חברת מחקר שלחה אנליסט למצרי הורמוז. מה הוא ראה?

בעוד העולם כולו מנתח תמונות לוויין בחיפוש אחר רמזים לגבי גורל מצר הורמוז, נראה כי חברת מחקר אחת נקטה בגישה שונה: היא טוענת ששלחה אנליסט ישירות לאזור.

● ראיון | נתיב נפט שיעקוף את הורמוז - דרך ישראל: החזון של יוסי אבו ליום שאחרי המלחמה

● "מספיק לפגוע רק בחלק": האיום של טראמפ מעביר את המלחמה לשלב הבא

נזכיר כי דרך מצר הורמוז, המקשר בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס ההודי לבין המפרץ הפרסי, עוברת 20% מאספקת הנפט העולמית, וחסימתו מאז תחילת המלחמה גוררת את העולם כולו למשבר אנרגיה חריף.

חברת סיטריני ריסרץ' (Citrini Research) טוענת כי שלחה אנליסט לחצי האי מוסנדם בעומאן, משם הוא המשיך בסירה לאזור הורמוז כדי לצפות בפעילות הספנות ממקור ראשון.

האנליסט, שנותר אנונימי עקב רגישות הפעילות, מצא כי כלי שיט עדיין נעים דרך המצר, כאשר התנועה עולה בימים האחרונים לכ-15 ספינות ביום. למרות שהזרימה נמוכה בהרבה מהרמות הרגילות, היא מצביעה על כך שהשיבוש הוא חלקי ומתפתח ולא מוחלט.

בפוסט, שפרסמה החברה ואשר צוטט בהרחבה ב-CNBC, היא טוענת שנפח המשלוח בפועל גבוה מהנתונים המדווחים, שכן ספינות רבות מכבות את מערכות המעקב שלהן בשעת המעבר במצרים.

ראיונות של האנליסט עם דייגים, מבריחים ופקידים אזוריים מצביעים על מערכת שבה איראן מאפשרת באופן סלקטיבי לספינות לעבור. מכליות נדרשות לקבל אישור לפני המעבר ויוצרות את מה שהחברה תיארה כ"נקודת ביקורת פונקציונלית" ולא כמצור.

חשוב לציין שהממצאים מבוססים על סיור שטח יחיד ועל דיווחים אנקדוטיים שקשה לאמת באופן עצמאי, במיוחד לאור השקיפות המוגבלת באזור. יחד עם זאת, הם תואמים דיווחים שונים לפיהם איראן כן מאפשרת מעבר לספינות ומיכליות של מדינות מסוימות כמו הודו פקיסטן וסין, בד"כ תמורת תשלום.

כתוצאה מהממצאים האלו החברה צופה שיבוש ממושך ופרמיית סיכון מתמשכת בשווקי הנפט. "אנו סבורים שהשיבוש ארוך יותר והנורמלי החדש כרוך בפרמיית סיכון קבועה, אך סביר להניח שנראה עד 50% מתנועת הנפט שלפני הסכסוך בתוך 4-6 השבועות הקרובים", סיכמה החברה.

סיטרני היא חברת מחקר עצמאית

המפרסמת את מחקריה בדרך כלל ב-Substack. היא עלתה לכותרות בתחילת השנה כאשר פרסמה דוח ויראלי המתאר אפוקליפסה בשווקים כתוצאה מהתפתחות הבינה המלאכותית.