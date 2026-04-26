"עושים לונג על ישראל": לאן הולך השוק המקומי ואיך כדאי להשקיע?

כנס 'עושים לונג על ישראל', המתקיים זו השנה השנייה, יתמקד בהזדמנויות ההשקעה בשוק הישראלי ובמכפילי הכוח שמניעים את כלכלת ישראל קדימה.

לאחר שנים של שגשוג למרות האתגרים הביטחוניים ננתח את מגמות העתיד בסקטורים מובילים, נדון ביתרונות המחצב האנושי ובדרכים שבהן ניתן להתמודד עם האתגרים ואף למנפם.

הכנס מארח רגולטורים פיננסים, את מובילי קהילת שוק ההון ומנהלים בכירים.

תוכנית הכנס

08:30 התכנסות וקפה

09:30 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:45 עמית גל, הממונה על שוק ההון

10:10 שיחה עם יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח

10:30 מכפילי הכוח של הכלכלה הישראלית

חדשנות: אייל גפני, מנכ"ל בנק ONE ZERO

תשתיות: ד"ר נבות בר, מנכ״ל ומייסד קרן קיסטון

תעשייה: קרן כהן חזון, מנכ"לית תורפז

מימון נדל"ן: ברק בנסקי, משנה למנכ״ל, מנהל חטיבת ההשקעות, כלל ביטוח ופיננסים;

אורי פז, מייסד ומנכ"ל מכלול מימון בע"מ; רונית אשד לוי, מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים

הרצאה: החוזקות של כלכלת ישראל ד"ר שמואל אברמזון, כלכלן ראשי, משרד האוצר

12:30 המחצב האנושי והמובילות הטכנולוגית

פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בת"א; יו"ר מכון RISE Israel

סיגל רגב, יו"ר קבוצת דנאל

13:15 פאנל השקעות: המשק הישראלי ביום שאחרי המלחמה

ניר עובדיה, מנהל אגף השקעות עמיתים, כלל ביטוח ופיננסים

יפעת אורון, מנכ"לית בלקסטון

רונית הראל בן זאב, מנכ״לית S&P מעלות

13:50 מאחורי הקלעים של עסקת צים

ד"ר סאמר חאג' יחיא, יו"ר בנק לאומי לשעבר, יועץ להפג-לויד

14:15 ארוחת צהריים ומינגלינג

15:00 חוזרים לעבודה

***גילוי מלא. הכנס מתקיים הודות לשיתוף פעולה עם כלל. בחסות: בנק ONE ZERO, קיסטון ודנאל.