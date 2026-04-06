משמרות המהפכה הם ארגון טרור? תלוי את מי שואלים

תקציר הבדיקה הטענה: 40 מדינות הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה של איראן כעל ארגון טרור מה נכון:

● בשנה האחרונה, 39 מדינות סיווגו את משמרות המהפכה כ"ארגון טרור"

● לפני כן עשו זאת 5 מדינות, כך שבסך־הכול יש כיום 44 מדינות שנקטו את הצעד הזה הציון: נכון

המשטר האיראני עומד בפני צונאמי מדיני? זה מה שטען שר החוץ גדעון סער, שבהצהרה שמסר ביקש להניח על השולחן "נתון מדהים": "40 מדינות כבר הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה כארגון טרור", הכריז. האם זה נכון?

● לאיראן יש גישה ללוויינים. אז למה אסור לשלוח מיקומי נפילות?

● הצרות של טורקיה כמשל: כך מטלטלת המלחמה את המזרח התיכון

נתחיל מספירת המדינות. בינואר 2026, האיחוד האירופי - הכולל 27 מדינות - החליט שמשמרות המהפכה נחשבות כגורם טרור. בפברואר ההצהרה יצאה לפועל עם סנקציות. בעקבות החלטת האיחוד האירופי, 9 מדינות נוספות באירופה נקטו צעד דומה. עד כה, 36 מדינות.

לפני כן עשו זאת גם פרגוואי, אקוודור ואוסטרליה. כך שבסך־הכול, בשנה האחרונה 39 מדינות הגדירו את משמרות המהפכה כארגון טרור. כלומר, סער צודק. ויש עוד חמש מדינות שנקטו את הצעד הזה עוד קודם: בחריין וערב הסעודית (ב־2018), ארה"ב וישראל (2019) וקנדה (2024).

אבל למה זה בכלל חשוב להגדיר את משמרות המהפכה כ"ארגון טרור" - מהלך שישראל בעצמה עשתה רק בשנים האחרונות?

המשמעויות הבינלאומיות והמורכבויות

ד"ר מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור (ICT) באוניברסיטת רייכמן, מסביר כי "ברגע שמכריזים על משמרות המהפכה כארגון טרור, מבחינה אופרטיבית יש יותר כלים להשתמש נגדן, למשל הטלת סנקציות ועצירת אנשים".

במאמר שפורסם במכון, הוסבר כי למהלך יש משמעות משפטית, והוא "מחזק את מנגנוני האכיפה. בנוסף להקפאת נכסים, הוא מאפשר הטלת אחריות פלילית על יחידים וישויות בתוך האיחוד האירופי ופועלים בו, אשר מעורבים ביודעין ברשתות הקשורות למשמרות המהפכה. בחירה לייעוד מציעה מסגרת המעצימה תובעים, רגולטורים וגופי ציות לנקוט פעולה".

אבל ברק אומר שחשוב להבין שהכרזה על ארגון כמו משמרות המהפכה היא לא צעד סטנדרטי - והיא יוצרת מצב מורכב. לדבריו, "צריך לעשות הבחנה בין ייעוד של ארגוני טרור, שלוחות תת־מדינתיים, לבין שלוחות טרור המזוהות עם מדינה. משמרות המהפכה הם כלי איראני להפצת טרור, הקמת שלוחות לוגיסטיות, פלטפורמות תעמולה ועוד. יש כאן סיבוך דיפלומטי: משמרות המהפכה מעורבות בניהול איראן, כך שהצהרה כזאת גורמת להסתבכות מול המדינה עצמה. ואכן, איראן הצהירה כי תנקוט צעדים ענישתיים כלפי כל מדינה שתסווג את משמרות המהפכה כארגון טרור".

זה בא לידי ביטוי בבריטניה, שאומנם הטילה סנקציות על משמרות המהפכה, אבל לא הגדירה אותן כארגון טרור. לאחרונה ראש הממשלה קיר סטארמר אמר כי "הסמכויות הקיימות אינן מיועדות לארגון ממלכתי", כשהכוונה היא שחוקי בריטניה לא מאפשרים להגדיר גוף מדינתי כארגון טרור.

לדברי ברק, "האירופאים צריכים תשתית יותר נרחבות ראייתית־משפטית לגבי הגדרת טרור. אין הסכמה על ההגדרה של טרור, ולכן כל מדינה פועלת לפי האינטרסים שלה. אין הגדרה שמחייבת את כולם".

השורה התחתונה: דברי סער נכונים. 39 מדינות הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה כארגון טרור. כיום יש בסך־הכול 44 מדינות שנקטו את הצעד הזה.

תחקיר: עדין קליין