נתניהו קיבל את עמדת משרד החינוך: מיום ראשון - חזרה מדורגת ללימודים

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל את עמדת משרד החינוך - ולפיה מערכת החינוך תשוב לפעול באופן מדורג לאחר חופשת הפסח. "מתווה שר החינוך מאפשר חזרה מדורגת של מערכת החינוך לפעילות פרונטלית לאחר חג הפסח, תוך שמירה על ביטחון התלמידים וחיזוק וטיפול המענה הפדגוגי והרגשי", נמסר בהודעה. "הפעלת המתווה ליום ראשון הקרוב תהיה כפופה להערכת מצב של פיקוד העורף שתתקיים במוצאי החג".

מתווה החזרה ללימודים החל מיום ראשון יתפרסם בהמשך. מסתמן כי המתווה, כפי שכבר פורסם בעבר ב-N12, יתבסס על חזרה מדורגת בקפסולות, כלומר יחזרו רק חלק מהשכבות או חלק מהכיתות בשכבה לסירוגין ובהתאמה לכל רשות מקומית וכל מוסד חינוכי.

במשרד האוצר התנגדו להמשך הלמידה מרחוק ודרשו לא לפתוח את מערכת החינוך ללמידה מרחוק, אלא להשאיר את המוסדות סגורים להמשך המלחמה, בשלב זה לשלושת השבועות הבאים. לפי הצעת האוצר, ימי הלימוד יוחזרו לתלמידים על חשבון חופשת הקיץ בחודש יולי.

נתוני המצב בשטח והלמידה מרחוק

■ לפי נתוני האוצר, 40% מבתי הספר בישראל אינם מוגנים כלל, ומתווה של למידה בקפסולות אפשרי רק ב-30% מהם.

■ במשרד טוענים כי הלמידה מרחוק אינה יעילה: מעטים מהתלמידים נכנסים למערכת, ופחות מכך נשארים בה. כמו כן, לתלמידים רבים אין מחשבים וההורים מתנגדים לפורמט זה.

■ מאז תחילת המלחמה בוטלו כ-20% מימי הלימוד, נתון המקביל ליותר משנה וחצי של לימודים.

■ הלמידה מרחוק אינה מאפשרת להורים לשוב לעבודה סדירה.

עמדת משרד האוצר והחלופות המוצעות

■ המשרד מתנגד בחריפות להמשך הלמידה מרחוק ודורש לעבור למתווה חדש מיד לאחר חופשת הפסח.

■ באוצר מציעים: אם אין אפשרות להוראה פרונטלית, עדיף לסגור את המערכת כליל ולהחזיר יום לימודים בקיץ כנגד כל יום שיבוטל כעת.

■ חלופה נוספת שהועלתה: חזרה מלאה (100%) של הגנים וכיתות א'-ג' בלבד, כדי לאפשר להורים לצאת לעבודה.

העלות הכלכלית של המתווה

■ כל שבוע של למידה במתווה הנוכחי עולה למשק באובדן תוצר של 1.25 מיליארד שקל.

■ עלות המשך המתווה הנוכחי בכל מערכת החינוך נאמדת בכ-7-8 מיליארד שקל בחודש.

העימות עם ארגוני המורים

■ האוצר דורש לשנות את לוח החופשות באמצעות חקיקת חירום, מהלך שארגוני המורים מסרבים לו.

■ במשרד האוצר מאשימים את ראשי הארגונים ב"התנהגות שבוגדת בתלמידים".

■ לפי טענת האוצר, הוצעה הצעה לפצות את המורים על עבודה בחודשי הקיץ, אך היא נדחתה על הסף על ידי מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד ויו"ר ארגון המורים רן ארז.

הצעדים הבאים

■ באוצר מאיימים לקדם חקיקה שתאפשר את שינוי מועדי לוח החופשות בשעת חירום (מלחמה או מגפה) גם ללא הסכמת ארגוני המורים. יודגש כי לא מדובר בקיצור החופשה, אלא בהזזת המועדים.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12