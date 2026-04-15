ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם דיווח: ארה״ב ואיראן הסכימו עקרונית להארכת הפסקת האש
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת אש

דיווח: ארה״ב ואיראן הסכימו עקרונית להארכת הפסקת האש

על פי הדיווח ב-AP, המתווכים דוחפים לפשרה בשלוש נקודות מחלוקת עיקריות ששיבשו את השיחות הישירות בסוף השבוע האחרון בין ארה"ב לאיראן • על פי גורמים אזוריים ארצות הברית ואיראן נתנו "הסכמה עקרונית" להאריכו כדי לאפשר מאמצים דיפלומטיים נוספים

שירות גלובס 14:02
סגן נשיא ארה''ב ומשלחתו בשיחות המו''מ / צילום: ap, Jacquelyn Martin
סגן נשיא ארה''ב ומשלחתו בשיחות המו''מ / צילום: ap, Jacquelyn Martin

המתווכות התקרבו היום (ד') להארכת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן ולחידוש המשא ומתן, במטרה להציל את ההפוגה השברירית לפני שתפוג בשבוע הבא. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP.

המצור האמריקאי על נמלים איראניים ואיומים איראניים מחודשים סיכנו את ההסכם בן השבוע, אך גורמים אזוריים אמרו ביום רביעי כי הם רושמים התקדמות, וציינו בפני סוכנות הידיעות AP כי ארצות הברית ואיראן נתנו "הסכמה עקרונית" להאריכו כדי לאפשר מאמצים דיפלומטיים נוספים.

לפני שהפסקת האש בת השבועיים תפוג ב-22 באפריל, המתווכים דוחפים לפשרה בשלוש נקודות מחלוקת עיקריות ששיבשו את השיחות הישירות בסוף השבוע האחרון - תוכנית הגרעין של איראן, מצר הורמוז ופיצויים על נזקי מלחמה - כך לפי אחד הגורמים האזוריים המעורבים במאמצי התיווך.