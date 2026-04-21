דיווח: ואנס יגיע לשיחות המו"מ עם איראן בפקיסטן

04:07 - דיווח: ואנס יגיע לסבב השיחות בפקיסטן; באיראן מאיימים: "הכנו קלפים חדשים בשדה הקרב"

03:48 - הבית הלבן: שלא יהיה ספק, הנשיא טראמפ לא יגרור את ארה"ב להסכם הרסני נוסף עם איראן

03:42 - דיווח ב-NBC: נושאת המטוסים האמריקנית ג'ורג' בוש עושה את דרכה ממדגסקר למזרח התיכון וצפויה להגיע לאזור בתוך ימים. היא מצטרפת לנושאת המטוסים אברהם לינקולן שפועלת סמוך למפרץ עומאן ומסייעת במצור האמריקני על איראן, ולג'רלד פורד שמוצבת בים סוף

01:05 - מנהל המו"מ מטעם איראן במסר לטראמפ: "הכנו קלפים חדשים בשדה הקרב"

יו"ר הפרלמנט באיראן, מוחמד באקר קאליבאף, שמוביל את המגעים עם ארה"ב על הסכם לסיום המלחמה, פרסם פוסט תקיף ברשת X שבו תקף את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ולא התייחס לסבב השיחות המתוכנן בפקיסטן.

