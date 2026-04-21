דיווח: ואנס יגיע לשיחות המו"מ עם איראן בפקיסטן

לקראת סבב השיחות השני בין ארה"ב לאיראן שצפוי להתחיל ביממה הקרובה בפקיסטן, בישראל נערכים לפיצוץ במגעים • בכיר ישראלי: "מתקשים להאמין שהמשטר הנוכחי יסכים לוויתור מוחלט של הוצאת האורניום המועשר" • טראמפ בסדרת ציוצים על המלחמה: "אין לי לחץ להגיע להסכם" • הנציג האיראני לשיחות: "לא מקבלים מו"מ תחת איומים" • עדכונים שוטפים

סגן הנשיא ג'יי די ואנס / צילום: Shutterstock
סגן הנשיא ג'יי די ואנס / צילום: Shutterstock

עדכונים שוטפים

04:07 - דיווח: ואנס יגיע לסבב השיחות בפקיסטן; באיראן מאיימים: "הכנו קלפים חדשים בשדה הקרב"

03:48 - הבית הלבן: שלא יהיה ספק, הנשיא טראמפ לא יגרור את ארה"ב להסכם הרסני נוסף עם איראן

03:42 - דיווח ב-NBC: נושאת המטוסים האמריקנית ג'ורג' בוש עושה את דרכה ממדגסקר למזרח התיכון וצפויה להגיע לאזור בתוך ימים. היא מצטרפת לנושאת המטוסים אברהם לינקולן שפועלת סמוך למפרץ עומאן ומסייעת במצור האמריקני על איראן, ולג'רלד פורד שמוצבת בים סוף

01:05 - מנהל המו"מ מטעם איראן במסר לטראמפ: "הכנו קלפים חדשים בשדה הקרב"

יו"ר הפרלמנט באיראן, מוחמד באקר קאליבאף, שמוביל את המגעים עם ארה"ב על הסכם לסיום המלחמה, פרסם פוסט תקיף ברשת X שבו תקף את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ולא התייחס לסבב השיחות המתוכנן בפקיסטן.

פורסם לראשונה ב-N12.