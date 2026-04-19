מילואימניקים? המערכת שתבדוק אילו הטבות מגיעות לכם מהבנק

מבצע "שאגת הארי" נתן את אותותיו גם ואולי בעיקר בכיסם של משרתי המילואים. ייתכן כי אותם משרתים זכאים לקבלת הטבות פיננסיות מהבנק אליו משתייכים, אך בשל פערי המידע הם לא יודעים זאת. כעת, מערכת דיגיטלית חדשה מאפשרת למשרתי ולמשרתות המילואים לבדוק בקלות אילו הטבות פיננסיות מגיעות להם מהבנקים וכיצד ניתן לממש אותן.

● הייטקיסטים ובעלי שכר של כ-20 אלף שקל עשו הכי הרבה ימי מילואים

● בדרגי השטח בצה"ל חוששים: לוחמים יידרשו השנה לקרוב למאה ימי מילואים

המערכת פותחה על-ידי הקליניקה לדיני בנקאות במכללה למינהל בהנחיית עו"ד אביאל אבני ועו"ד רותם פסטרנק, במטרה לצמצם פערי מידע ולמנוע מצב שבו זכויות כלכליות אינן מנוצלות.

הפיתוח מגיע בהמשך למחקר שערכו במכללה למינהל בנושא הטבות למילואימניקים. לאור העניין הרב, הוקם בשבוע שעבר מחשבון דיגיטלי ייעודי ונגיש לציבור ללא עלות, המאפשר בדיקה מהירה ופשוטה של הזכויות האישיות. זאת, כתלות בבנק אליו המילואימניק משתייך, האם מדובר בחשבון בנק פרטי/עסקי וכמות ימים המילואים.

בין ההטבות אותן ניתן לבדוק: זכאות להחזר של עד 100% מהריבית על הלוואות מינוס ועמלות עו"ש, אפשרות לדחיית תשלומי הקרן והריבית לבעלי משכנתאות למשך חודשיים, פטור מריבית על יתרת חובה בעו"ש (עד 30,000 שקל) למשך חודשיים, הלוואה ללא ריבית עד 12,000 שקל או הלוואה עד 100,000 שקל בפריים בלבד ועוד.

ייתכן כי הטבות אלה מוגבלות בתוקפן, ולכן יש חשיבות למהירות הגשת הבקשה ולבדיקה האם רלוונטית.

דוגמאות להטבות

הקליניקה אספה מספר דוגמאות להטבות וולנטריות להם מילואימניקים עשויים להיות זכאים:

בבנק יהב, לקוחות בעלי עסק המזוהים כמילואימניקים שהיו ביתרת חובה בחשבונם העסקי בתאריך 1.3.2026, יכולים לקבל פטור לחודשיים מחיוב ריבית על האוברדרפט בחשבון העסקי (עד 30,000 שקל).

לקוחות עסקיים של בנק מזרחי טפחות ששירותו במילואים, זכאים ל-0% ריבית על מסגרת העו"ש ביתרת חובה של עד 30,000 שקל לתקופה של שלושה חודשים (תנאי זכאות: עסקים בעלי מחזור של עד 25 מיליון שקל).

לקוחות פרטיים של בנק הפועלים שקיבלו לחשבונם במהלך שנת 2024 גמול עבור שירות המילואים ועם יתרת פיקדונות כספיים (כולל עו"ש ביתרת זכות ותוכניות חיסכון, לא כולל חיסכון לכל יחד), יכולים לקבל מענק בסך 250 שקל.

לקוחות עסקיים של בנק הפועלים ששירותו במילואים וקיבלו מענק מילואים לחשבון בנק הפועלים בטווח החודשים מאי-יוני 2025, יכולים להיות זכאים לפטור מריבית על המינוס עד 30,000 שקל.

בנק דיסקונט מעניק הקלות בהתאם למתווה של בנק ישראל (בנוגע להטבות הוולנטריות, פג תוקפן ביום 15.4.2026).

לקוחות פרטיים של בנק מזרחי טפחות בשירות מילואים פעיל זכאים לפטור מעמלות ניהול חשבון, מעמלות פקיד וערוץ ישיר, עמלה מזערית ומסלולי עמלות 0% ריבית במסגרות עו"ש עד 10,000 שקל.

ההטבות חלות על משרתי מילואים שאינם נמצאים בהליכים משפטיים מול הבנק. חלק מההטבות ניתנות אוטומטית. וחלקן דורשות הגשת בקשה - מומלץ לוודא זאת באפלקציה או מול הבנקאי, ויש לשים לב לתוקף ההטבות.

ניתן להיכנס לבדיקה מהירה (וחינמית) בקישור הבא: https://miluimbenefits.netlify.app/