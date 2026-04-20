רעידת אדמה חזקה סמוך ליפן: אזהרת צונאמי לפגיעה בחופי המדינה

אזהרת צונאמי רחבה פורסמה היום (ב') בחלקים גדולים מיפן בעקבות רעידת אדמה חזקה ממזרח לחופי המדינה. ביפן נערכים לגלי צונאמי בגובה שלושה מטרים שיפגעו באי המרכזי במדינה.

● בגלל המלחמה: סין מצאה את עצמה תלויה ביבוא מפתיע מארה"ב ● מיליון חתימות באירופה מציתות מחדש איום על הסכם הסחר עם ישראל

על-פי דיווח בתאגיד השידור ביפן, גלי צונאמי כבר זוהו באזור חופי יפן סמוך לשעה 11:15 (שעון ישראל) וצפויים לפגוע במחוז אומורי בצפון האי הונשו, האי המרכזי ביפן. מוקד הרעש הוא בעומק 10 ק"מ בים, אך ביבשה כבר החלו להיערך לאפשרות של פגיעה.

כלי תקשורת ביפן מדווחים כי שירותי הרכבות במחוז אומורי כבר הופסקו בעקבות רעידת האדמה. על-פי אזהרת הצונאמי, גלים בגובה שלושה מטרים עלולים לפגוע ביבשה בתוך פחות מ-30 דקות.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12