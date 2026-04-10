סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

12:45

יום המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית. מדד הדאקס הגרמני מוסיף לערכו כ-0.6%, הפוטסי הבריטי מתחזק בכ-0.4% וכך גם הקאק הצרפתי.

בניגוד למגמה בישראל ובאירופה, החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים כעת על ירידות קלות. הדאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, ומדדי ה-S&P500 והנאסד"ק מאבדים מערכם כ-0.1%. ברקע, בשוק מצפים למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ שיפורסם היום ב-15:30 (שעון ישראל). כלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג'ונס צופים עלייה של 0.9% לעומת פברואר ועלייה של 3.3% לעומת 12 החודשים הקודמים.

במקביל, באסיה נסגר יום המסחר בעליות - הניקיי זינק בכ-1.9%, הקוספי הוסיף לערכו כ-1.4%, שנגחאי עלה בכ-0.5% והנג סנג התחזק בכ-0.4%.

אתמול בוול סטריט שוב נרשמה התאוששות במדדי המניות, בזמן שהזינוק במחירי הנפט נבלם בעקבות הדיווחים על הסכמתה של ישראל לשיחות ישירות עם לבנון. המהלך המדיני הזה מחזק את ההערכות כי הסכם הפסקת האש האמריקאי אכן יחזיק מעמד, מה שמרגיע השווקים, זמנית לפחות.

מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.6% וסגר את יום העליות השביעי ברציפות - הרצף הארוך ביותר מאז אוקטובר - וכל זאת למרות שחלק ממניות התוכנה המשיכו לסבול מלחץ מכירות. נאסד"ק עלה ב-0.9% ודאו ג'ונס ב-0.4%.

במקביל לעליות במדדים, הנתונים הכלכליים שהתפרסמו אתמול חושפים תמונה מורכבת של האטה בצמיחה; הכלכלה האמריקאית התרחבה בחודשים האחרונים של 2025 בקצב נמוך מהתחזיות המוקדמות, וההוצאה הצרכנית בפברואר כמעט ולא צמחה תחת נטל האינפלציה.

מניות קורוויב ומטא פלטפורמס (פייסבוק) עלו לאחר ששתי החברות חתמו על הרחבת שותפות, במסגרתה קורוויב תספק למטא קיבולת מחשוב לבינה מלאכותית עד שנת 2032, בהיקף של 21 מיליארד דולר.

אמזון עלתה לאחר שהמנכ״ל אנדי ג'סי פרסם את מכתבו לבעלי המניות, שבו הציג תוכניות אפשריות למכירת שבבי AI ורובוטים.

אינטל עלתה בכ-5% לשיא של כחמש שנים. החברה שמנסה לקדם את השימוש בטכנולוגיה שלה במרכזי נתונים, הודיעה שגוגל התחייבה להשתמש בדורות עתידיים של מעבדי Xeon שלה ובשבבים נוספים.

מניות התוכנה בארה״ב צנחו, כאשר החששות מפני שיבושים בעקבות התקדמות בתחום הבינה המלאכותית חזרו למרכז הבמה לאחר עדכון לאחרונה מצד Anthropic. משקיעים מכרו את מניות הסקטור השנה על רקע חששות שכלי AI, המסוגלים לאוטומציה של משימות אנושיות, עלולים להוות איום קיומי על התעשייה. מדד S&P 500 Software and Services Index הרחב ירד ב-25.5% מתחילת השנה.

בלטו לרעה מניות וויקס.קום ופלנטיר טכנולוג'יס . בנוסף לוויקס הישראלית, גם פאלו אלטו , נייס ומאנדיי ביורדות.

בגזרת הנפט, מחירי הנפט עולים היום ב-1% ועומדים על 96.9 דולר לחבית. זאת, לאחר שאתמול, ההכרזה על הפסקת האש הובילה לירידה במחירים. ביוליוס בר הזהירו כי "הפסקת האש מהווה הקלה משמעותית לשווקים, אך היא מלווה בהפרות, סתירות ואי־בהירויות אופייניות" למצב.

לדברי כלכלני הבנק, "נראה כי שיא זעזוע ההיצע כבר מאחורינו - גם לנוכח ההפרות של הפסקת האש - הודות לנתיבים חלופיים, לעלייה ההדרגתית בתעבורה במצר הורמוז ולסיום הקרוב של התאמת שרשראות האספקה הגלובליות". ביוליוס בר מעריכים כי צפוי תרחיש "מהיר ועוצמתי" שכולל זינוק מחירים חד אך זמני, ולא משבר מתמשך. "עם זאת, הסכסוך בשיאו, ולכן האי־ודאות גבוהה. אנו שומרים על המלצת 'נייטרלי' לנפט ולגז, ומעריכים שהמחירים ירדו משמעותית לקראת עונת הקיץ", מסכמים כלכני הבנק את תחזיתם.

שער הדולר נסחר הבוקר בכ-3.04 שקלים, ובכך ממשיך את המגמה השלילית מאתמול וקרוב לשיא של 4 שנים. למעשה, השקל הגיב לא רק להפסקת האש ולהתאוששות אתמול בוול סטריט, אלא גם להודעת רה"מ נתניהו על כך שהורה לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בהקדם האפשרי. המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון. ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות.

ערב החג עוד עמד שער הדולר על 3.15 שקלים ואחרי ההודעה על הפסקת האש השער ירד מתחת לרף ה־3.1 שקלים לדולר. "אתמול במהלך המסחר הדולר נחלש מול השקל לרמתו הנמוכה מזה כ-30 שנה בעקבות הפסקת האש במלחמת איראן והידיעה על תחילת השיחות מול לבנון לצורך פירוק החיזבאללה", אומרת אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי מסחר בבנק הבינלאומי. "גם מול סל המטבעות העולמי הדולר נחלש, אך בעוצמה נמוכה יותר למול המגמה בשוק המקומי".