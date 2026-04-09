סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:30

שוקי המניות

הבוקר, בורסות אסיה נסחרות בירידות, בשל חששות לגבי השבריריות הפסקת האש ולאחר שהדובר הפרלמנטרי של איראן האשים את ארה"ב בהפרת התנאים שלה אמש. במקביל, בתקשורת בחו"ל מדווחים כי מצר הורמוז טרם נפתח וכי גם המכליות המעטות שעברו בו לא שינעו מכליות נפט. הבורסה בטוקיו יורדת בכ-0.8%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-0.4%, בורסת שנגחאי מאבדת כ-0.7% והבורסה בסיאול נופלת בכ-1.9%. גם החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות של עד 0.3%.

הבוקר, הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי כוחות הצבא האמריקאי יישארו פרוסים ברחבי המזרח התיכון, עד שאיראן תתיישר לחלוטין עם "ההסכם האמיתי" אליו הגיעה עם ארה"ב - ואיים לתקוף אותה בעוצמה אף גדולה יותר אם לא תעשה זאת.

"כל הספינות, המטוסים ואנשי הצבא של ארה"ב, יחד עם תחמושת נוספת, אמצעי לחימה וכל מה שנחוץ ומתאים לניהול ולהשמדה קטלנית של אויב שכבר נחלש משמעותית, יישארו במקומם בתוך איראן וסביבה עד שההסכם האמיתי ייושם במלואו", כתב טראמפ. "אם מסיבה כלשהי זה לא יקרה - דבר שאינו סביר - אז ה'ירי יתחיל', גדול יותר, טוב יותר וחזק יותר מכל מה שמישהו אי פעם ראה. זה סוכם לפני זמן רב, ולמרות כל הרטוריקה הכוזבת להפך - לא יהיו נשק גרעיני, ומצר הורמוז יהיה פתוח ובטוח. בינתיים הצבא הנהדר שלנו מתחמש ומתכונן, ואף נח, בציפייה למעשה לכיבוש הבא שלו. אמריקה חזרה!".

רגעים ספורים לפני סיומו של האולטימטום שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בלילה שבין שלישי לרביעי, יצאה ההודעה שהשווקים חיכו לה שבועות ארוכים: הפסקת אש של שבועיים במלחמה עם איראן. רוחות של אופטימיות התפזרו ברחבי שוק ההון והמדדים המרכזיים ברחבי העולם זינקו בחדות.

אמש בוול סטריט, מדד ה-S&P 500 קפץ בכ־2.5%, הנאסד"ק זינק בכ-2.8% והדאו ג'ונס טיפס גם הוא בכ-2.8% - וכך רשם את היום החזק ביותר שלו מאז אפריל 2025. מדד הפחד צנח בתוך 24 שעות מרמה של 27 נקודות לפחות מ-21 נקודות, קרוב לרף שמשקף ציפייה לרגיעה בשווקים.

גם באירופה ובאסיה, מסכי המסחר נצבעו ירוק בוהק. מדד היורוסטוקס 600, הכולל את המניות המרכזיות ביבשת טיפס בקרוב ל-4%, הדאקס הגרמני זינק ביותר מ־5% והקאק הצרפתי בכ-4.5%. באסיה, מדד הניקיי היפני קפץ בכ־5.4% והמדדים המרכזיים בהונג קונג ובהודו עלו ביותר מ־3%.

בוול סטריט, בלטו אתמול מניות הטכנולוגיה בעליות חדות ובראשן מניות השבבים, שנפגעו מהחששות לפגיעה בשרשראות האספקה. מדד השבבים של פילדלפיה קפץ ביותר מ־6%. מניית אינטל זינקה בחדות גם בשל הפסקת האש, אבל גם בעקבות הודעה דרמטית שפוסמה ביום שלישי, לפיה החברה תייצר שבבים עבור קונגלומרט החברות של אילון מאסק, כולל טסלה ו-SpaceX.

בקרב ענקיות הטכנולוגיה, בלטה מניית מטא , שקפצה בכ־9%, בין היתר, בעקבות השקת מודל AI חדש שנועד להתחרות במודלים של גוגל ו-OpenAI.

שוקי האג"ח

התקווה לסיום המלחמה פיזרה גם אופטימיות בשוק האג"ח ובארה"ב התשואות על החוב הממשלתי ירדו בחדות לאורך העקום כולו, כשהן משקפות ירידה בפרמיית הסיכון. תשואת האג"ח לשנתיים ירד בכ-4 נקודות בסיס מתשואה של קרוב ל-3.85% לרמה של 3.79%. תשואת האג"ח ל-10 שנים צנחה גם היא בכ-4 נקודות בסיס מ־4.37% ל־4.3%.

בבלומברג פורסם כי מכרזים לגיוס חוב ממשלתי של ארה"ב ל-10 ל-30 שנה נמצאים בבחינה לאחר שכמה מהמכרזים בחודש שעבר, הראשונים מאז פרוץ המלחמה באיראן נדחו על ידי משקיעים זרים. גיוס אג"ח שהתבצע ביום שלישי הביא תוצאות טובות, והפסקת האש הביאה גם לצניחה חדה בתשואה המבוקשת על החוב הפדרלי (כלומר עלייה במחירו), אך עדיין מציינים באתר הכלכלי: "התשואה לאג"ח ל-10 שנים עדיין צפויה להיות הגבוהה מאז יולי".

אנליסט שצוטט בבלומברג כתב כי הירידה במחירי האג"ח האמריקאיות מחזקת את החשש שהתיאבון של המשקיעים הזרים לחוב אמריקאי נחלש: "מכירות מצד גורמים רשמיים זרים קיבלו תשומת לב מוצדקת מאז תחילת המלחמה", נאמר. כמה מדינות יבואניות נפט גדולות כמו טורקיה, הודו ותאילנד, הזקוקות לגיוס מזומן, "תרמו ככל הנראה לירידה המשמעותית בהחזקות אג"ח האוצר של גורמים זרים בפד".

