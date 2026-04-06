נביא הזעם של השווקים פרסם את המכתב השנתי. מה מטריד אותו?

ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צ'ייס, פרסם את המכתב השנתי שלו לבעלי המניות ושטח בפניהם תחזית קודרת, לצד המלצות מדיניות אגרסיביות. דיימון, שעומד בראש הבנק הגדול בארה"ב וחגג בחודש שעבר 70, טוען כי על אמריקה להשקיע משאבים עצומים בחיזוק הצבא והכלכלה כדי לשמור על מעמדה. הוא הודיע כי הבנק מתכנן להקצות מעל טריליון דולר ליוזמות שיתמכו בחוסן הלאומי וב"חלום האמריקאי".

לדבריו, הטלטלות בזירה הגאו־פוליטית הן הסיכון המרכזי העומד בפני הבנק והכלכלה העולמית. הוא הדגיש כי המלחמות באוקראינה והעימותים במזרח התיכון, בדגש על המתיחות מול איראן, חייבים "להפיג לצמיתות את האשליה שהעולם בטוח". דיימון הגדיר את המצב הנוכחי כ"ממלכת אי־הוודאות", וציין כי לגבי העימות מול איראן והשפעתו על שוק הסחורות, "ימים יגידו" אם המטרות האסטרטגיות יושגו.

בנוגע לאירופה, דיימון החריף את הטון וטען כי היבשת "נמצאת כרגע במסלול רע". הוא קרא לכינון הסכם סחר חופשי רחב עם אירופה כולה, אך התנה זאת בביצוע רפורמות כלכליות וצבאיות מצד המדינות ביבשת. במקביל, הוא התייחס למלחמת הסחר הגלובלית וציין כי "קרבות הסחר בבירור לא הסתיימו". לשיטתו, בעוד שחלק מהמכסים נחוצים לביטחון לאומי, קשה לצפות את השפעותיהם ארוכות־הטווח על האינפלציה והצמיחה. דיימון חזר במכתבו על דברים שאמר מוקדם יותר השנה ותיאר אפשרות שהאינפלציה ב-2026 תעלה ותהפוך להיות "הבואש במסיבה".

דיימון התייחס גם לזעזועים האחרונים בשוק האשראי, שכללו הגבלות על משיכת כספי משקיעים מקרנות ענק. הוא הזהיר כי למגזר זה אין שקיפות מספקת או הערכות שווי קפדניות, מה שעלול להוביל לגל מכירות בהול אם הסביבה המאקרו־כלכלית תורע. הוא צופה כי הרגולטורים ייאלצו בסופו של דבר לדרוש דירוגים מחמירים יותר ומחיקות שווי, מה שיחייב את הגופים הללו להגדיל את הונם באופן משמעותי.

לבסוף, דיימון התייחס למהפכת ה-AI כשינוי היסטורי שמהיר יותר מהמצאת האינטרנט, והבהיר כי ג'יי.פי מורגן לא "תטמון את הראש בחול", אלא תטמיע את הטכנולוגיה בכל תחומי פעילותה כדי להישאר תחרותית. דיימון ציין כי "בסך הכל, ההשקעה ב-AI אינה בועה ספקולטיבית; אלא, היא תספק יתרונות משמעותיים. אך בזמן הנוכחי, אנו לא יכולים לצפות מי יהיו בסוף המנצחים והמפסידים בתעשיות הקשורות ב-AI".

דיימון הוסיף כי "אני לא חושב שזו הגזמה לומר שה-AI ירפא סוגי סרטן מסוימים, ייצור חומרים מרוכבים חדשים [לשימושים בתעשייה] ותפחית מקרי מוות מתאונות, לצד תוצאות חיוביות נוספות. היא תוביל בסופו של דבר לקיצור שבוע העבודה בעולם המפותח. ואנשים יחיו חיים ארוכים ובטוחים יותר".