה. מבחינה משפטית, הייעוד מחזק את מנגנוני האכיפה. בנוסף להקפאת נכסים, הוא מאפשר הטלת אחריות פלילית על יחידים וישויות בתוך האיחוד האירופי ופועלים בו, אשר מעורבים ביודעין ברשתות הקשורות למשמרות המהפכה. בחירה לייעוד מציעה מסגרת המעצימה תובעים, רגולטורים וגופי ציות לנקוט פעולה".
שינוי גישה זאת לא נמצאת אצל כל מדינות אירופה. מדינות כמו צרפת ובלגיה חששו להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור, משום שהדבר עלול לפגוע בקשרים הדיפלומטיים ביניהן ובאינטרסים לאומיים ואזרחיים, אך עם הזמן שוכנעו. ברק מסביר: "יש מדינות באירופה שרוצות לשמור על אפיק דיפלומטי עם איראן. לכן, מדינות אלו לא רוצות לקלקל את יחסים אלו. הן זקוקות לאיראן לייבוא נפט, ומבחינה ביטחונית אינן רוצות שאיראן תסית קהילות שיעיות במערב או תעורר תאי טרור רדומים. הן חוששות מחיכוך מול איראן וממלחמת סייבר, למרות שזה כבר קורה. האירופאים מנסים למצוא איזשהו איזון מול איראן, לעומת ארה"ב שהגדירה את איראן ומקבלי ההחלטות כנגועים בטרור".
לעומת זאת, בריטניה לא הצטרפה משום הקושי בהגדרת גורם מדינתי כארגון טרור. ברביעי האחרון, ה-25 למרץ, ראש הממשלה בריטניה קיר סטארמר נשאל בנושא בדיון בבית הנבחרים וענה: "הסמכויות הקיימות אינן מיועדות לארגון ממלכתי", כלומר שחוקי בריטניה לא נותנים להגדיר מדינה כארגון טרור. ברק מסביר על כך: "האירופאים צריכים תשתית יותר נרחבות ראייתית-משפטית לגבי הגדרת טרור. אין הסכמה על ההגדרה של טרור, ולכן כל מדינה פועלת לפי האינטרסים שלה. אין הגדרה שמחייבת את כולם".
יש מדינות שלא הגדירו את משמרות המהפכה כארגון טרור אך עדיין פועלת נגדו. לדוגמה, איחוד האמירויות הערביות וכווית - עם הכרזה משותפת עם ערב הסעודית, בחריין וארה"ב- הכניסו את שמותיהם של בכירי משמרות המהפכה וכוחות קודס ברשימות סנקציות ב-2019. אך האמירויות וכווית לא הוציאו הצהרה כוללת על משמרות המהפכה עצמה. ובשנה האחרונה, ארגנטינה הגדירה בינואר את כוחות קודס כארגון טרור. בלבנון הממשלה שלהם פועלת מאז תחילת המבצע להחליש את השפעת איראן על מדינה, הכולל סילוק גורמי משמרות המהפכה. כך, גם ללא שתי מדינות אלו, נמצא שמאז תחילת 2025, 39 מדינות הגדירו את משמרות המהפכה כארגון טרור.
לסיכום, יש 44 מדינות - הכולל את ישראל - שהגדירו את משמרות המהפכה כארגון טרור, מתוכן 39 בשנה האחרונה. יתר על זאת, יש מדינות אחרות אשר הצהירו או פעלו באופן כלשהו נגד כוחות האיראניים. לכן, דבריו של סער נכונים.
