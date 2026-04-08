בשנת 2020, המזה למסוגר* (Hamza Lemssouguer) קיבל הצעה לנהל קרן של כמה מיליארדי דולרים עבור ענקית קרנות הגידור סיטדל של קן גריפין. הוא דחה את ההצעה.

כיום מנוהלים 20 מיליארד דולר בחברת קרנות הגידור שייסד למסוגר. בן ה-35 השיק בשנת 2022 את Arini Capital, עם 1.3 מיליארד דולר ומוניטין של הימורים נועזים, ומאז אריני קפיטל היא חברת קרנות הגידור החדשה הצומחת במהירות הרבה ביותר, על-פי ספקית הנתונים Hedge Fund Research.

אם זה לא מספיק, הוא גם מושך אש מצד מתחרים שלו, ש"שורף להם בעיניים" לראות את רצף עסקאות השורט המנצחות שהוא רושם (הימורים על כך שמחירי אג"ח והלוואות תאגידיות ירדו). למסוגר השכיל לבצע עסקאות נבונות בטרם מגפת הקורונה, ואפילו גל הירידות במניות סקטור התוכנה השנה.

למסוגר, יליד מרוקו, בולט בנוף של סצנת הפיננסים הסגורה והמקושרת של לונדון. הוא אינו נוהג ברכב, אינו שותה אלכוהול ותחביבו המועדף הוא גידול תוכים. הוא מקרין נינוחות ומדבר אנגלית במבטא אמריקאי, שלמד מצפייה בתוכניות טלוויזיה כמו "הפמליה" ו"הנסיך המדליק מבל אייר".

"העובדה שאני צעיר, אאוטסיידר וגם לא קונבנציונלי מאפשרת לי שלא להיות יהיר ביחס לשוק", אמר למסוגר בראיון שהתקיים באחוזת טיודור בת 400 השנים מחוץ ללונדון, שם הוא ואשתו גרים עם ילדם ועם 160 תוכים נדירים.

אריני מנוהלת על-ידי צוות של אנליסטים וסוחרים ממדינות כמו אפגניסטן, טורקיה ואוקראינה. החברה מתמקדת בחברות המצויות בחובות כבדים, ומציעה לחלקן הלוואות תוך רכישה ושורטים על אג"ח של אחרות, לעתים תוך הגדלת העסקאות באופן ניכר.

מנהלי קרנות מתחרים וסוחרים בבנקים טוענים נגד למסוגר כי גישתו אגרסיבית מדי, מה שגורם לתנודות פרועות בביצועיו. "יש לו הרבה שונאים", אמר רופאק גוז, שייעץ לקרנות גידור כבנקאי השקעות וכיום הוא פרשן בתעשיית הפיננסים. המבקרים טוענים כי למסוגר מסתמך במידה רבה על הלוואות, או על מינוף, כדי להגדיל את הרווחים - אסטרטגיה שנוטה להוביל לתוצאה הפוכה דווקא.

"תראו את הרקורד", מגיב לכך למסוגר. "אנחנו מסוגלים להשיג ביצועים טובים יותר גם בשווקים עולים וגם בשווקים יורדים, בזכות ניהול הסיכונים החזק שלנו". הקרן מניבה תשואה שנתית ממוצעת של 15%, לפי מקורות המכירים את ביצועיה, בהשוואה לתשואה ממוצעת של 7% במדד קרנות הגידור לאשראי של HFR.

שורט מוצלח על מניות התוכנה

אך הקרן העיקרית של אריני גם הצליחה לאבד עד 6% בחודש אחד, והניבה תשואה פושרת של 9% בשנה שעברה, לפי אותם מקורות, בין היתר משום שלמסוגר ביצע עסקאות שורט בזמן שרוב השווקים עלו.

סדרה של הימורי שורט ברבעון השלישי של 2025 על חברות תוכנה, לרבות פלטפורמת ההד-האנטרים (מגייסים) ZipRecruiter וספקית שירותי המחשוב Unisys, נכשלה בתחילה. הם החלו לתפוס תאוצה בתחילת השנה, כאשר פחד מ"אפוקליפסת התוכנה כשירות (SaaS)" שטף את שוקי החוב.

בכירים באריני טוענים כי החברה משיגה ביצועים טובים יותר משום שהיא משתמשת בכלי גידור מורכב, שנועד להגן עליה מפני הפסדים גדולים. אך זה לא נבדק בירידה ממושכת בשוק.

את קרן הגידור העיקרית שלה אריני סגרה למשקיעים חדשים כשהגיעה ל-4 מיליארד דולר, משום שגידול נוסף יפגע בביצועים, לדברי למסוגר. במקביל החברה מרחיבה את פעילותם של עסקים אחרים כמו CLO (ניירות ערך מגובים בהלוואות תאגידיות בריבית משתנה) ואשראי פרטי, שמשלמים עמלות נמוכות יותר מקרנות גידור אך יכולים לצמוח במידה רבה יותר. כ-60% מהכסף שגייסה החברה מגיע מצפון אמריקה.

בניגוד לאסטרטגיית ה-pod-shop של חברות כמו סיטדל, שבה צוותים רבים ושונים מתחרים זה בזה, כל הקרנות של אריני מתקשרות זו עם זו ומסתמכות על דעותיהם של אותם 20 אנליסטים בתעשייה. למסוגר מקווה שהאסטרטגיה הזו תסייע לאריני לזנק מהר יותר על השקעות. בין החסרונות שלה - העובדה שהיא עלולה להביא לקורלציה בין השקעות בקרנות שונות.

