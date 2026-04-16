כשהדולר המתרסק מטלטל את אסטרטגיית ההשקעות

הדולר צולל לשפל היסטורי מתחת ל-3 שקלים, וכמו פטריות אחרי הגשם צצה ברשתות החברתיות השאלה הגדולה: האם זה הזמן למכור דולרים ולעבור לשקלים, או הפוך, האם להמיר שקלים לדולרים.

מבאס לראות את השאלות הללו כעת. האזהרות על כך שהשקל כנראה יתחזק נכתבו כל כך הרבה, גם על ידי כותב שורות אלה, כבר לפני שנתיים. סמנכ"ל הבורסה יניב פגוט, למשל, אמר בזמנו: "ברגע שתהיה רגיעה בישראל, השקל יכול להתחזק בצורה דרמטית. ייסוף של 4% או 5% בחודש יכול להיות קטלני, ולמרות שנכון שעכשיו זה נראה כמו חזון אחריות הימים, זה עשוי לקרות".

אותה תוצאה קטלנית משתקפת היטב בפער התשואות בין מסלולי המניות (29% בשנה האחרונה) לעומת 3.4% במסלולי S&P 500. מדובר על יותר מ-250 מיליארד שקל שלא נהנו כמעט מתשואה, בזמן שהשווקים זינקו.

את השאלה האם השקל יתחזק או ייחלש נשאיר בצד. אבל האירוע הזה מזכיר שוב את הכלל הכי בסיסי בעולם ההשקעות: פיזור, פיזור, ושוב פיזור. כל המומחים אומרים ש"אף אחד לא יודע להעריך את כיוון המט"ח". גם אם יש לכם תזה, לא כדאי לשים את כל הביצים בסל אחד. לא בטוח שכדאי לשים את כל הכסף על S&P 500, והשנה האחרונה מוכיחה זאת, אך גם לא כדאי ללכת לקיצוניות השנייה, לוותר על חשיפה למט"ח או ללכת אול אין על ישראל. הכיוון יכול להשתנות, גם אם כרגע זה לא נראה כך. למשל, בגלל ירידות חדות בשווקים.

ואם כל כותרת על דולר שוקע או שקל נוסק עושה לכם כאב בטן ותהיות לגבי אסטרטגיית ההשקעה, אולי צריך לחשוב עליה לפי כל פרמטר נדרש - רמת סיכון, נזילות וכל זה. גם אם צריך לבלוע את הגלולה של הצניחה בדולר, היא לא מבטלת החלטות שעשינו בלי רעשי רקע.

נתנאל אריאל