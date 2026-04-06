סיכויים להפסקת אש: טוקיו עולה ב-1%, מחירי הנפט מתייצבים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת הבוקר בעוד מחירי הנפט הגולמי צמצמו עליות, לפי בלומברג משקיעים מעודדים מסימנים למו"מ שעומד להתקיים בין ארה"ב לאיראן ויתכן שהסכסוך בין איראן לארה״ב עשוי להיות מוגבל בהיקפו. זאת למרות שאין אישור רשמי לכך. ברקע - האולטימטום של טראמפ "להחזיר את איראן לתקופת האבן" איראן לא תפתח את מצרי הורמוז, זה אמור היה להסתיים מחר בערב אך הוארך, ביממה - ליום רביעי בשעה 03:00 לפנות בוקר (שעון ישראל).

מדדי המניות המרכזיים ביפן ובדרום קוריאה עולים בלמעלה ל־1% כל אחד, כאשר מניות הטכנולוגיה מובילות את העליות. בסין ובהנג סנג אין מסחר היום.

מחירי הנפט נסחרים בעליות, אם כי קטנות יותר, נפט אמריקאי נסחר בעלייה של 0.1% וב-111 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה בכ-1% ל-109 דולר לחבית.

החוזים העתידיים בוול סטריט מחקו את הירידות המוקדמות ונסחרים בירידה של עד 0.2%.

לפי בלומברג, שם ציטטו את Axios (אתר חדשות אמריקאי) ארצות הברית ואיראן ומתווכים אזוריים דנים בתנאים להפסקת אש אפשרית של 45 יום, שיכולה להוביל לסיום הלחימה. המקורות, שלא זוהו בשמם, אמרו כי הסיכויים להגיע להסכם בתוך 48 השעות הקרובות נמוכים.

הסוחרים נאחזים בכל כותרת שעשויה להשפיע על הסנטימנט, לאחר שהמלחמה באיראן העיבה על התחזיות והגבירה חששות אינפלציוניים, תוך שהיא מערערת את הציפיות להורדות ריבית מצד הפדרל ריזרב. תשומת הלב נותרת ממוקדת במחירי האנרגיה ובסגירת מצר הורמוז - עורק מרכזי לזרימת הנפט מהמזרח התיכון.

באירופה העולם הנוצרי יצא לחופשת חג הפסחא ולא יתקיים היום מסחר.

בשבוע שעבר רשמו המדדים המובילים התאוששות משמעותית, וסגרו שבוע ירוק לראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן. S&P 500 עלה בכ־3.4%, הדאו ג'ונס התקדם בקרוב ל־3% והנאסד"ק הוביל את העליות והתחזק בכ־4.4%. בשישי לא התקיים מסחר וביום חמישי, בהמשך להצהרתו של טראמפ, הבורסה בניו יורק נפתחה בירידות חדות, אך אלו לבסוף נמחקו.

בשבוע הקרוב יקבלו המשקיעים תמונה ברורה יותר לגבי מצב הכלכלה, עם נתוני ייצור חדשים וקריאה עדכנית של האינפלציה. במקביל תיפתח עונת הדוחות, עם תוצאות הצפויות בין היתר מדלתא איירליינס וקונסולידיישן ברנדס.

בוול סטריט ג'ורנל כתבו אתמול שאחד המקומות האחרונים שבהם משקיעים יכלו להסתתר מהתנודתיות בשוק המניות השנה: מניות ערך, מתחיל להיסדק.

מניות ערך, כלומר מניות שנסחרות במכפילים נמוכים יחסית להון העצמי שלהן, התקדמו בשקט לעבר שנה חזקה במיוחד. כעת, המלחמה במזרח התיכון מאיימת לשבש גם את האסטרטגיה הזו, ומשאירה למשקיעים פחות ופחות מקומות מפלט מול חששות מהתקדמות מהירה בבינה מלאכותית ועד מתיחות גיאופוליטית.

מניות כמו נייקי ירדו בכ־29% באותה תקופה, בעוד לנאר וסדואתווסט איירליינס איבדו כ־24% כל אחת. גם מניות בנקים, תשתיות וסקטורים נוספים שמזוהים עם כלכלה ריאלית, ושלעיתים קרובות נחשבים למניות ערך, נחלשו בתקופה הזו. "קיר הדאגות נמצא כרגע בבנייה מלאה," אמר טרי סנדוון, אסטרטג מניות ראשי ב־U.S. Bank Asset Management.

סקטור אחד בתוך מניות הערך שנהנה מהמלחמה הוא חברות האנרגיה. סקטור האנרגיה במדד S&P 500 עלה ב־33% מתחילת השנה, כאשר סגירת מצר הורמוז דחפה את מחירי הנפט לרמות הגבוהות ביותר מאז 2022 - אז פלישת רוסיה לאוקראינה העלתה את המחירים מעל 100 דולר לחבית. סקטור האנרגיה הוא בעל הביצועים הטובים ביותר מבין 11 הסקטורים במדד.

סוחרי האג"ח סיימו את השבוע בהימור שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית ללא שינוי השנה, על רקע סימנים להתייצבות בשוק העבודה האמריקאי ואי־ודאות לגבי ההשפעה הכלכלית של המלחמה במזרח התיכון.

אג"ח ממשלת ארה"ב ירדו לאחר נתוני תעסוקה חזקים מהצפוי לחודש מרץ, מה שהעלה את התשואות בכ־3-4 נקודות בסיס לאורך כל המח"מ במסחר המקוצר של יום שישי. הסוחרים מחקו כמעט לחלוטין את ההימורים להורדת ריבית השנה, וצמצמו גם את הציפיות להפחתה בשנת 2027.

