אפריל הוא בדרך כלל חודש חזק בוול סטריט. הסיבות שהראלי בסכנה

לאחר רבעון חלש, בוול סטריט מקווים שהמוניטין שיצא לחודש אפריל בשווקים יצדיק את עצמו. מאז שנת 1928, מדד ה-S&P 500 טיפס יותר באפריל מאשר ברוב החודשים האחרים, והוא שני רק לדצמבר.

אבל העימות באיראן עלול לקלקל לאפריל את שמו הטוב ולאיים על שלושת הדברים החיוניים לראלי מתמשך: אינפלציה מתונה, הקלה מוניטרית וביטחון בכך שרווחי החברות יישארו יציבים כשעונת הדוחות בפתח.

האינפלציה והתגובה של יו"ר הפד

מבין שלושת הגורמים, האינפלציה עשויה להיות הדאגה המיידית ביותר. עד כה, מעט דוחות כלכליים שיקפו את השפעת העימות עם איראן על הכלכלה הרחבה, מעבר לעלייה במחירי הדלק והאנרגיה. אך מדד המחירים לצרכן (CPI) של חודש מרץ 2026, שיתפרסם ביום שישי, צפוי להיות "הסטירה הראשונה האמיתית", מאז שכוחות ארה"ב וישראל תקפו את איראן ב־28 בפברואר, כך אמר למקרט ווטצ', ראסל פרייס, הכלכלן הראשי ב־Ameriprise.

יש כבר סימנים בשטח - מדד התשומות (ISM) עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע 2022, כאשר פורסם בשבוע שעבר. פרייס צופה כי ה־CPI יעלה ב־0.9% בחישוב חודשי במרץ וב־3.3% בחישוב שנתי.

אנליסטים בבנק אוף אמריקה מצפים שמדד ה־PCE (הוצאות צריכה פרטית) - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - יגיע לשיא של כ־4% ברבעון השני לפני שיירד בשנה הבאה. נתוני ה־PCE של פברואר צפויים להתפרסם ביום חמישי.

בקשר לריבית, יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר בשבוע שעבר כי הריבית יכולה לנוע לשני הכיוונים, בהתאם לסיכונים לכלכלה. "עדיין יש רף גבוה מאוד לכך שהפד בכלל יפתח בדיון על העלאת ריבית, וגם רף גבוה להפחתת ריבית", אמר רוב האוורת', אסטרטג מ־U.S Bank. "אך אם הפעילות הכלכלית תתחיל להיחלש, הפד ייטה להשאיר את הריבית יציבה למשך זמן ארוך יותר".

הכלכלן מוחמד אל-אריאן מעריך כי לארה"ב, במיוחד, יש כיום תמהיל כלכלי מעניין. "הלחצים האינפלציוניים הגוברים מלוּווים בפעילות כלכלית חזקה, כפי שמשתקף במכירות הקמעונאיות, במדד האמון הצרכני ובדוח התעסוקה של חודש מרץ, עם יצירת 178 אלף משרות חדשות וירידה בשיעור האבטלה ל־4.3%".

סוחרי חוזים על ריבית הפד מתמחרים הסתברות של 72.7% לכך שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי בפגישה בסוף אפריל, לפי כלי CME FedWatch - שינוי חד לעומת סוף השנה שעברה, אז השווקים תימחרו עד ארבע הורדות ריבית עד סוף 2026.

רווחי החברות וההיסטוריה של המלחמות

בפתחה של עונת הדוחות בוול סטריט, נשאלת השאלה האם רווחי החברות יצליחו להחזיק מעמד תחת הלחץ. הרווחים חשובים יותר מתמיד לביצועי שוק המניות, כאשר משקיעים מחפשים רמזים לגבי השפעת הסכסוך עם איראן על הכלכלה, אמרה מרטה נורטון, אסטרטגית מ־Empower.

לעת עתה, התחזית עדיין ברובה חיובית: תחזיות הרווח למניה (EPS) לשנת 2026 עבור מדד S&P 500 עמדו על כ־320 דולר נכון ל־31 במרץ, עלייה של 4.1% לעומת השנה שעברה, לפי ג'ון באטרס, אנליסט בכיר ב־FactSet.

נראה כי האנליסטים "אופטימיים מהרגיל" בתחזיותיהם לרבעון הראשון, אמר באטרס. במצטבר, האנליסטים העלו את תחזיות הרווח לרבעון הראשון של 2026 עבור חברות ה־S&P 500. בנוסף, יותר חברות במדד פרסמו תחזיות חיוביות לרווח למניה מאשר תחזיות שליליות, אמר האוורת' מ־U.S. Bank.

גם אד ירדני, כלכלן הפד בעבר ואחד האנליסטים השוריים בוול סטריט, רואה את האור בקצה המלחמה, לדבריו יש כיום הזדמנות בשוק המניות ברמות הנוכחיות. "המכפיל החזוי של S&P 500 הגיע לשיא של 23.0 ב־27 באוקטובר אשתקד, ואז צנח ב־17.8% לרמה של 18.9 עד יום שני בשבוע שעבר. בתקופה זו, הרווחים החזויים של המדד עלו ב־12.7%, והגיעו לשיאים חסרי תקדים".

לפי ירדני, יש סיבה נוספת לאופטימיות: "ההיסטוריה יכולה לתת קצת ביטחון: המדד S&P 500 עלה בשנים שלאחר ארבעה עימותים צבאיים גדולים בארה"ב, עם עליות שנעו בין 31% ל־44% אחרי מלחמת קוריאה, מלחמת עיראק, מלחמת המפרץ ומלחמת העולם השנייה".