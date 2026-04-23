אחרי 17 שנים: בטוטו נפרדים מיהושע TBWA. מי יחליף אותו?

מכרז הפרסום של הטוטו (המועצה להסדר ההימורים בספורט) הגיע לקו הסיום, ושני משרדים זכו בתקציב: גליקמן-שמיר-סמסונוב PUBLICIS וגיתם BBDO, בחלוקה דומה (חצי-חצי). זאת לאחר שמאז 2009 טיפל משרד יהושע TBWA של רמי יהושע בחלק הארי של התקציב (הווינר, שתפס 70%-80%), ואילו גליקמן-שמיר-סמסונוב טיפלו בחלק הקטן יותר.

תקציב הטוטו עומד על עשרות מיליוני שקלים בשנה. המכרז, שמיועד לחמש שנים, יצא לדרך לפני כחצי שנה בתנאים שהוגדרו על-ידי חלק מהמשתתפים כ"קשוחים", ולקו הגמר הגיעו חמישה משרדי פרסום.

במסגרת החלוקה בין שני המשרדים הזוכים, גיתם BBDO ינהל את תקציב הווינר, וגליקמן-שמיר-סמסונוב ינהל את תקציב הטוטו (הפן התדמיתי ומשחקים באחריות).

גיל סמסונוב, יו''ר גליקמן-שמיר-סמסונוב / צילום: איל יצהר

לדברי סמנכ"לית השיווק של הטוטו, הילה בז'ז'ינסקי, "כל המשרדים שהגיעו לשלבים הסופיים עמדו בציפיות הטוטו והציגו יכולות מקצועיות מרשימות, עם עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר".

עדו הר-טוב, מנכ"ל קבוצת גיתם, מסר כי "זו גאווה גדולה לזכות בתקציב כל-כך משמעותי. אנו מודים למועצה להסדר הימורים בספורט על הבחירה, וניגשים אליה בענווה ובאחריות גדולה".

עדו הר-טוב, מנכ''ל קבוצת גיתם BBDO / צילום: יח''צ גיתם

רונן גולדשמידט, מנכ"ל גליקמן-שמיר-סמסונוב, מסר: "אנו שמחים מאוד על הזכייה בתקציב הטוטו, שאהוב עלינו מאוד -מאוד כאוהבי ספורט, בוודאי עם צוות וחברה מהמקצועניות ביותר בעולם השיווק".

הכנסות הטוטו בשנת 2025, שנחשבה שנת שיא, הסתכמו בכ-4 מיליארד שקל - עלייה של 3.6% לעומת השנה הקודמת. מתוך זה, הרווחים שהועברו למדינה הסתכמו בכ-900 מיליון שקל - עלייה של כ-5% לעומת שנת 2024, שבה התקיים טורניר היורו.