עליות חדות באסיה; בורסת טוקיו בשיא חדש של כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:45

אסיה

באסיה, הבורסות רושמות עליות חדות הבוקר, על רקע המגמה החיובית שנרשמה בוול סטריט אמש, שם מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 שברו שיאים חדשים של כל הזמנים. בורסת טוקיו זינקה בכ-2.5% לשיא חדש של כל הזמנים, בורסת הונג קונג קופצת בכ-1.6%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.7% והבורסה בסיאול הוסיפה לערכה כ-2.2%.

וול סטריט

כאמור, וול סטריט סגרה את יום המסחר החולף עם שני שיאים חדשים. מדד ה-S&P 500 קפץ בכ-0.8% וננעל בשיא חדש של כל הזמנים, מעל לרף הסמלי של 7,000 הנקודות (7,022 נקודות); הנאסד"ק זינק בכ-1.6% ושבר גם הוא שיא חדש של כל הזמנים, עם 24,016 נקודות. בנוסף, המדד סיכם יום 11 רצוף של עליות, לראשונה מאז 2021. כך, הנאסד"ק השלים עלייה של קרוב ל-15% מאז ה-30 במרץ, ערב ההכרזה על הפסקת האש, וה-S&P 500 עלה ביותר מ-10%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה נחלש אתמול בכ-0.15%.

תומאס מרטין, מנהל תיקים בכיר ב-Globalt Investments, אמר ל-CNBC כי "המצב בערב המלחמה היה שמשתתפי השוק הפחיתו סיכונים במידה מסוימת, מתוך ציפייה שאולי הדברים יחמירו, וכעת, כשהדבר נראה אולי פחות סביר, הם מרגישים צורך לקנות. אנשים לא רוצים להחמיץ שוק שנמצא במגמת עלייה".

מסתמן כי על רקע הציפיות הגוברות לעסקה קרובה בין ארה"ב לאיראן, מתחזק בשווקים סנטימנט של Risk-on. סקטורי ה-S&P 500 שרשמו עליות בולטות הם (2.1%), צריכה פרטית (1.4%) ושירותי תקשורת (1.1%). מנגד, ירידות בולטות נרשמו בענפים דפנסיביים כמו חומרי גלם (1.3%-), תשתיות (0.9%-) ובריאות (0.7%-).

את העליות במגזר הטכנולוגיה הובילו ענקיות הטכנולוגיה. טסלה ומיקרוסופט בלטו לחיוב לחיוב במיוחד, אך גם אנבידיה , מטא , אפל ואלפאבית (גוגל) סיימו את היום בירוק. מניית אנבידיה אמנם עלתה בשיעור מתון יחסית, אך היא סוגרת יום 11 רצוף של עליות - רצף העליות היומיות הארוך ביותר שלה אי פעם. אמזון היא היחידה מבין "שבע המופלאות" שסגרה את יום המסחר בטריטוריה שלילית. גם מגזר התוכנה המשיך להתאושש אמש, כאשר קרן הסל IGV עלתה אתמול במעל 4% ומשלימה מתחילת השבוע זינוק של מעל 10%. עם זאת, הקרן עדיין נמצאת ברמתה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2024.

מניות נוספות שעשו תנועות משמעותיות אמש:

בנק אוף אמריקה , מורגן סטנלי - מניות שני הבנקים הגדולים טיפסו, לאחר שהם פרסמו תוצאות כספיות שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה.

נייקי - המניה קיבלה זריקת עידוד משני בכירי החברה שרכשו מניות. המנכ"ל אליוט היל רכש מניות בהיקף של כמיליון דולר והדירקטור טים קוק, מנכ"ל אפל, רכש מניות ביותר ממיליון דולר.

אובר - מניית חברת הנסיעות השיתופיות זינקה, אחרי דיווח בפייננשיאל טיימס לפיו החברה מייעדת מעל 10 מיליארד דולר לרכישת אלפי רכבים אוטונומיים, ורוכשת נתחים מהחברות אשר מפתחות אותם.

בגזרת הישראליות בוול סטריט, מנכ"ל צים, אלי גליקמן, הודיע אמש על פרישתו מתפקידו בחברה, לאחר תשע שנים. הוא צפוי להמשיך לכהן בתפקידו למשך תקופת מעבר של כחצי שנה נוספת. דירקטוריון החברה הודיע כי יתחיל לחפש מנכ"ל חדש לחברה. החלטתו של גליקמן, לדבריו, נובעת מכך שדירקטוריון החברה העדיף הצעת רכישה אחרת, ולא את זו של הקבוצה שהוביל גליקמן עצמו. "בחודשים האחרונים, קידם דירקטוריון החברה תהליך מיזוג עם הפאג־לויד. אני מכבד את החלטת הדירקטוריון, אולם לאחר מחשבה הגעתי למסקנה כי איני יכול להמשיך ולכהן כמנכ״ל צים".

