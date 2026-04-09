עסקאות נדל"ן

סלע נדל"ן ואיסתא מכרו שטחים מסחריים ליד שיבא ב-125.6 מיליון שקל

המתחם ממוקם בסמוך לכניסה הצפונית לבית החולים, בפרויקט של שתי החברות "רמת אפעל החדשה"

אריק מירובסקי 09:50
סלע נדל"ן / צילום: איל יצהר
סלע נדל"ן / צילום: איל יצהר

חברות סלע נדל"ן ואיסתא מכרו שטחים מסחריים בבעלותן שמצויים ליד הכניסה הצפונית לבית החולים שיבא ב-125.6 מיליון שקל, לרוכש פרטי. החברות לא רשמו רווח על השטחים, ואיסתא דיווחה לפני מספר ימים כי התמורה תשמש אותה לסילוק חוב בנקאי ולהחזר הלוואות בעלים.

יו"ר מטה התכנון מודה: זו הבעיה הכי קשה של שוק הנדל"ן
מי אחראי על הבניין שקרס בדרום תל אביב, וכמה נוספים כאלו יש

מדובר בשטחי מסחר שכלולים במסגרת הפרויקט "רמת אפעל החדשה", בדרך שיבא, בין מחלף האלוף שדה לכניסה הצפונית לבית החולים. שטחי המסחר מצויים בקומות הקרקע של המבנים שהוקמו שם, והם כוללים כ-3,700 מ"ר וכ-100 מקומות חניה.

לדברי תומר טל, אשר תיווך את העסקה וייצג את הרוכש, תמהיל השוכרים הינו מגוון וכולל בין היתר עוגנים חזקים כגון: רשתות סופרמארקטים, פארם, מסעדות, מעדניות, נותני שירותים ועוד. השוכרים הבולטים: טיב טעם, גוד פארם, מיטבר ואוטלו. הנכס בתפוסה כמעט מלאה.

העסקה אומנם הושלמה זמן מה לפני פרוץ המלחמה, אך טל מדבר על הנכס כעל נכס סולידי של "מרכז מסחרי פעיל עם שוכרים יומיומיים כמו פארם ומסעדות שמייצרים תזרים יציב" ההערכה היא כי התשואה השנתית בגין השטחים אמורה להגיע לכ-7%, כשמלוא השטחים יושכרו.