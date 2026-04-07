עמוק בבטן האדמה: ארה"ב חיסלה את צמרת משמרות המהפכה

7:05 - דיווח בטיימס: המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, מאושפז חסר הכרה בעיר קום

מנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, מאושפז במצב "קשה" כשהוא מחוסר הכרה בעיר הקדושה קום, כך מדווח הלילה (ב') עיתון ה"טיימס" הבריטי. המידע מתבסס על מזכר דיפלומטי חסוי שהועבר לבעלות בריתן של ארה"ב וישראל במפרץ, המצייר תמונה של ואקום שלטוני מוחלט בטהראן.

על פי מסמכי המודיעין, ח'אמנאי הבן, שהוכרז כמנהיג העליון לאחר חיסול אביו, אינו מתפקד ואינו מסוגל לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות של המשטר. זוהי הפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה שמתפרסם מידע ממוקד על מיקומו הפיזי של המנהיג, המרוחק כ-140 ק"מ דרומית לבירה טהרן.

ביום שני האחרון שחרר המשטר סרטון של המנהיג ב"חדר מלחמה", אולם מומחים שניתחו את הסרטון קבעו כי מדובר בתוצר של בינה מלאכותית. היעדר הקלטות קוליות שלו והעובדה שאינו נראה בעיצומה של מערכה גורלית, מחזקים את ההערכה כי הוא שרוי בתרדמת בבית חולים בתוך העיר קום. לקריאת הכתבה המלאה.

7:00 - רקטות נורו מלבנון לעבר קריית שמונה וסביבתה, אין נפגעים



רקטות נורו מלבנון לעבר קריית שמונה וסביבתה. לא ידוע על נפגעים או נפילות.

6:30 - במקביל למבצע החילוץ: ארה"ב חיסלה את צמרת משמרות המהפכה

בזמן שעיני העולם כולו התמקדו במאמצים לחילוץ איש צוות האוויר האמריקאי שמטוסו הופל בשטח איראן, התברר כי צבא ארה"ב ניצל את שעת הכושר להנחתת מהלומה אסטרטגית שזעזעה את המשטר בטהרן. דיווח בלעדי של רשת פוקס ניוז חושף כי מתחת למעטה החשאיות של מבצע החילוץ, התנהל מבצע "עריפה" ממוקד נגד צמרת משמרות המהפכה.

על פי הדיווח, תוך כדי הפעילות המבצעית לחילוץ, השיגה ארה"ב מודיעין איכותי וקונקרטי על פגישה חריגה של מפקדים בכירים ביותר במשמרות המהפכה. הפגישה נערכה בבסיס מבוצר הממוקם עמוק מתחת לאדמה בפאתי טהרן.

עם קבלת המידע, מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, לא היסס. הוא הזניק כמה מפציצי B-2 Spirit מבסיס חיל האוויר "וייטמן" במיזורי למשימה רצופה של 36 שעות באוויר, שכללה תדלוקים אוויריים וחציית יבשות. לקריאת הכתבה המלאה

3:26 - טיל שוגר מאיראן לאזור באר שבע - ויורט

אזעקות הופעלו בבאר שבע והסביבה בשל שיגורים מאיראן. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים, וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לא דווח על נפגעים או נפילות. צוותי מד"א מטפלים במקרים ספורים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן.

3:25 - צה"ל השלים מטס תקיפה נרחב בטהרן וברחבי איראן

צה"ל השלים לפני זמן קצר מטס תקיפה נרחב לפגיעה בתשתיות של המשטר האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים באיראן - כך מסר דובר צה"ל.

2:42 - רקטות שוגרו מלבנון לעבר מטולה, אין נפגעים

רקטות שוגרו מלבנון לעבר מטולה שבגליל העליון. לא ידוע על נפגעים או נזק.

0:42 - רקטות שוגרו לעבר מטולה וכפר יובל, אין נפגעים

רקטות שוגרו לעבר מטולה וכפר יובל שבגליל העליון. פיקוד העורף עדכן כי השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. לא ידוע על נפגעים.

0:35 - דיווח באיראן: נמל תעופה במחוז אספהאן הותקף

באיראן מדווחים שהותקף נמל התעופה בעיר כאשאן במחוז אספהאן.

0:29 - דיווח ב-CBS: כטב"ם איראני פגע בבסיס בכוויית, 15 חיילים אמריקאים נפצעו

דיווח ב-CBS: כטב"ם איראני פגע אתמול בבסיס עלי א-סלאם בכוויית ו-15 חיילים אמריקאים נפצעו. רוב החיילים כבר הספיקו לחזור לפעילות.

0:10 - רקטות מלבנון שוגרו לעבר משגב עם, אין נפגעים

רקטות מלבנון שוגרו לעבר משגב עם שבגליל העליון. פיקוד העורף עדכן שהאירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לא ידוע על נפגעים או נזק.

23:30 - באיראן עונים לטראמפ אחרי האיום: "הוא איבד שליטה"

גורם ביטחוני איראני ל-CNN: טהרן הבהירה את עמדתה שלפיה מצר הורמוז "לא יחזור למצבו הקודם, אלא אם המלחמה תופסק לצמיתות. גם לאחר הפסקה מוחלטת של התקיפות נגד איראן, פתיחת המצר תתאפשר רק במסגרת פרוטוקול שייקשר למידת העמידה המלאה של הצד השני בהתחייבויותיו".

על טראמפ אמר הגורם האיראני כי "איראן הנחילה לטראמפ תבוסה אסטרטגית וכי ההסלמה ברטוריקה שלו כלפי האיראנים - משקפת אובדן שליטה על ניהול העימות".

"כישלונו הצבאי של טראמפ, בתיאום עם ראש ממשלת ישראל נתניהו בדרום אספהאן, היה כישלון אסטרטגי, והעלייה בעלבונותיו ובשפה הפוגענית שלו כלפי העם האיראני מראה שהוא איבד שליטה על ניהול המלחמה".

