עדכונים שוטפים

11:05 - במטולה ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים



10:59 - שר הביטחון ישראל כ"ץ עודכן בהערכת המצב על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר על חיסול ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה: "מנהיגי איראן חיים בתחושת נרדפות. נמשיך ונצוד אותם אחד אחד"



10:57 - אזעקות במטולה



10:51 - בית החולים רמב"ם על הירי מאיראן: פונו לבית החולים חמישה מטופלים, ארבעה בני משפחה אחת, הורים ושני ילדים, יחד עם מטופל נוסף. כולם מוגדרים במצב קל וכולם שוחררו מבית החולים



10:44 - פרשה ביטחונית חדשה: מספר חשודים נעצרו בחשד שפעלו לבקשת גורמים איראנים וייצרו חומרי נפץ



10:38 - בכווית דיווחו כי שישה בני אדם נפצעו מרסיסים כתוצאה מתקיפה איראנית



10:33 - משמרות המהפכה הודיעו על חיסולו של מג'יד ח'אדמי, מפקד המודיעין במשמרות המהפכה



10:29 - לוחמי סיירת נח"ל חיסלו את המחבלים שאחראים למותם של סרן נועם מדמוני, סמ"ר בן כהן, סמ"ר מקסים אנטיס וסמ"ר גלעד הראל בקרב בדרום לבנון בשבוע שעבר



10:21 - בכיר איראני לרויטרס: קיבלנו את ההצעה ואנחנו בוחנים אותה, לא נסכים ללחצים ודדליין כדי לקבל החלטה. לא נסכים לפתוח את מצר הורמוז רק למען הפסקת אש זמנית, מאמינים שבארה"ב אין מוכנות להפסקת אש קבועה



10:12 - בגליל העליון זוהו שיגורים בודדים שנפלו בשטח פתוח



10:04 - אזעקות בגליל העליון ובקריית שמונה



10:01 - דיווח: ההצעה לסיום המלחמה שפקיסטן הגישה לארה"ב ולאיראן

איראן וארה"ב קיבלו הצעה לסיום המלחמה שעשויה להיכנס לתוקף כבר היום ולהביא לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז, כך דווח ברויטרס. המתווה גובש על ידי פקיסטן והועבר הלילה לשני הצדדים, והוא כולל מהלך דו-שלבי - הפסקת אש מיידית ולאחריה הסכם כולל. "כל המרכיבים צריכים להיסגר היום", אמר מקור לרויטרס, והדגיש כי כל המהלכים מתנהלים דרך פקיסטן

מפקד צבא פקיסטן והאדם החזק במדינה, פילדמרשל אסים מוניר שוחח לאורך הלילה עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס והשליח סטיב וויטקוף, וכן עם שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י. לפי ההצעה, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי ותאפשר את פתיחת מצר הורמוז, ולאחר מכן יינתנו 20-15 להשלמת הסכם רחב יותר.

ההסכם מכונה לפי שעה "הסכם איסלמבאד", והוא כולל מסגרת אזורית לניהול מצר הורמוז ושיחות סופיות פנים אל פנים בבירת פקיסטן. ההסכם הסופי צפוי לכלול התחייבות איראנית שלא לפתח נשק גרעיני, בתמורה להקלה בסנקציות ושחרור נכסים מוקפאים. בדיווח לא נמסרה כל התייחסות לסוגיית האורניום המועשר, הטילים הבליסטיים והשלוחות האיראניות באזור - במסגרת ההסכם.



09:49 - לוחמי מג"ב יהודה ושומרון עצרו פלסטיני שעל פי החשד החזיק בצוואה טרם ביצוע פיגוע. הלוחמים עצרו רכב חשוד וגילו כי מדובר ברכב גנוב. בבדיקה נוספת שביצעו, הם איתרו בטלפון של החשוד תכנים המעידים על הזדהות עם ארגוני טרור, בהם בין היתר הבעת תמיכה בחמאס בהקשר למתקפת הטרור ב-7.10

08:55 - בית חולים רמב"ם: הגבר בן ה-82 שנפגע בפגיעת הטיל עבר במהלך הערב ניתוח והוא מטופל במחלקה לטיפול נמרץ כללי כשהוא מורדם ומונשם - מצבו מוסיף להיות קשה. רעייתו בת ה-78 מאושפזת כשהיא בהכרה במחלקה לטיפול מוגבר טראומה - מצבה קל



08:35 - איראן הודיעה שהוציאה להורג הבוקר אדם שהיה מעורב בהפגנות נגד המשטר בינואר



08:35 - באיחוד האמירויות הודיעו על כטב"ם מאיראן שפגע בבניין תקשורת בפוג'יירה



08:24 - בתום מאבק ציבורי, משרד הביטחון הודיע למשפחתו של אסף דגן, נווט הקרב שסבל מפוסט טראומה ושם קץ לחייו, שהוא הוכר כחלל צה"ל. המשפחה מסרה: "זהו תיקון של עוול עמוק ואמירה ברורה - 'פציעה מוסרית' היא פציעת שירות לכל דבר"



