1. נאס"א שיגרה השבוע ארבעה אסטרונאוטים למסע היסטורי סביב הירח. מתי הייתה הפעם הקודמת שבני אדם טסו לאזור הירח?
2. מהם ראשי התיבות של נאס"א?
3. מהי הקוסטודיה טרה סנטה?
4. מי יזם את חידוש ענף גידול התמרים בארץ ישראל?
5. מי היה המנחה בעונה הראשונה של תוכנית הטלוויזיה "המרוץ למיליון"?
6. איך נקראת יחידת המידה להתנגדות חשמלית?
7. מי היה מנהיג החשמונאים אחרי יהודה המכבי?
8. מה משותף לשירים "שרה ברחובות" של ריטה ו"דרך המשי" של יהודית רביץ?
9. איזו יצרנית רכב ישראלית ייצרה את המכונית סוסיתא?
10. מהי המילה העברית לדטרמיניזם?
11. במיתולוגיה היוונית - מי הייתה ארטמיס?
12. מי כתב את הרומן שעליו מבוסס הסרט "פרויקט הייל מרי"?
13. מה צבע הפריחה של העגבנייה?
14. מה המונח המוכר יותר לתחמוצת ברזל ממוימת?
15. מה פירוש המילה הלטינית אולטימטום?
תשובה 1
לפני יותר מ-53 שנים, במשימת אפולו 17
תשובה 2
National Aeronautics and Space Administration
תשובה 3
משמורת ארץ הקודש, אחווה של המסדר הפרנציסקני שהוקמה ב-1217 ושומרת על המקומות הקדושים בארץ הקודש
תשובה 4
בן-ציון ישראלי, מחלוצי החקלאות וההתיישבות בארץ ישראל וממקימי קבוצת כנרת
אוהם (על שמו של גאורג אוהם, אשר גילה את הקשר בין זרם למתח במוליכים מתכתיים)
את שניהם כתבה צרויה להב (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר)
אלת הציד והירח ואחת מ־12 האלים האולימפיים
