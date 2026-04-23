לפני ארבע שנים הכריזה חברת שטראוס ריקול נרחב במוצרי השוקולד חברת הבת עלית, בעקבות דגימות סלמונלה שהתגלו במפעל שלה בנוף הגליל. מדובר באחד המשברים הגדולים בתולדות החברה, שהשביתו את המפעל שלה בגליל למשך תקופה ארוכה.

כעת, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את בקשתה להסכם פשרה, במסגרתו תשלם לה החברה המבטחת כלל כ-30 מיליון שקל. מדובר בפיצוי לשטראוס של 27 מיליון שקל וכן 3.5 מיליון שקל בגין גמול, שכר טרחה והחזר ההוצאות לבאי כוחה.

בנובמבר 2024 קבעה ועדת תביעות בלתי תלויה, שמונתה לאחר שהוגשו תביעות נגד שטראוס זמן קצר אחרי הריקול, כי התהליכים הניהוליים בחברה והנהלים טרם האירוע היו תקינים. עוד קבעה הוועדה, כי לא הוצגו ראיות להפרת חובת אמונים של מי מחברי הדירקטוריון, וכי נושאי משרה בשטראוס לא ייתבעו.

באשר לחובת הפיקוח, קבעה הועדה כי התקיימה בחברה מערכת נאותה לציות להוראות הדין והנהלים בנושא איכות ובטיחות מזון. עוד קבעה הועדה כי שלושה אירועים ראשונים לא הובאו לידיעת הדירקטוריון, ובאין דיווח, אין "דגלים אדומים" שהדירקטוריון התעלם מהם. הועדה הגיעה למסקנה כי הדירקטוריון עמדו בחובות הפיקוח המוטלות עליהם וטיפלו באופן סביר "בדגלים האדומים שהגיעו לידיעתם".

הריקול של שטראוס ברחבי המרכולים / צילום: מיכל רז חיימוביץ

עוד נקבע כי בנוגע להחלטות על ביצוע הריקול, מועדיו והקיפו, שהתקבלו על ידי הנהלת החברה ועל ידי הדירקטוריון היו החלטות סבירות, וכי ביצוע התחקיר שביצעה החברה היה מקיף, בו לא נמצאו מסקנות חד משמעיות לגבי מקור זיהום הסלמונלה במפעל, ולא היה באפשרות הועדה לקבוע קשר סיבתי עובדתי בין התנהלות נושאי המשרה ובעלי התפקידים לבין הנזק שנגרם לכאורה. אך, כן למשל נמצא פגם באופן הבחינה והטיפול בחומר מצולם (סרטוני אבטחה) על ידי אנשי החברה.

החברה סטתה מסטנדרט מקצועי סביר

הוועדה בחנה גם את התנהלות נושאי משרה שאינם דירקטורים ובעלי תפקיד בתחום ההנהלה והפיקוח במטה האיכות של שטראוס ובהנהלת המפעל בנוף הגליל, וקבעה כי לכאורה זו סטתה מסטנדרט זהירות מקצועי סביר. בעניין זה, הוועדה מצאה שנפל כשל באי ביצוע סט בדיקות המוגדרות בנוהל וחרף תלונות חוזרות לא נערך במפעל תחקיר לזיהוי סיבת השורש וכי תלונות אלו לא הובאו לידיעת בעלי תפקידים. עוד נמצאו מספר פגמים ביישום נוהלי החברה ופיקוח עליהם וכי לא בוצעה לכאורה הקפדה מספקת במפעל על יישומי הנהלים. ההתייחסות בפועל בקרב עובדי ומנהלי המפעל ושטראוס ישראל לסיכון הנשקף מזיהום פתוגנים בשוקלד הייתה כאילו הסיכון הוא כמעט אפסי, וכתוצאה מכך לא הוטמע די הצורך יישום הנהלים אשר היו אמורים למנוע סיכון זה.

הוועדה הבלתי תלויה קבעה כי הנזק שנגרם לשטראוס בעקבות הפרשה מסתכם ב-293 מיליון שקל. אך כאמור, הפיצוי שתשלם חברת הביטוח בהסכם מהווה כ-10% ממנו. פסק הדין קבע ביחס לסכום הכולל כי "ספק אם המדובר בסכום שניתן יהיה להפנות כלפי גורם רלבנטי כלשהו דרישה לתשלומו ולהצליח לקבלו". בית המשפט קבע כי מדובר בהסכם פשרה סביר, המשרת את טובת החברה ובעלי מניותיה, משקף באופן ראוי את הערכת הסיכויים והסיכונים של ההליך, את היתרון שגלום לחברה בסכום הפיצוי אותו תקבל ואת היתרון בסיום ההליך. עוה"ד צבי אגמון וזאב גוטרייך ממשרד אגמון עם טולצ'נסקי ייצגו את נושאי המשרה.