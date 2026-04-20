יפן

רעידת אדמה חזקה סמוך ליפן: אזהרת צונאמי לפגיעה בחופי המדינה

גלי צונאמי בגובה שלושה מטרים עלולים לפגוע במחוז אומורי בצפון האי הונשו, האי המרכזי ביפן • רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.5 הורגשה בים ממזרח למדינה • שירותי הרכבות המהירות הופסקו, היערכות לפגיעה בתוך פחות מחצי שעה

N12 12:28
מחוז אומורי, יפן | צילום: shutterstock
אזהרת צונאמי רחבה פורסמה היום (ב') בחלקים גדולים מיפן בעקבות רעידת אדמה חזקה ממזרח לחופי המדינה. ביפן נערכים לגלי צונאמי בגובה שלושה מטרים שיפגעו באי המרכזי במדינה.

על-פי דיווח בתאגיד השידור ביפן, גלי צונאמי כבר זוהו באזור חופי יפן סמוך לשעה 11:15 (שעון ישראל) וצפויים לפגוע במחוז אומורי בצפון האי הונשו, האי המרכזי ביפן. מוקד הרעש הוא בעומק 10 ק"מ בים, אך ביבשה כבר החלו להיערך לאפשרות של פגיעה.

כלי תקשורת ביפן מדווחים כי שירותי הרכבות במחוז אומורי כבר הופסקו בעקבות רעידת האדמה. על-פי אזהרת הצונאמי, גלים בגובה שלושה מטרים עלולים לפגוע ביבשה בתוך פחות מ-30 דקות.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12