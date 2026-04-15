דיווח: ארה״ב ואיראן הסכימו עקרונית להארכת הפסקת האש

המתווכות התקרבו היום (ד') להארכת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן ולחידוש המשא ומתן, במטרה להציל את ההפוגה השברירית לפני שתפוג בשבוע הבא. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP.

המצור האמריקאי על נמלים איראניים ואיומים איראניים מחודשים סיכנו את ההסכם בן השבוע, אך גורמים אזוריים אמרו ביום רביעי כי הם רושמים התקדמות, וציינו בפני סוכנות הידיעות AP כי ארצות הברית ואיראן נתנו "הסכמה עקרונית" להאריכו כדי לאפשר מאמצים דיפלומטיים נוספים.

לפני שהפסקת האש בת השבועיים תפוג ב-22 באפריל, המתווכים דוחפים לפשרה בשלוש נקודות מחלוקת עיקריות ששיבשו את השיחות הישירות בסוף השבוע האחרון - תוכנית הגרעין של איראן, מצר הורמוז ופיצויים על נזקי מלחמה - כך לפי אחד הגורמים האזוריים המעורבים במאמצי התיווך.