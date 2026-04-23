גדעון בריקמן, מוותיקי ענף הפרסום, הלך לעולמו

גדעון בריקמן, מייסד משרד הפרסום בריקמן ומוותיקי הענף, הלך לעולמו בגיל 83.

בשנות ה-80 שימש בריקמן ז"ל כמנכ"ל ואחד הבעלים של פרסום טל ארויו, שהיה אז הגדול בארץ. לאחר מכן, בשנות ה-90, הקים את משרד הפרסום בריקמן יחד עם בנו טל, אשר עומד בראש המשרד כבר למעלה מעשור. ב-2011 מכר בריקמן 25% ממניות המשרד לקבוצת אדלר-חומסקי, וב-2016 גדלה ההחזקה ל-51%, כך שהקבוצה הפכה לבעלת השליטה במשרד.

במקביל לקריירה הענפה בעולם הפרסום, בריקמן כיהן גם בשורה של תפקידים בכירים בעולם הספורט הישראלי. בין היתר הוא שימש כיו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט (הטוטו), כסגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל, כיו"ר מכבי תל אביב בכדורגל וכיו"ר מינהלת הליגה בכדורסל לנשים.

"תעשיית הפרסום נפרדת היום מגדעון בריקמן, אחד מאבות הפרסום הישראלי", ספד לו היום (ה') גיל סמסונוב, יו"ר משרד גליקמן-שמיר-סמסונוב ויו"ר איגוד חברות הפרסום. "גדעון היה מראשוני הפרסום הישראלי, גידל וליווה מאות פרסומאים מימי הפרינט ועד העידן הדיגיטלי. אני, כמו רבים, אהבתי את גדעון מאוד לאורך 40 שנים. תמיד עם חיוך נצחי שהעיד על האופי החם ואוהב האדם. אנחנו מחבקים את ממשיכו, טל, ואת משפחת בריקמן בבית ובמשרד הפרסום".