באיראן לא מכירים בצעד של טראמפ: "המפסיד לא קובע תנאים"

עדכונים שוטפים

09:14 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן הבוקר כי סירה של משמרות המהפכה ירתה לעבר ספינת מכולות במצר הורמוז וגרמה נזק כבד לגשר הספינה. אין נפגעים



08:52 - יירוט באזור מטולה, בצה"ל מעדכנים כי מדובר ביירוט שווא

08:33 - במשמרות המהפכה מאיימים: "רמת המוכנות גבוהה ביותר לתגובה מיידית, כל עימות צבאי חדש יביא מכות הרסניות לנכסי האויב"



08:10 - באיראן טוענים: הוצא להורג אדם שהואשם בריגול למען ישראל



08:00 - אונייה ששטה סמוך לעומאן דיווחה: ספינה של משמרות המהפכה ירתה לעברנו, נזק נגרם



07:45 - טראמפ כותב פעם נוספת שאיראן קורסת כלכלית. לדבריו, אנשי המשטרה והצבא מתלוננים שהם לא מקבלים שכר

טראמפ ברשת TRUTH: "איראן לא רוצה שמצר הורמוז יהיה סגור, הם רוצים שהוא יהיה פתוח כדי שיוכלו להרוויח 500 מיליון דולר ביום, זה מה שהם מפסידים אם הוא סגור. הם רק אומרים שהם רוצים שהוא יהיה סגור כי אני חסמתי אותו לחלוטין, אז הם פשוט רוצים לשמור על הכבוד על הכבוד שלהם.

"אנשים פנו אליי לפני ארבעה ימים ואמרו: 'אדוני, איראן רוצה לפתוח את המצר, מיד'. אבל אם נעשה את זה, לעולם לא תוכל להיות עסקה עם איראן, אלא אם כן נהרוס את שאר המדינה שלהם, כולל המנהיגים שלהם".

01:56 - דיווח ב-CNN: השגריר מייק האקבי יהיה חלק מהמשלחת של ארה"ב לשיחות בין ישראל ללבנון



00:38 - דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא': "לנוכח האיומים החוזרים מצד נשיא ארה"ב, אנחנו מזהירים כי כוחותינו ערוכים בכוננות מלאה עם יד על ההדק. במקרה של תוקפנות או כל פעולה נגד איראן"



00:28 - הטלוויזיה האיראנית: איראן לא מכירה בהארכת הפסקת האש שעליה הכריז טראמפ. ייתכן שלא תתחייב אליה ותפעל בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה



00:20 - ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף: "אני מודה מכל הלב לנשיא טראמפ על קבלת בקשתנו ברצון טוב להארכת הפסקת האש כדי לאפשר למאמצים הדיפלומטיים המתמשכים להתקדם כמתוכנן. באמון ובביטחון, פקיסטן תמשיך במאמציה הכנים להשגת פתרון מוסכם לסכסוך"



00:09 - יועצו של יו"ר הפרלמנט האיראני מהדי מוחמדי: "להארכת הפסקת האש מצד טראמפ אין שום משמעות. הצד המפסיד לא יכול לקבוע תנאים. המשך המצור אינו שונה מהפצצות, ויש להגיב אליו בתגובה צבאית. בנוסף, הארכת הפסקת האש מצד טראמפ היא בהחלט קניית זמן למטרה של מכה מפתיעה. הזמן של יוזמת הנגד של איראן הוא עכשיו"



23:46 - התקשורת באיראן מדגישה כי ההנהגה באיראן טרם אישרה או דחתה את הכרזתו של טראמפ על הפסקת אש והודעה צפויה להתפרסם בקרוב

23:12 - טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש לבקשת מפקד צבא פקיסטן. ההארכה היא "עד למועד שבו תוגש הצעת איראן והדיונים יסתיימו בדרך זו או אחרת"



דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים: ההחלטה של איראן שלא להופיע לשיחות מחר בפקיסטן היא סופית.

שעות לפני פקיעת הדדליין, בסוכנות AP מדווחים: נסיעתו של סגן הנשיא ואנס לפקיסטן עדיין מוקפאת, כך מסר גורם רשמי בארה"ב

ברקע ההתפתחויות מול איראן ולקראת המו"מ מול לבנון - שגריר ארה"ב ישראל נקרא לחזור לוושינגטון לשיחות בבית הלבן.

שעות בודדות לפני הדד-ליין של הפסקת האש, משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות חדשות על איראן.

19:42 - צה"ל: כטב"ם שוגר מלבנון, ההתרעות שהופעלו - התרעת אמת

צה"ל אישר כי בניגוד לדיווח על זיהוי שווא, עלה כי ההתרעות שהופעלו בכפר יובל ומעיין ברוך, הופעלו ככל הנראה בעקבות יירוט כלי כטב"ם ששוגר מלבנון - בטרם חצה לשטח הארץ. בנוסף, צה"ל מסר כי חיזבאללה שיגר כמה רקטות לעבר כוחות צה"ל במרחב רב אל תלתין שבדרום לבנון. "צה"ל סגר מעגל ותקף את המשגר ממנו נורו הרקטות", נמסר מדובר צה"ל. "מדובר בהפרות בוטות של הסכם הפסקת האש".

