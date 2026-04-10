ימים של הכרעה: מה איראן דורשת מארה"ב, ומה סביר שהיא תקבל?

ארה"ב ואיראן השיגו הפסקת אש. אבל זו זמנית, עם תאריך תפוגה שעומד, נכון לעכשיו, על 14 ימים מרגע קבלתה. מה יהיה אחר כך? התשובה תוכרע, כנראה, לפי גורל המו"מ שיתנהל בין ארה"ב לאיראן. לאחר שארה"ב הציגה 15 עקרונות להסכם, האחרונה ענתה ב־10 נקודות משלה.

אף על פי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בהתחלה כי "ניתן לעבוד" עם תוכנית 10 הנקודות שהוצעה על ידי איראן, בהמשך דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, טענה ש"האיראנים הציגו בתחילה תוכנית בת 10 סעיפים שהייתה לא רצינית, לא מקובלת - ונפסלה לחלוטין. טראמפ וצוות המשא ומתן שלו פשוט זרקו אותה לפח". ובכל זאת, כלי התקשורת - גם במערב וגם באיראן - מתעקשים שזה הבסיס האיראני למשא ומתן. אז מה כלול בו, ועד כמה הוא באמת ריאלי?

1 ערובה אמריקאית לאי־תוקפנות מול איראן

מה זה אומר? גורמים איראניים אמרו למתווכים שהם רוצים שמעצמה עולמית כמו סין או רוסיה תפעל כערבה נגד תוקפנות נוספת מצד ארה"ב. לפי שעה, לא ברור אם סין או רוסיה הסכימו לכך או איך זה בפועל אמור לעבוד. כמו כן, הדרישה הזאת משאירה פתוחה את השאלה כיצד ההסכמה הזאת מחייבת את ישראל.

האם זה צפוי להתקבל? "האמריקאים יגידו שאם ההסכם יקוים ואם הם יהיו שבעי רצון שהאיראנים מקיימים את ההסכם כלשונו - לא תהיה שום תוקפנות", מעריך אלון פנקס, לשעבר הקונסול הכללי בניו יורק, ראש מטה ויועץ מדיני לארבעה שרי חוץ. ואולם, לדעת פנקס, ארה"ב עדיין תסרב לחתום על התחייבות כזאת: "לא תינתן הבטחה אמריקאית לאי־תוקפנות מראש. למעשה, אפשר גם עכשיו לראות שטראמפ כבר משחרר עוד איומים".

תקיפות של חיל האוויר בטהראן

לדברי עו"ד עידו דמבין, פרשן וחוקר פוליטיקה אמריקאית, "לארה"ב אין תיאבון מיוחד לעוד מלחמה במזה"ת בכלל ובאיראן בפרט. אבל הסעיף הזה מאוד תלוי בהצלחה בסעיפים אחרים והתקרבות לדרישות של ארה"ב, כדי שטראמפ יוכל להצדיק נרטיבית התחייבות כזו".

2 איראן תשמור על שליטה במצרי הורמוז

מה זה אומר? מצרי הורמוז - שדרכם עוברת 20% מאספקת הנפט העולמית - קרובים במיוחד לחוף האיראני, כאשר נתיבי מעבר במקומות מסוימים נמצאים במרחק של 5 עד 6 ק"מ בלבד מקו החוף. המשמעות היא שלאיראן יש יכולת פיזית לשלוט על התנועה במצרים. טראמפ דרש פתיחה מלאה של המצר כחלק מכל הסכם הפסקת אש. אם כן, השארתו בשליטת איראן תהיה ויתור משמעותי מצד ארה"ב.

האם זה צפוי להתקבל? "הסיכוי שהאמריקאים יקבלו את הדרישה הזו נמוך ביותר", אומר פרופ' אודי זומר, ראש מרכז ברק למנהיגות וביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בין לאומיים באוניברסיטת ת"א. "זאת מהסיבות הברורות שהמצר היה פתוח לפני המלחמה וסגירתו היא הרסנית לבנות הברית האמריקאיות במפרץ".

"מעבר לכך", זומר ממשיך, "אם מדינה מחליטה לעשות שימוש בכוח על מנת לסגור מצר ימי ומקבלת כתוצאה מכך את המפתחות למצר הזה, ההשפעה היא הן על הכלכלה העולמית, לדוגמא בהקשר של הורמוז בנושא של שוק האנרגיה העולמי, והן על הסדר העולמי, שבו חופש הסחר הוא קריטי. 85% מנפח הסחורות העולמי עובר על פני הים למעשה בחופשיות. אם סגירת מצרים תהפוך למשהו אפשרי על מנת להשיג רווח פוליטי, הסדר העולמי עצמו יתערער מן היסוד".