08:13 - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזור הדרום, יהודה וים המל

מד"א על הירי לדרום: לא התקבלו קריאות במוקד 101 כלל

08:03 - מסתמן: השיגור לאזור הדרום יורט



08:00 - אזעקות בבאר שבע ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן



07:54 - הירי נמשך: זוהו שיגורים מאיראן לאזור הדרום



07:44 - נצ"מ אביעד כתפי, מפקד משטרת פתח תקווה: "אנחנו מטפלים כרגע בחמש זירות במקביל. אותה אזרחית שנפצעה, ירדה מהרכב, נשמעה להנחיות, נשכבה ואחד הרסיסים פגע בה"

האזור בו נפגעה האישה הבוקר במרכז הארץ / צילום: מד''א

07:25 - בבית החולים בילינסון מעדכנים כי מצב האישה בת ה-32 שנפצעה בזירה בפתח תקווה הוא בינוני-קשה

06:49 - שיגורים נוספים לאזור המרכז; בת 30 במצב קשה בפתח תקווה

אזעקות הופעלו מאזור השרון ועד השפלה בעקבות ירי נוסף מאיראן של טיל מתפזר. בפתח תקווה: אישה בשנות ה-30 לחייה פונתה במצב קשה, גבר בתל אביב במצב בינוני מפגיעת רסיס, ועוד אדם במצב קל משברי זכוכיות. נזק משמעותי נגרם למבנים בתל אביב ובפתח תקווה, סה"כ - למעלה מ-20 זירות נפילה בגוש דן.

זירת נפילה הבוקר במרכז הארץ / צילום: דוברות כבאות והצלה

06:46 - בהמשך למטח לחיפה: מד"א מטפלים ב-4 פצועים במצב קל



06:43 - זוהו שיגורים מאיראן למרכז, לשפלה, לשרון ולשומרון



06:03 - צה"ל: השלמנו לפני זמן קצר גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן

בין היעדים שהותקפו הלילה: אוניברסיטת שריף בטהרן

05:45 - אזעקות הופעלו בחיפה והסביבה בעקבות שיגורים מאיראן; לפחות אחד מהטילים - מתפזר



אזעקות נשמעו בחיפה, באזור הכרמל, בעמקים, במרכז הגליל ובאזור ואדי ערה בעקבות שיגורים מאיראן. לפחות אחד הטילים בעל ראש קרב מסוג מתפזר. תושבים דיווחו על הדי פיצוצים, סריקות בחמש זירות שבהן התקבלו דיווחים. ההתרעות הופעלו בזמן שבחיפה נמשכים מאמצי החיפושים אחר שני נעדרים בבניין שנפגע אתמול, בזירה אותרו זמן קצר קודם לכן שני נעדרים.



סה"כ צוותים של כיבוי אש וכוחות הצלה נוספים הגיעו ליותר מ-10 זירות שבהן אותרו שברי יירוט, נזק נגרם לרכוש, למבנים ולתשתיות, בין היתר עלו כמה רכבים באש. מד"א: לא דווח על נפגעים בגוף.

05:39 - הפגיעה בבניין בחיפה: אותרו בין ההריסות שני לכודים ללא רוח חיים

אחרי שעות של חיפושים: אותרו הבוקר (שני) שני בני אדם ללא רוח חיים מתחת להריסות הבניין שנפגע מטיל איראני אתמול בחיפה. שני בני אדם נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. החיפושים אחר הנעדרים - זוג מבוגרים, בנם ומטפלת - נמשכו כל הלילה.

מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, אמר במקום הנפילה בשעות הלילה: "זאת הזירה מורכבת שמצריכה פעולות חילוץ מתקדמות. אנחנו מתכוונים לפעול בנחישות, במקצועיות וביסודיות עד למציאת הלכודים. אנחנו פועלים עם מיטב הכוחות, המוחות והמאמצים שיש לצה"ל, לפיקוד העורף ולשאר ארגוני החירום להציע". לקריאת הכתבה

05:36 - המתווכות במאמץ של הרגע האחרון להגיע להפסקת אש של 45 יום בין ארה"ב לאיראן

ארצות הברית, איראן וקבוצת מתווכות אזוריות דנות בתנאים להפסקת אש פוטנציאלית של 45 ימים, שיכולה להוביל לסיום קבוע של המלחמה, כך לפי ארבעה מקורות אמריקנים, ישראלים ואזוריים המעורים בשיחות.