עם זאת, שוק האג"ח האמריקאי בהיקף של 31 טריליון דולר נותר ממוקד במלחמה במזרח התיכון, ששיבשה את אספקת הנפט מהאזור. משקיעי האג"ח קרועים בין סיכוני צמיחה לבין סיכוני אינפלציה הנובעים מעליית מחירי האנרגיה.

במהלך החודש האחרון, התשואות עקבו במידה רבה אחרי עליית מחירי הנפט, בשל החשש שמחירי הדלק הגבוהים יעלו את מדדי האינפלציה בארה"ב ויגרמו לפד לדחות הורדות ריבית.

בשוק הסחורות, הצהרתו של טראמפ ביום חמישי הביאה את מחירי הנפט (מסוג ברנט) להתקרב ל־110 דולר לחבית. בסוכנות הדירוג S&P העריכו שהשלב העצים ביותר של העימות במזרח התיכון ייחלש במהלך אפריל, אך שיבושים מסוימים צפויים להימשך עד סוף הקיץ. בין היתר, עלויות אנרגיה גבוהות ושיבושים בשרשראות האספקה. אלו, צפויים לפגוע בצמיחה ולהאיץ את האינפלציה. "אנו מעריכים שמחירי האנרגיה יישארו גבוהים ותנודתיים", כתבו כלכלני S&P. "מניחים שמחיר נפט מסוג ברנט יעמוד בממוצע על 80 דולר לחבית עם סוף 2026, עם זינוקים זמניים למחיר ממוצע של מעל 100 דולר לחבית".

הזהב רשם את החודש הגרוע ביותר שלו זה יותר מעשור - והבוקר נסחר בירידה קטנה נוספת, 4,660 דולר לאונקיה וזאת לאחר שהזהב ירד ביותר מ־10% במרץ 2026 - הירידה החודשית החדה ביותר מאז יוני 2013 - למרות זאת בגולדמן סאקס חזרו ואישרו את תחזיתם. למחיר של 5,400 דולר לאונקיה עד סוף השנה.

הטיעון המרכזי הוא שמשקיעים פרטיים שקנו זהב כהגנה (hedge) מפני סיכונים מאקרו־כלכליים ארוכי טווח - כמו חששות לגבי יציבות פיסקלית ואמינות הבנקים המרכזיים - אינם מוכרים. לדברי הבנק, הפוזיציות האלה "דביקות" יותר מהימורים קצרי טווח שהתפרקו אחרי הבחירות בארה״ב ב־2024, משום שהחששות הבסיסיים לא נפתרים בתאריך ידוע.

בנוסף, הם מציינים שהסיכונים לתחזית הם כלפי מעלה, משום שמשקיעים פרטיים עשויים להגדיל עוד יותר את החשיפה לזהב על רקע אי־ודאות גלובלית מתמשכת.

שלושת המנועים המרכזיים לפי גולדמן הם רכישות של בנקים מרכזיים, זרימות ל־ETF - קרנות סל על זהב במערב הוסיפו כ־500 טון מאז תחילת 2025, הרבה מעבר למה שניתן להסביר רק בהורדות ריבית ו"עסקת הדילול" (Debasement trade) - חששות לגבי חוב ממשלתי גבוה ואמינות מדיניות מוניטרית דוחפים משקיעים עשירים לקנות זהב פיזי, ובמקביל מוסדות רוכשים אופציות Call כהימור על עליות.

הביטקוין נסחר הבוקר בעליות של כ-3% ונסחר במעל 69 אלף דולר.

הביקוש לביטקוין נותר תחת לחץ גם כאשר רכישות מצד מוסדות פיננסיים מתגברות, מה שמרמז כי השוק הרחב עדיין מוכר את המטבע.

הביקוש ה"נראה" (Apparent demand) - מדד הבוחן עד כמה הביקוש עולה או נופל ביחס לכמות הביטקוין החדשה שנכרית - היה שלילי בהיקף של כ־63,000 מטבעות נכון לסוף החודש שעבר, כך לפי חברת האנליטיקה CryptoQuant בדוח שפורסם השבוע. זאת למרות תקופות של קניות חזקות יותר מצד קרנות סל (ETF) והמשך הצטברות מצד חברת סטרטג'י.

הנתונים מצביעים על שוק שבו ביקוש חדש אינו מצליח להדביק את קצב המכירות של מחזיקים קיימים - דינמיקה שיכולה להגביל עליות גם כאשר נראה שיש כניסה של כסף מוסדי.

CryptoQuant ציינה כי מחזיקים גדולים בביטקוין, המכונים "לווייתנים" (whales), שהיו בעבר מקור קבוע לצבירה, הפכו למוכרים נטו ומכרו כמויות משמעותיות של המטבע במהלך השנה האחרונה. "לאחר שצברו בערך 200,000 ביטקוין במהלך שוק השורי של 2024, הלווייתנים החלו לבצע דיסטריביושן אגרסיבי מאמצע 2025, כאשר הקצב הואץ משמעותית במהלך הרבעון הרביעי של 2025," נכתב בדוח. "היסטורית, צבירה שלילית מתמשכת מצד לווייתנים חפפה לתקופות של חולשה ממושכת במחיר, והנתון הנוכחי מצביע על כך שהמכירות ממשיכות להוות רוח נגדית מבנית משמעותית."