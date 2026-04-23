ההתרעה המודיעינית של צה"ל: חמאס משתקם בחסות הפסקת האש

עדכונים שוטפים

07:06 - עזה: חוסלו 2 מחבלים שהיוו איום על הכוח ברחבי הרצועה

צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי אתמול כוחות צוות הקרב של חטיבה צפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל שפעל במרחב הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

באירוע נוסף אתמול בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבת 'הנגב' (12) חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.

06:30 - מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהרן הלילה לעבר כלי טיס בלתי מאוישים.

06:20 - סוכנות הידיעות תסנים פירסמה תיעוד של אנשי משמרות המהפכה משתלטים של שתי ספינות מכולות במצר הורמוז

03:38 - דיווחים ערביים: צה"ל תוקף בדרום רצועת עזה

03:18 - ראש ממשלת לבנון: "תקיפותיה של ישראל - פשעי מלחמה"

ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם התייחס למותה של העיתונאית אמאל ח'ליל בדרום המדינה: "תקיפותיה של ישראל נגד עיתונאים ושיבושה את מאמצי הסיוע מהווים פשעי מלחמה. לבנון לא תחסוך מאמץ בהבאת פשעים אלה בפני גופים בין-לאומיים רלוונטיים".

01:11 - דובר הפנטגון הודיע: מזכיר הצי ג'ון פלן עוזב את תפקידו מיידית

נמשכים הזעזועים בממשל טראמפ: בעיצומו של המצור הימי האמריקאי על מצר הורמוז, דובר הפנטגון הודיע שמזכיר הצי ג'ון פלן עוזב את תפקידו מיידית. סגנו ימונה כמחליפו לעת עתה.

00:08 - דיווח בלבנון: העיתונאית אמאל ח'ליל מאל-אח'באר נהרגה בדרום המדינה

בלבנון מדווחים על מותה של עיתונאית היומון אל-אח'באר אמאל ח'ליל, לאחר שדווח כי היא לכודה בכפר א-טירי בעקבות תקיפה ישראלית באזור.

22:37 - הפסקת האש השברירית: חיזבאללה לקח אחריות על 4 תקיפות שביצע היום.

22:26 - דוברת הבית הלבן: איראן חייבת להסכים להעביר את האורניום המועשר כחלק מהמו"מ

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מסרה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי איראן חייבת להסכים להעביר לארה"ב את האורניום המועשר כחלק מהמו"מ לסיום המלחמה.

22:23 - מסמך מודיעיני של צה"ל מתריע: חמאס משתקם משמעותית בחסות הפסקת האש

מסמך מודיעיני של צה"ל שנשלח בתפוצה מצומצמת בימים האחרונים לדרג המדיני מתריע כי חמאס מצליח להשתקם באופן משמעותי בחסות הפסקת האש, כך פרסמנו הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית". לפי הדוח המודיעיני, הארגון מנצל את השקט כדי לחזק את אחיזתו הצבאית והאזרחית ברצועת עזה, בזמן שהקשב הבין-לאומי מופנה לחזיתות אחרות.

הממצאים המרכזיים במסמך:

- חמאס מנצל את הזמן כדי להסדיר ולשפר את בניין הכוח שלו ברצועה, בדגש על שיקום הזרוע הצבאית.

- הארגון מבצע גיוס מואץ של פעילים חדשים ומשתלט על סחורות הנכנסות לרצועה.

- חמאס פועל להפגנת ריבונות אזרחית ושלטונית בשטחים המוחזקים על ידו.

21:25 - דיווח: הקונגרס עודכן - ייקח כחצי שנה לנקות לחלוטין את הורמוז ממוקשים

ייתכן שייקח כחצי שנה כדי לנקות לחלוטין את מצר הורמוז מהמוקשים שפיזרה איראן, כך הודיע הפנטגון לקונגרס האמריקאי - על פי דיווח בוושינגטון פוסט. על פי הדיווח, מבצע כזה לא צפוי לצאת לפועל עד לסיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן.

20:10 - בישראל עודכנו: הדדליין שהציב טראמפ לאיראן - עד יום ראשון

נשיא ארה"ב הסכים להארכת הפסקת האש באיראן כהזדמנות נוספת להגיע להסכם, ובישראל עודכנו שהוא לא יהיה לעוד הרבה זמן. ההערכה בישראל: אין דרך להתכנס סביב הסכמות אלא אם יהיה ויתור דרמטי של אחד מהצדדים.

בזמן הפסקת האש: ארה"ב קוראת לאזרחיה בלבנון ובאיראן להתפנות

ארה"ב קראה לאזרחיה בלבנון ובאיראן להתפנות במיידי מהמדינות, נוכח הפסקת האש וזמינות הטיסות.

פורסם לראשונה ב-N12