לפי המקורות, הסיכוי להגיע להסכם חלקי ב-48 השעות הקרובות נמוך. עם זאת, מדובר בניסיון אחרון למנוע הסלמה דרמטית שתכלול תקיפות מסיביות על תשתיות אזרחיות באיראן ותגובה נגד מתקני אנרגיה ומים במדינות המפרץ. לקריאת הכתבה

05:05 - סוכנות הידיעות האיראנית פארס: לפחות 13 הרוגים בתקיפה באזור טהראן



03:21 - למעלה מ-10 טילים מתפזרים בשלושה גלי שיגורים מאיראן: אישה במצב קשה

מטח לילי מאיראן לעבר ישראל: רצף אזעקות בגוש דן, בשרון, בשומרון, בשפלה ובחבל לכיש בעקבות 3 גלי שיגורים מאיראן שכללו למעלה מ-10 טילים בעלי ראש נפץ מסוג מתפזר. הדי פיצוצים חזקים נשמעו מאזור ירושלים ועד המרכז. כמה טילים יורטו בהצלחה, אחרים נפלו בשטח פתוח. במד"א מדווחים על אישה מחוסרת הכרה בתל אביב לאחר שהתמוטטה מחוץ למקלט בזמן האזעקות.

בגל הראשון נשמעו אזעקות גם באזור ירושלים וים המלח - שם לא הופעלה התרעה מקדימה. בעוד הגל הראשון יורט כולו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית, טילים מהגל השני נפלו בשטח פתוח ולא יורטו על פי מדיניות.

במשטרה ובמד"א לא התקבלו קריאות על נפילות או נפגעים כתוצאה מהירי. צוותי מד"א טיפלו ב-10 אירועים שבהם אנשים נחבלו בדרכם למרחב המוגן, בהם האישה שבמצב קשה, ובעוד ארבעה נפגעי חרדה.

03:07 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בנהריה והסביבה

03:03 - באיראן טוענים: לפחות 5 הרוגים בתקיפה אמריקנית-ישראלית בעיר קום

02:58 - ירי נוסף מלבנון: אזעקות גם בנהריה וביישובי הסביבה

02:37 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בגליל המערבי

02:26 - אזעקות בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון

00:41 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזור הגליל העליון

00:31 - אזעקות הופעלו בגליל העליון בעקבות ירי רקטי מלבנון

23:44 - משמרות המהפכה האיראניים: מצר הורמוז לא יחזור לעולם למצבו הקודם, נערכים לסדר חדש במפרץ הפרסי

23:42 - בלבנון מדווחים: חוסל בכיר צבאי בחיזבאללה, יחיא חוסיין משימש, בתקיפה בדאחיה מוקדם יותר היום

23:17 - גורם איראני עונה לאיומי טראמפ לפגיעה בתחנות כוח וגשרים באיראן: "אם טראמפ יגביר את הטירוף שלו באמצעות מימוש האיומים האלה, הוא רק יגדיל את תבוסתו. עליו לדעת שבמקרה כזה, מלבד להצית את כל האינטרסים של ארה"ב באזור, ההשלכות של המלחמה עלולות להיגרר גם לתוך אדמת ארה"ב". את הדברים אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים

22:23 - בלבנון דיווחו הערב על ניסיון חיסול בתקיפה לעבר דירה בעין סעאדה, ממזרח לביירות

22:14 - הפגיעה הישירה בבניין בחיפה | מפקד פיקוד העורף שי קלפר: הפגיעה הקריסה כמה קומות ויצרה אירוע מורכב. הזירה מצריכה פעולות חילוץ מתקדמות. נפעל בנחישות עד למציאת הלכודים

21:24 - סוכנות הידיעות האיראנית אירנא מדווחת: בעקבות הצעות חוק שהוצעו ליישום ממשל על מיצר הורמוז וניהול נתיב המים האסטרטגי בידי איראן, הוצגו ההצעות האלו בפני קבוצה של מעצבים ומומחים ממרכז המחקר של הפרלמנט האיראני וסגן היועץ המשפטי של הפרלמנט, בנוכחות סגן יו"ר הפרלמנט. לפי הדיווח, הוחלט להקים ועדה בהשתתפות המעצבים והוועדות המומחיות הרלוונטיות בפרלמנט האיראני, שתבחן במהירות את ההצעות והטקסטים שהוצגו, כדי לגבש הצעת חוק מקיפה מבחינה משפטית להסדרת השליטה על מיצר הורמוז, שתובא בהמשך לאישור במליאת הפרלמנט



20:38 - עלה לארבעה מספר מנותקי הקשר בזירת הנפילה בחיפה

20:22 - צה"ל תקף בביירות מפקדות ותחנות דלק ששימשו את פעילי חיזבאללה. לפי הצבא, מתחילת מבצע "שאגת הארי" הותקפו יותר מ-15 תחנות דלק של חברת "אלאמאנה", המשמשת כתשתית כלכלית של הארגון

20:17 - דובר משרד החוץ האיראני: איראן תגיב על מתקפות על התשתיות שלה, ותתקוף תשתיות דומות של ארה"ב או בעלות בריתה

20:05 - הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב בדרום לבנון: "היעד של פירוק חיזבאללה מנשקו מוגדר כיעד על, זהו יעד מתמשך שהיה לפני המערכה הנוכחית. המערכה הנוכחית תקדם אותו". לדבריו, "יש לחיזבאללה 1,000 הרוגים והמספר ילך ויעלה. הפגיעה בו תלך ותתעצם"