3 סיום המלחמה האזורית בכל החזיתות

מה זה אומר? בסמוך לאחר ההודעה על הפסקת האש, צה"ל הודיע: "בהתאם להנחיות הדרג המדיני, צה"ל נצר את האש במערכה מול איראן". ואולם, צה"ל הדגיש כי "במקביל, בלבנון, צה"ל ממשיך בלחימה ובפעילות הקרקעית נגד ארגון הטרור חיזבאללה". כלומר, אף שבישראל לא כורכים את המערכה בלבנון ביחד עם המערכה באיראן - הדרישה האיראנית הזאת מבקש לעשות כן.

האם זה צפוי להתקבל? "קשה להגיד אם זה יתקבל", טוען פנקס. "כולנו רואים את אותם מראות מלבנון. האם האיראנים יתנו את ההפסקת האש בלבנון בהמשך משא ומתן? אם הם יגידו שהמשא ומתן כולל את לבנון, טראמפ יכול לטעון שלבנון היא לא בעיה שלו, אלא שזה עניין ישראלי. הוא לא התעסק עם לבנון ולא עזר לישראלים בלבנון. לעומת זאת, ההסכם המדובר הוא בין ארה"ב לבין איראן. לכן אני לא חושב שהאמריקאים יקבלו את הדרישה הזאת".

לדברי זומר, "כריכת המלחמה בלבנון בהסכם הפסקת האש היא אחד מניירות הלקמוס החשובים ביותר למדינת ישראל בהסדר המדיני שאולי ייצא מאיסלמאבאד בעוד שבועיים. אחרי ההצהרות הסותרות שיצאו מלשכת ראש ממשלת ישראל ומלשכת ראש ממשלת פקיסטן בנושא, מה יקרה בלבנון הוא קריטי".

טנק ישראלי סמוך לגבול לבנון

4 נסיגת כוחות צבא ארה"ב מכל האזור

מה זה אומר? לארה"ב יש עשרות אלפי חיילים במזרח התיכון, עם מאות כלי טיס, נושאות מטוסים, צוללות ומערכות הגנה אווירית - שפרוסים בכווית, קטאר, בחריין, איחוד האמירויות, ירדן, ערב הסעודית, עיראק וסוריה. זאת, תחת פיקוד המרכז (CENTCOM) של ארצות הברית. הדרישה האיראנית, אם היא מפורשת במובן הגורף שלה, תובעת מארה"ב לוותר על כל הכוחות הללו.

האם זה צפוי להתקבל? "הסיכוי שטראמפ יאפשר נסיגת כוחות, אחרי הביקורת הנוקבת שלו על ביידן בתמונות הנסיגה מאפגניסטן, שואף לאפס", זומר סובר. גם פנקס מעריך שזה לא יקרה.

"אם הכוונה היא לפינוי הבסיסים שבקטאר, כוויית וכו', הסיכוי מאוד נמוך", אומר דמבין. "זה גם כי המדיניות האמריקאית העקבית היא להחזיק שם סדר גודל משמעותי של כוח, כ־150 אלף איש ואישה, וגם כי זה ייתפס על ידי בנות בריתה הערביות והמפרציות כנסיגה מההבטחה להגנה אמריקאית. הבדלנים מימין ומשמאל יברכו על צעד כזה, אבל עבור הממשלה ורוב הציבור האמריקאי זה ייתפס כתבוסה".

5 פיצויים לאיראן על נזקי המלחמה

מה זה אומר? לפי וול סטריט ג'ורנל, מתווכים במו"מ אמרו שאיראן ומתווכים בשיחות העלו את הרעיון להשתמש בעמלות ששולמו על ידי ספינות הנפט העוברות במצרי הורמוז כדרך למימון שיקום. מדינות ערביות אחרות הציעו להשתמש בקרנות נפט איראניות קפואות בקטאר ובמקומות אחרים כדי לממן את מאמצי השיקום של איראן, רעיון שאיראן לא שוללת על הסף.

