מגמה מעורבת באירופה; בורסת טוקיו ירדה בכ-1.5%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:45

המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת. מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, מדד הפוטסי יורד בכ-0.2% והקאק מתקדם בכ-0.2%.

בבלומברג מדווחים הבוקר כי הנשיא טראמפ טען שאיראן עשתה ויתורים בסוגיות מפתח במסגרת המשא ומתן עם ארה"ב, ושעסקה לסיום המלחמה עשויה להיות מוכרזת "די בקרוב". טראמפ ציין כי ייתכן שלא יהיה הכרחי להאריך את הפסקת האש לשבועיים עם איראן, ואמר כי "איראן רוצה לעשות עסקה. הם מוכנים לעשות דברים שהם לא היו מוכנים לעשות לפני חודשיים. יש לנו משא ומתן מאוד מוצלח שמתנהל כרגע.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.1% והנאסד"ק סביב רמת הבסיס.

10:10

בורסות אירופה פותחות את היום ביציבות, אחרי שאתמול הראלי בוול סטריט נמשך, על רקע האופטימיות לסיום המלחמה נגד איראן בטווח הזמן הקרוב. גם במהלך הלילה, הנשיא טראמפ חזר על המסר לפיו המלחמה צפויה להסתיים "בקרוב מאוד". הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי יורד בכ-0.1% והקאק מטפס בכ-0.1%.

באסיה, הבורסות יורדות הבוקר ומתנתקות מהסנטימנט החיובי בוול סטריט. בורסת טוקיו ירדה בכ-1.6%, בורסת הונג קונג נחלשה בכ-1.2%, בורסת שנגחאי נסוגה בכ-0.1% והבורסה בסיאול ירדה בכ-0.6%.

במקביל, מחירי הנפט יורדים הבוקר. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 93 דולר לחבית.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות קלות - נאסד"ק ב-0.3%, S&P 500 ב-0.2%. השניים שברו שיא זה היום השני ברציפות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על הפסקת אש בת 10 ימים בין ישראל ללבנון, מהלך שעשוי להקל על המתיחות הרחבה יותר בין ארה"ב לאיראן. הנשיא גם הורה לסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, למזכיר המדינה מרקו רוביו וליו"ר המטות המשולבים דן קיין "לעבוד עם ישראל ולבנון כדי להשיג שלום מתמשך".

נטפליקס פרסמה הלילה את תוצאות הרבעון הראשון לאחר סגירת המסחר.

החברה דיווחה על הכנסות של 12.25 מיליארד דולר, וזאת לעומת צפי ל־12.17 מיליארד דולר, ברבעון המקביל אשתקד, הכנסותיה עמדו על 10.54 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.23 דולר הרבה מעל הצפי של 0.76 דולר ו-0.66 דולר באותו רבעון בשנה שעברה.

לעומת המספרים הטובים, החברה מפספסת את התחזית לרבעון הבא, 12.57 מיליארד דולר לעומת 12.64 מיליארד דולר שהיו צפויים לה ע"י האנליסטים. המניה נפלה במסחר המאוחר בכ-9%.

מיקרוסופט בלטה מבין "שבע המופלאות" עם עלייה של 2%. טסלה ירדה בעקבות דיווחים לפיהם מכירות ה־Cybertruck נתמכו על ידי חברות אחרות של אילון מאסק, כולל SpaceX.

מניות הקוונטום שוב עלו וממשיכות ראלי שבועי חזק שהונע על ידי התלהבות סביב מודלי הבינה המלאכותית החדשים של אנבידיה, שנועדו לקדם את תחום המחשוב הקוונטי המתפתח. הראלי מגיע בעקבות ההכרזה של אנבידיה על Ising, משפחת מודלים פתוחים חדשה שמטרתה להאיץ את האימוץ של מחשוב קוונטי.

מאז תחילת השבוע, מניית איי.און.קיו. זינקה בכ־50%, וכך גם מניית די-ווייב קוואנטום . ריגטי קומפיוטינג עלתה ביותר מ־20%.

טייוואן סמיקונדקטור , יצרנית השבבים החוזית הגדולה בעולם עקפה את תחזיות הרווח והעלתה את תחזית ההכנסות לשנה, מה שמעיד על ביקוש חזק לשבבי AI למרות אי־הוודאות הנובעת מהמלחמה. , AMD , זינקה בעקבות המלצה, כך גם אינטל שנסחרת בשיא של כחמש שנים, 67 דולר למניה.

הסיפור המעניין של אתמול שייך למעבר המפתיע של חברת נעליים קטנה, אולבירדס מנעלי צמר לתשתיות בינה מלאכותית. מניית החברה, שהודיעה כי בכוונתה למתג את עצמה מחדש כ-ניו בירד AI, צנחה בכ-30% תיקון חד אך חלקי בלבד לעלייה יום קודם לכן, אז זינקה ביותר מ-600%. "זה מרגיש כמו מניית מם, שבה הרגש משתלט ושיקול דעת נזרק מהחלון," אמר אדם סרהן, מנכ"ל 50 Park Investments.

שוק החוב האמריקאי

אחרי שירדו בתחילת השבוע, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו אתמול. התשואה לעשר שנים עלתה במעל 3 נקודות בסיס לרמה של 4.31%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 3.78%.

המגמה באה על רקע נתוני תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב לשבוע שהסתיים ב-11 באפריל - אלו עמדו על 207 אלף, לעומת צפי ל-215 אלף. נוסף על כך, מוקדם יותר השבוע, פורסם הדוח הכלכלי הכלכלית האזורי האחרון של הפדרל ריזרב, המכונה "ספר הבז'", שחשף אי־ודאות גוברת בקרב עסקים בארה"ב כתוצאה מהמלחמה עם איראן.

ייתכן שהמגמה באה גם בעקבות איומו של הנשיא טראמפ לפטר את יו"ר הפד ג'רום פאוול מוקדם יותר השבוע, אם בסיום כהונתו יחליט להישאר כמושל בפד - זאת, על רקע החקירה הפלילית שמשרד המשפטים האמריקאי פתח נגדו מוקדם יותר השנה , במסגרת מסע הפעלת הלחצים של טראמפ על הבנק המרכזי.

בראיון לרשת פוקס, טראמפ אמר כי אם פאוול לא יעזוב את הפד, "אצטרך לפטר אותו. אם הוא לא יעזוב בזמן - אני החזקתי את עצמי מלפטר אותו. רציתי לפטר אותו, אבל אני לא אוהב להיות שנוי במחלוקת. אני רוצה להיות לא שנוי במחלוקת". לרוב, מהלכים שנתפשים ככאלה שפוגעים בעצמאות הפד גוררים ירידה במחירי האג"ח, אך התגובה של הסוחרים אתמול הייתה מתונה יחסית.