הקו האדום של הרכבת הקלה יחזור לפעילות מלאה מחר בבוקר

הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן ישוב מחר לפעילות מלאה מוקדם מהמתוכנן, בעקבות הפסקת האש ואישור גורמי הביטחון. כעת, הוחלט להקדים את חידוש הפעילות לשעה 7:00 בבוקר ולהפעיל את הקו במלואו, כולל התחנות התת־קרקעיות.

בשלב זה טרם נקבעה שעת הסיום המדויקת, אולם הכוונה היא להרחיב את שעות הפעילות ככל האפשר עד לשעות הלילה, בדומה למתכונת השגרה.

לפי התכנון המקורי, ביום חמישי הקרוב התוואי התת־קרקעי היה אמור להתחיל לפעול בשעה 12:00 לצורך היערכות להסדר החדש, ובהמשך בין השעות 08:00 ל-19:00 הקו האדום היה אמור לפעול לכל אורכו, למעט תחנת קרליבך. זאת לאחר שבשבועות האחרונים התחנות התת קרקעיות היו סגורות, והפעילות התרחשה בתחנות העליות בלבד.

הקו האדום מחבר בין פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל אביב־יפו ובת ים, ועובר בצירים מרכזיים בהם ז'בוטינסקי, בגין ואלנבי.

במהלך ימי הלחימה שימשו התחנות התת-קרקעיות כמרחבים מוגנים לעשרות אלפי אנשים. לפי נת"ע, אלפים לנו בתחנות מדי לילה. בין התחנות בעלות התפוסה הגבוהה ביותר במהלך התקופה נמנו ביאליק, בן גוריון, אהרונוביץ’ ואלנבי.