האם זה צפוי להתקבל? פנקס מעריך ש"העמדה האמריקאית תהיה שהאיראנים הם אלה שצריכים לפצות את כל מדינות המפרץ. בתגובה, האיראנים יגידו שארה"ב פתחה את המלחמה והיא זו שצריכה לפצות". אז מה יהיה בסוף? להערכתו, "אולי משהו סמלי, שייתכן שיכלול גם את הסרת הסנקציות על הנפט האיראני. אף על פי שכאן בישראל זה עבר בשקט, רק לפני שבועיים האמריקאים שחררו נפט איראני דרך הים - למרות הסנקציות".

נושאת מטוסים אמריקאית במזה''ת

זומר מעריך ש"היות שטראמפ רואה את עצמו כאיש עסקים, ומתבונן במציאות הגיאופוליטית דרך משקפיים של איש עסקים, יש סיכוי סביר שייצא הסדר. ההסדר הזה, אם יקרה, מן הסתם יאפשר הכנסות משמעותיות הן לחברות אמריקאיות וכנראה כאלה שמקורבות למשפחתו של טראמפ או למשפחות של אנשי הנדל"ן בסביבתו, והן לסינים שהם המומחים בבנייה מהירה ובתשתיות לאומיות, וככל הנראה ירוויחו הרבה משיקום איראן".

6 קבלת הזכות של איראן להעשיר אורניום

מה זה אומר? הדרישה הזאת עומדת בניגוד מוחלט לעמדה הנחרצת שביטא טראמפ: "אפס העשרה של אורניום". זו הייתה נקודה מרכזית שעיכבה את המשא ומתן לפני המלחמה. לפי וול סטריט ג'ורנל, איראן ריככה את עמדתה בנושא זה, אמרו המתווכים. כעת, מסתמן שמרחב התמרון הפוטנציאלי עומד על נקודה שסביבה נסב המו"מ בעבר: הדרכים בהן איראן תוכל להמשיך להעשיר כמויות סמליות או לצמצם את מלאי האורניום המועשר שלה.

האם זה צפוי להתקבל? לפי פנקס, "האמריקאים דורשים אפס העשרה של אורניום. הם יגיעו להסכם שמותר להעשיר 3.27% את האורניום - שזה לצרכים רפואים כמו מכונות MRI. האיראנים יבקשו העשרה עד 20% כמו שהיה להם פעם. האמריקאים יתנו זאת להם תחת פיקוח - ככה יוסרו הסנקציות על ההעשרה".

וכאן פנקס מבקש להצביע על סיטואציה אבסורדית, כלשונו: "טראמפ חוזר להסכם הגרעין, כאשר בזמנו הוא עצמו יצא נגד הסכם הגרעין של אובמה בטענה שנתנו לאיראנים מיליארדי דולרים. אגב, גם הטענה הזאת שגויה: לא נתנו לאיראנים כסף אמריקאי, אלא פשוט שחררו מהקפאה כסף איראני. הכסף הזה לא היה בכלל בארה"ב - הוא היה בדרום קוריאה".

התחנה הגרעינית בושהר באיראן

7 הסרת כל הסנקציות הראשוניות על איראן

מה זה אומר? ארה"ב אמרה כי תהיה מוכנה להקל על הסנקציות על איראן כחלק מעסקה, אך לא אמרה על אילו סנקציות ספציפיות מדובר. איראן רוצה שהסנקציות הראשוניות (primary) של ארה"ב יוסרו, כלומר אלה שמונעות מחברות ואנשים אמריקאים לעשות את רוב העסקים עם איראן. הסנקציות הללו מעוגנות בחוק האמריקאי, כך שביטולן יצטרך את אישור הקונגרס.

האם זה צפוי להתקבל? "תהיה הסרת סנקציות אם יתקבל הסכם", פנקס מעריך. "כאמור, ארה"ב כבר התירה לאיראן לשחרר נפט למרות הסנקציות. ייתכן גם שהסרת הסנקציות תהיה חלק ממנגנון הפיצויים".

דמבין טוען שהרעיון של הסרת הסנקציות הוא "סביר בסך הכל. ראינו כבר את טראמפ מסיר חלק מהסנקציות כדי להקל על הכלכלה העולמית. אבל פה ארה"ב תצטרך משהו משמעותי בתמורה, כי סנקציות היו ה־כלי במאבק הלא צבאי בהתחמשות של איראן, והסרתה תיתן אוויר לנשימה למשטר החדש־ישן של משמרות המהפכה. ככה שהאמריקאים יצטרכו לקבל משהו בתמורה בשביל כל הטוב הזה".

