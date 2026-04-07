טראמפ מגביר לחץ ותוקף ב"אי הנפט" - אלה ההשלכות

גורמים אמריקאים אישרו את הדיווחים האיראנים על תקיפה דרמטית באי ח'ארג. מדובר במטרה בעלת חשיבות אסטרטגית שארה"ב וישראל תקפו עד כה במשורה ורק מטרות צבאיות ולא אזרחיות-כלכליות. לפי דיווח של "אקסיוס", המצטט מקור אמריקאי, מטרות התקיפה לא היו תשתיות הנפט של האי, אלא מערכות הגנה אווירית. בכיר אמריקאי מסר ל"פוקס ניוז" כי התקיפות בוצעו נגד "עשרות" מטרות צבאיות, בהן בונקרים, תחנת מכ"ם ומחסן תחמושת.

אי האלמוגים הקטנטן ממוקם כ-20 קילומטר מדרום לאיראן בים הפרסי, ומסוף הנפט שבו אחראי לפי ההערכות על בין 90%-98% מכלל הנפט המיוצא מאיראן. לכן, כינה אותו מנכ"ל בית ההשקאות VanEck יאן ואן-אק, "נקודת החנק" של איראן.

במשך שנים נחשב האי לנקודת התורפה המרכזית של תעשיית הנפט האיראנית: עם יכולת טעינה ופריקה של 7 מיליון חביות ליום, הוא משמש כמקום שאליו מוזרם ובו נאגר הנפט האיראני וממנו ואליו מפליגות מכליות היצוא.

לא ברור בשלב זה אם התקיפה תהיה רק איתות אזהרה, או שתתפתח גם לפגיעה במטרות כלכליות או השתלטות של ממש. יחד עם זאת, כיבוש וההחזקה באי היא לא משימה פשוטה, מדובר באי מבוצר בשטח כולל של כ-25 קמ"ר. עם זאת, כיבוש האי יספק לאמריקאים אפשרות להתמקח אל מול איראן, ולהציע את החזרת האי בתמורה לוויתורים אחרים כמו תוכנית הגרעין או יעד אסטרטגי אחר.

בינתיים מחירי הנפט ללא תזוזה דרמטית סביב 110 דולר לחבית.

12 שעות לפני תום הדד ליין של טראמפ

התקיפה בח'ארג מתקיימת כ-12 שעות לפני תום הדד ליין שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאיראן. במסיבת העיתונאים אתמול, אמר הנשיא כי "אפשר להשמיד את איראן בלילה אחד, וזה עלול להיות מחר בלילה".

טראמפ חזר גם על האיום שאם איראן לא תפתח את מצר הורמוז עד 20:00 בערב (3:00 בבוקר בשעון ישראל), ארה"ב תשמיד גשרים ותחנות כוח ותחזיר "תחזיר אותה לעידן האבן".