עם זאת, צוטט כלכלן אחר כשהוא מנסה להרגיע: "מוקדם מדי לקבוע האם מכירת אג"ח האוצר על ידי משקיעים זרים היא תחילתה של ירידה מבנית בביקוש, או רק תגובה לסביבת אינפלציה גבוהה יותר ואי־ודאות במדיניות האמריקאית".

שוקי הסחורות והמטבעות

ההודעה על הפסקת האש ופתיחה חלקית של מצרי הורמוז בעקבותיה הביאו לצניחה דרמטית של מחירי הנפט. חבית מסוג ברנט, שרק לפני מספר ימים עוד נסחרה לפי מחיר של יותר מ־110 דולר, צנחה בשיעור דו־ספרתי למחיר של 95 דולר. ועדיין, מדובר ברמות מחיר גבוהות מאלו שהיו לפני העימות, של כ-70 דולר לחבית. גם מחיר חבית מסוג WTI, הנפט האמריקאי, צנחה בחדות ורשמה את היום הגרוע ביותר מאז אפריל 2020. עם זאת, הבוקר, על רקע החששות סביב שבריריות הפסקת האש הזמנית, המחירים מטפסים בשיעור של עד 3%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 96.5 דולר ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 97.5 דולר.

שמירה על מצרי הורמוז פתוחים הם אחד מהנקודות הכי מרכזיות בהסכם הפסקת האש.

הנשיא דונלד טראמפ אמר כי הפסקת האש בת השבועיים מותנית בהסכמת איראן לפתיחה מלאה, מיידית ובטוחה של מצר הורמוז. שר החוץ האיראני אמר כי טהרן תאפשר מעבר בטוח דרך המצר במהלך הפסקת האש, באמצעות "תיאום עם הכוחות המזוינים של איראן ותוך התחשבות במגבלות טכניות" - אם כי כאמור, בתקשורת העולמית מדווחים כי התנועה במצר עדיין מועטה מאוד. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי רק ארבע ספינות חצו אתמול את המצר, המספר הנמוך ביותר ליום מאז תחילת אפריל.

הירידה במחירי הנפט הובילו גם לירידה חדה בשער הדולר בעולם. מדד ה-DXY האומד את כוחו של הדולר מול מטבעות מרכזיים ירד ביום רביעי בכ-1%. זאת, בשילוב של ההערכות כי סיום המלחמה כעת מגביל את השפעת המלחמה על האינפלציה ברחבי העולם, והחשש מהעלאות ריבית בהמשך השנה הולך ומתמתן.

מאקרו

בוול סטריט, התרחיש של הורדות ריבית השנה חוזר לשולחן. אם לפני ההכרזה על הפסקת אש, הסיכויים להורדת ריבית השנה עמדו על 14%, כעת הם זינקו לכ־40% לפי הכלי של קבוצת CME, המשתמש בחוזים עתידיים המתמחרים את גובה הריבית.

"השוק מתחשב כעת בהטיה ברורה של הורדת ריבית אחת על־ידי הפד השנה", אמר קרישנה גוהא, בכיר בחברת Evercore ISI. לדבריו, ייתכנו הורדות ריבית גם בבנקים מרכזיים אחרים בעולם כולל אנגליה, אירופה ויפן.

בארה"ב, השווקים יקבלו השבוע נתונים שיספקו אינדיקציה להשפעות המלחמה על הכלכלה. היום יפורסם מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב ה-PCE, מדד הצריכה הפרטית, לחודש פברואר, ערב המלחמה. מחר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב תפרסם את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, שישקף את השפעות המלחמה. כלכלנים צופים כי דוח ה־PCE יציג אינפלציה של 3%. כך, המדד צפוי להצביע על כך שההתקדמות לעבר אינפלציה מרוסנת יותר דשדשה כבר לפני פרוץ המלחמה נגד איראן.

באשר למדד המחירים לצרכן, כלכלני בלומברג צופים כי בעקבות העלייה החדה במחירי הנפט, המדד צפוי להציג עלייה של כ-1% - הקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז 2022. קצב האינפלציה השנתי צפוי לזנק מ-2.4% ל-3.4% - הרבה מעל ליעד האינפלציה של הפד, שעומד על 2%.

תחזית

סקטור השבבים סומן כאחד המרוויחים העיקריים מהפסקת האש, שכן הוא אחד המושפעים המרכזיים משיבושים בשרשראות האספקה. בנק אוף אמריקה פרסם ביום רביעי את הבחירה המובילה שלו בסקטור: יצרנית הציוד ההולנדית לשבבי מחשב ASML .

בבנק אוף אמריקה כתבו כי מגזר המוליכים למחצה העולמי יגדל לשוק של 2 טריליון דולר על 2030 וכי ל-ASML מעמד דומיננטי בציוד לייצור מוליכים למחצה. הבנק צופה רווח למניה של 58.4 אירו עד 89.5 אירו עד שנת 2030, מה שמרמז, לפי נקודת האמצע, על גידול שנתי של כ־23%. בנק אוף אמריקה אמר ש-ASML ממוקמת ליהנות ממגמות מבניות, כמו אימוץ בינה מלאכותית ומורכבות גוברת של שבבים, שצפויים להניע ביקוש מתמשך עד סוף העשור.

לאחר פרסום התחזית, המניה קפצה בכ־9% במסחר באירופה. בנק אוף אמריקה מדרג את המניה בדירוג "קנייה" ומציב מחיר יעד של 1,598 אירו, שמשקף פרמייה של כ-32% על מחיר המניה (לאחר הזינוק).