8 הסרת כל הסנקציות השניוניות על איראן

מה זה אומר? בעוד שסנקציות ראשוניות מגבילות אינטראקציה כלכלית בין אזרחים וחברות של המדינה שמטילה את הסנקציה לבין מדינת מטרה, סנקציות משניות (secondary) מוטלות על פעילות אזרחים וחברות במדינות צד ג', אשר מבצעים פעילות עסקית עם מדינת המטרה.

האם זה צפוי להתקבל? זומר מסביר ש"האיראנים, בשיתוף עם בנות הברית שלהם בעולם, בנו מערכת מורכבת של התחמקות ומרמה שאפשרה לכלכלה שלהם להמשיך ולתפקד, ולמערכת שלהם להמשיך ולבנות את מערכת הטילים, את התוכנית הגרעינית ואת רשת השלוחים שלהם ברחבי המזרח התיכון".

לכן, הוא אומר כי "המו"מ על הסנקציות עשוי לשחק לידיה של ארצות הברית במו"מ, בייחוד בהתחשב במציאות הכלכלית, בפיחות בשער המטבע וברמות האינפלציה אחרי מבצע עם כלביא - שבסופו של דבר הובילו גם ליציאת רבבות מפגינים ומפגינות לרחובות הערים באיראן בתחילת 2026".

9 ביטול כל ההחלטות נגד איראן על ידי סבא"א

מה זה אומר? כאן מדובר על ביטול כל ההחלטות נגד איראן על ידי מועצת המנהלים של הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). איראן רצתה לסיים את חקירות הסוכנות של האו"ם על עבודתה הגרעינית בעבר, משום שחקירות אלו שימשו כבסיס לסנקציות בעבר.

האם זה צפוי להתקבל? "זה לא קשור ישירות לנושא של הפסקת האש, אבל האיראנים בכל זאת ידרשו את זה", אומר פנקס. "אם האיראנים יקבלו את הפיקוח, אז יאפשרו להם תהליכי הסרת סנקציות בעתיד. אגב, רוב ההחלטות הללו הן בכלל של האירופאים, שכן האמריקאים פרשו מהסכם הגרעין ב־2018. כך שלארה"ב אין מעמד פה. מי שהטיל מחדש סנקציות בגלל הדוח של סבא"א היו גרמניה, צרפת ובריטניה. הן יסכימו לבטל את הסנקציות, אך בכפוף לפיקוח".

פנקס מדגיש ש"הפיקוח יהיה חייב לכלול - וצריך שזאת תהיה דרישה של האמריקאים וסבא"א - להסגיר את כל האורניום המועשר שלכאורה שקוע באדמת איספהן. זה, כמובן, תלוי בנכונות של האיראנים לאפשר פיקוח".

דמבין מציין ש"אם האמריקאים יעמדו על הדרישה של סיום תוכנית הגרעין אז הדרישה של סבא"א סותרת את זה. ברגע שסבא"א בתמונה זה אומר שיש תוכנית גרעין שמצדיקה פיקוח, מה שאומר שהאיראנים לא ממהרים להיפטר מתוכנית הגרעין שלהם, וזה מרחיק את האפשרות לעסקה על בסיס מה שהאיראנים מציעים".

10 ביטול החלטות מועצת הביטחון נגד איראן

מה זה אומר? בשנה שעברה, הוטלו מחדש סנקציות נגד איראן - שהגבילו את הסחר שלה בנשק קונבצביונלי ובטילים בליסטיים (וחלקיהם). מועצת הביטחון של האו"ם לא קיבלה החלטה לבטל אותן. כעת איראן דורשת להסיר את הסנקציות האלה.

האם זה צפוי להתקבל? "הסעיף הזה פחות קריטי עבור ארה"ב", לדברי דמבין. זאת משום ש"ארה"ב לא רואה את מועצת הביטחון של האו"ם כמשהו מאוד חשוב בתחום היחסים הבינלאומיים". אבל, הוא אומר, "צריך לזכור שארה"ב לא יכולה לכפות לבדה ביטול של מועצת הביטחון".

מהסיבה הזאת, פנקס צופה ש"ארה"ב תגיד לאיראן שתפנה למועצת הביטחון, בהתחשב במצב המו"מ. אבל איזו משמעות יש להחלטות האלה, אם מסירים את הסנקציות על הנפט ומפשירים להם את כספים? במצב כזה, מה אכפת לאיראנים מה הוחלט במועצת הביטחון נגדם?".