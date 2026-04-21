טקס המשואות מסמן אירוע חסר תקדים. אבל האם כבר היו לו רמזים?

"חאבייר מיליי הוא ידיד אמת של ישראל ומנהיג מופת בנאמנותו ובמחויבותו לעם היהודי. הבחירה בו להשיא משואה משקפת את ההוקרה העמוקה של אזרחי ישראל למנהיגותו וליחסי החברות החמים והקרובים בין ישראל לארגנטינה" - כך נימקה שרת התחבורה מירי רגב את הבחירה הלא שגרתית בנשיא ארגנטינה להדלקת משואה.

כמעט בכל מקום דובר על הבחירה "חסרת התקדים" בנשיא של מדינה זרה כמשיא משואה בטקס יום העצמאות. אז כדאי לעשות סדר: איך זה בכלל התאפשר, והאם באמת מדובר באירוע ללא תקדים?

כללי בחירת מדליקי המשואות מעוגנים בתקנון שהתקבל בהחלטת ממשלה 4760 בשנת 2019. לפי סעיף ה(3), "מדליקי המשואות יהיו אזרחי מדינת ישראל או תושביה". ואולם, לפי אותו סעיף, "רשאי יו"ר ועדת שרים" - שבמקרה הנוכחי היא שרת התחבורה מירי רגב - "לאשר מדליק משואה שאינו אזרח או תושב ישראל, שהומלץ על-ידי הוועדה ובתנאי שיש לו זיקה לנושא המרכזי".

ואכן, זו לא הפעם הראשונה שבה מדליק משואה יהיה אדם ללא אזרחות ישראלית. הראשון שנבחר כמדליק משואה שאינו אזרח ישראלי היה הרב מרווין (משה חיים) האייר בשנת 2017 - לאחר שבאותה שנה רגב, אז שרת התרבות, החליטה למסד את "משואת העם היהודי". בסופו של דבר המשואה הודלקה במשותף עם מייקל שטיינהרדט - גם הוא לא אזרח ישראל.

ומה לגבי מנהיגים זרים? אומנם אין תקדים לכך שמנהיג מדינה זרה השיא משואה, אבל היה ניסיון להוציא לפועל מהלך דומה. ב-2018, בחגיגות ה-70 למדינת ישראל, נשיא הונדורס, חואן אורלנדו הרננדס נבחר להתלוות למדליקת המשואה מטעם המרכז לשיתוף פעולה בין לאומי (מש"ב) במשרד החוץ.

"אני שמחה וגאה שנשיא הונדורס שהינו בוגר קורס של מש"ב (מרכז לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ) יגיע לטקס ויתלווה למדליקת המשואה מטעם משרד החוץ", בירכה השרה רגב. ברקע, עמדה גם ההחלטה של הונדורס להצביע נגד ההחלטה בעצרת הכללית של האו"ם שגינתה את הכרת ארצות הברית בירושלים כבירת ישראל בדצמבר 2017.

ואולם, ההודעה על הבחירה בהרננדס הביאה לביקורת ציבורית סביב הגעתו בשל הטענות על שחיתות בהתנהלותו והמחלוקת הפוליטית שנוצרה בנוגע להשתתפות נתניהו בטקס. לאחר השיח הציבורי שהתעורר בישראל בעניין, נשיא הונדורס ביטל את השתתפותו, כשהסיבה הרשמית שנמסרה הייתה ענייני לוחות זמנים.

אלא שבתקשורת דווח כי מה שבאמת עמד מאחורי ביטול ההשתתפות הוא החשש מהביקורת הציבורית העזה בישראל. רגב בעצמה האשימה בדבר את הביקורת של האופוזיציה על השתתפותו של הרננדס, ואמרה כי "זה מראה שהאופוזיציה חברה לארגוני ה-BDS נגד מדינת ישראל".

והיו עוד צעדים חסרי תקדים שהובילה השרה רגב בטקס המשואות. אף על פי שבתקנון מ-2019 נקבע ש"המשואות יודלקו על ידי שנים-עשר עד ארבעה-עשר מדליקי משואות" - ב-2024, הממשלה החליטה לבטל את הקביעה הזאת, כך שלכל משואה יוכל להיות מספר בלתי מוגבל של מדליקים.

אומנם ההחלטה הייתה חד פעמית רק לטקס הדלקת המשואות ה-76 למדינת ישראל, אבל גם בשנה הבאה (2025) שונתה המגבלה - והממשלה קבעה ש"כל משואה תודלק על-ידי עד שלושה משיאי משואות". השנה, הממשלה קבעה - שוב, "באופן חד פעמי" - ש"עד שלוש משואות תודלקנה על ידי שני מדליקים, כל אחת".

תחקיר: יובל אינהורן