שוק החוב האמריקאי

בארה"ב, התשואות עלו אתמול כמעט לכל אורכו של העקום. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.28%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.77%. ייתכן שהמגמה באה בעקבות איומו של הנשיא טראמפ לפטר את יו"ר הפד ג'רום פאוול מוקדם יותר היום, אם בסיום כהונתו יחליט להישאר כמושל בפד - זאת, על רקע החקירה הפלילית שמשרד המשפטים האמריקאי פתח נגדו מוקדם יותר השנה , במסגרת מסע הפעלת הלחצים של טראמפ על הבנק המרכזי.

בראיון לרשת פוקס, טראמפ אמר כי אם פאוול לא יעזוב את הפד, "אצטרך לפטר אותו. אם הוא לא יעזוב בזמן - אני החזקתי את עצמי מלפטר אותו. רציתי לפטר אותו, אבל אני לא אוהב להיות שנוי במחלוקת. אני רוצה להיות לא שנוי במחלוקת". לרוב, מהלכים שנתפשים ככאלה שפוגעים בעצמאות הפד גוררים ירידה במחירי האג"ח, אך התגובה של הסוחרים אתמול הייתה מתונה יחסית.

שוקי הסחורות והמטבעות

היסטוריה התרחשה בשוק המט"ח ביום רביעי, כאשר לראשונה מאז שנת 1995, שער הדולר שקל ירד מתחת ל־3 שקלים לדולר. השער היציג נקבע על 3.01 שקלים לדולר, אך זמן קצר לאחר קביעתו, בשעות הצהריים השקל החליף קידומת והגיע לשיא שלא נראה מאז שנת 1995. למעשה, אפשר גם לומר שזה השער החזק ביותר של השקל מאז ומעולם, מכיוון שבאותם ימים, שער השקל דולר נקבע על ידי המדינה, באמצעות קביעת "שער קבוע" והודעה יזומה על תיסוף או פיחות של המטבע.

יובל באר אבן, מנהל השקעות עמיתים, מגדל ביטוח ופיננסים, אמר לגלובס: "בין הגורמים שתומכים בשקל - חולשת הדולר בעולם, רגיעה בגזרה הגיאו פוליטית והמשך חוזקת מאזן התשלומים של ישראל". לדבריו, "ככל והשקט הביטחוני יישמר, לצד התאוששות המשק והמשך עליות בשוקי המניות - המגמה תימשך".

הראל דותן, מנהל השקעות נגזרים, מט"ח וריביות במנורה מבטחים, הדגיש את ההשלכות למשקיעים: "בהיבט ההשקעתי, הסביבה הזו מחדדת את החשיבות של ניהול חשיפת מט"ח. בסביבה של שקל חזק לאורך זמן, איננו רואים הצדקה למשקיע ישראלי להחזיק תיק פנסיוני עם חשיפה מלאה למט"ח, ולכן אנו ממשיכים להעדיף פיזור גיאוגרפי רחב יותר וחשיפת מט"ח מאוזנת".

אחת הסיבות להתחזקות השקל, כאמור היא היחלשות הדולר בעולם, שמאבד מהאטרקטיביות שלו כנכס "מקלט בטוח" על רקע הציפיות לסיום המלחמה נגד איראן. מדד ה־DXY, האומד את כוחו של הדולר מול סל המטבעות נחלש גם ביום רביעי - וכך חתם את רצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז 2011. האופטימיות לגבי סיום המלחמה באיראן שמרה על מחיר חבית ברנט מתחת לרף של 100 דולר לחבית במהלך כל יום רביעי, ובשעות הערב מחירה עמד על פחות מ־95 דולר.

בדוח של זרוע ניהול הנכסים של בנק State Street, נכתב כי העלייה במחירי האנרגיה כבר מתגלגלת לציפיות האינפלציה ומאיימת על אירופה בסטגפלציה - תרחיש של אינפלציה גבוהה בשילוב מיתון. "אנרגיה הפכה לערוץ הקשר המרכזי בין גיאופוליטיקה לשווקים - דרך אינפלציה, ריבית ומטבעות", נכתב בדוח. הדוח משרטט את ההשלכות של שני תרחישים אפשריים. הפסקת אש - שתוביל להערכת האנליסטים להתייצבות במחירי האנרגיה ולדעיכה הדרגתית באינפלציה. אז השווקים "עשויים לחזור לראלי מתון"; והסלמה - בתרחיש זה, "מחיר הנפט עשוי לטפס עד 150 דולר לחבית, האינפלציה תהפוך למתמשכת והסיכון למיתון עולה משמעותית. המשקיעים יברחו לסקטורים דפנסיביים כמו דולר, זהב ואג"ח צמודות אינפלציה".