היגואר ששחה נגד הזרם

למסוגר גדל עם שלושה אחים ואחיות בדירה צנועה בקזבלנקה. אמו הייתה מורה, ואביו עבד בנמל. הוא נחשב ילד שקט והצטיין בשלושה דברים: ציור, גידול תוכים ומתמטיקה.

בזכות הכישרון האחרון הוא התקבל ל-École Polytechnique - מוסד צרפתי יוקרתי שהוא מעין שילוב של MIT עם האקדמיה הצבאית West Point - ובהמשך למשרתו הראשונה בבנק קרדיט סוויס בלונדון בשנת 2014.

שם הוא הפך לאחד מסוחרי האג"ח המובילים וניהל כ-100 מיליון דולר עד 2016, אז השתכנע שתאגיד הרכב יגואר-לנדרובר עומד להתרסק. "ההכנסות עלו, וכולם חשבו שהם על סף שדרוג דירוג האשראי. אני נקטתי בגישה הפוכה", סיפר. הוא סקר סוכנויות של רכבים מדגמי היוקרה האלה וגילה שהמלאי גדל, מה שהצביע על כך שמכירות היצרנית עמדו להאט.

הוא השקיע כ-10% מתיק ההשקעות שלו בחוזי החלף (CDS (credit-default swaps - מעין ביטוח כנגד האפשרות שמנפיק חוב לא יעמוד בחובותיו - שערכם יעלה אם משקיעי האג"ח יהפכו לדוביים כלפי יצרנית הרכב. כאשר המכירות ירדו בשנת 2017, הבנק הרוויח בערך פי חמישה מההשקעה שלו.

המקרה של יגואר ביסס את דפוס הפעולה של למסוגר: לנתח את הנתונים, למצוא מקרה בטוח ולהפוך את הטרייד לגדול ככל האפשר. הוא חגג ניצחונות בהשמעת מוזיקה של הראפר האהוב עליו, Notorious B.I.G, בקומת המסחר. השמועה על ימי הרווחים הגדולים התפשטה בתוך הבנק ומחוצה לו.

"כששמעתי על השנה הראשונה של המזה, חשבתי 'שיהיה, לכל אחד עשוי להיות מזל לפעמים'", אמר עמית לשעבר בקרדיט סוויס. "ואז הוא עשה את זה שוב בשנה השנייה, וחשבתי 'הוא יפסיד הכול בשנה הבאה', אבל זה מעולם לא קרה".

כאשר הקורונה התפשטה בתחילת 2020, למסוגר ביצע הימורי שורט בשווי כמיליארד דולר על חברות שידע שהן במצוקת תזרים, בהן משכירת הרכב Europcar Mobility. האסטרטגיה הזו הניבה רווח של 220 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.

באותה שנה, סיטדל של גריפין הציעה ללמסוגר לנהל עבורה תיק אשראי אירופי. הוא קיבל את ההצעה, אך חזר בו כשקרדיט סוויס בתגובה הציע להשיק עבורו קרן עם צוות המסחר הוותיק שלו. אולם לפני ההשקה המתוכננת בתחילת 2021, עסקי קרנות הגידור של קרדיט סוויס קרסו. אז הוא מצא תומך נוסף, קרן גידור גדולה בשם Squarepoint Capital.

קן גריפין, מייסד קרן הגידור סיטדל / צילום: Reuters, TNS/ABACA

למסוגר ואשתו, סוחרת ניירות ערך לשעבר, קנו את האחוזה הכפרית בסוף 2020. המגפה פרצה ועשרת התוכים שלו, שהיו אז בני 10, גדלו במהירות. הבית בלונדון נעשה צפוף. בימים אלה, ציפורים בצבעי פסטל ופלורסנט מתנקות, מטפחות את נוצותיהן ומתקוטטות במתחמים ייעודיים מאחורי הבית. למסוגר אומר שהוא מנסה לגדל להקות כדי שיהיה אפשר להחזירן לטבע. הוא לוקח את מבקריו לסיורים בקארטינג ומדי פעם משחק כדורגל על ​​הדשא. סיר טאג'ין אדום ניצב במטבח שלהם, כתזכורת לבית שממנו באו.

השקת אריני בתחילת 2022 החלה ברגל שמאל. רוסיה פלשה אז לאוקראינה, והריביות העולמיות קפצו, מה שגרם למחירי האג"ח הקונצרניות האירופיות לצנוח בו-זמנית. ממרץ אותה שנה עד ספטמבר, הקרן הפסידה 15%.

למסוגר הצטער על כך שהתחיל ללא סוחר ייעודי שיבודד את השקעות הקרן מפני זעזועים כאלה. אף שאריני סיימה ברווח של 4% באותה שנה קשה, הוא גייס סוחר מדויטשה בנק, ארדקן סלבי, גם הוא בוגר של בית הספר למתמטיקה בצרפת.

סלבי בנה את מה שהחברה מכנה "מנוע הפחתת סיכונים": הוא עושה שימוש בנגזרים, אג"ח, קרנות סל ומכשירים אחרים כדי לספוג זעזועים, מה שמאפשר לאריני לבצע עסקאות אגרסיביות גם כשהשווקים נעשים תנודתיים. סלבי מסביר כי המודל מתמקד בהגבלת ההפסד הפוטנציאלי המרבי של התיק, "כי זה מה שיכול להוציא אותך מהעסק".

*בעוד שעל האיש נכתב לא מעט, הרי שהוא ממעט להיחשף לציבור בראיונות ובאירועים רשמיים' כך שלא ניתן היה להשיג תמונה שלו המאושרת לשימוש