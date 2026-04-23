אינטל מציגה דוחות חזקים; המניה מזנקת בחדות במסחר המאוחר

אינטל - מניית טכנולוגיה המפתיעה של השנה עד כה - דיווחה הלילה (חמישי) על הכנסות של 13.6 מיליארד דולר לרבעון הראשון של השנה. ציפיות האנליסטים עמדו על 12.3 מיליארד דולר. בשורת הרווח למנייה, מדווחת אינטל על רווח של 29 סנט, בהשוואה לציפיות שעמדו על סנט אחד בלבד למניה. ברבעון המקביל ב- 2025 דיווחה אינטל על הכנסות של 12.6 מיליארד דולר ועל רווח של 13 סנט למניה.

בשעה זו, עולה מניית אינטל ב-13% במסחר המאוחר בנאסד"ק.

אחד הנתונים המעודדים ביותר קשור להתאוששות של אינטל דווקא בתחומים החשובים. בעוד שהצמיחה בעסקי המחשבים האישיים היו רק ב- 1%, המאמץ של ליפ-בו טאן בתחום חוות השרתים נושא פרי עם גידול חד של 22% בהכנסות ל- 5.1 מיליארד דולר. נתון זה מקל על לקוחות המפתח שאינטל חפצה בהם - אנבידיה, ברודקום או גוגל - לייצר את השבבים החשובים שלהם, ברובם שבבי שרתים, דווקא בפסי הייצור של אינטל.

אולי הנתון המעודד ביותר, מלבד השיפור המשמעותי ברווח הגולמי למעל ל- 40%, הוא התחזית לרבעון הנוכחי - שעומדת על 13.8-14.8 מיליארד דולר, שיפור ממוצע של 1.4 מיליארד דולר ביחס לרבעון המקביל.

לעומת זאת, פעילות הייצור עבור לקוחות חיצוניים, התחום האסטרטגי ביותר של אינטל, נותר הפסדי, עם הפסד רבעוני של 2.4 מיליארד דולר, אך לראשונה חצו ההכנסות בתחום את רף 5 מיליארד הדולר, ומהווים גם הם נתון מעודד - כיוון שהם מוכיחים שהחברה מגדילה את ההכנסות מהתחום, מבלי להגדיל את ההפסדים בו.

מניית אינטל הפכה באופן מפתיע לאחת ממניות הטכנולוגיה הצומחות ביותר של השנה האחרונה - עם עלייה של 225% בשנה ושל 81% מאז תחילת השנה. לשם השוואה, מניית אנבידיה צמחה בכ- 9% בלבד מאז תחילת השנה.

"גדולה כדי ליפול"

מאחורי העליות רווחת האמונה הכללית שאינטל נמצאת במגמה חיובית בעקבות כניסתו לתפקיד של ליפ-בו טאן והשקעה של אנבידיה, סופטבנק וממשל טראמפ בחברה - שכעת נתפסת כ"גדולה מכדי ליפול", נכס אסטרטגי שיקבל את הגנת הממשל בכל מחיר, ואת עידודו כדי להפוך למתחרה ראויה ל- TSMC הטייוואנית בייצור מעבדי מחשוב ענן ו- AI. במקביל, עורך טאן חריש עמוק של קיצוצים שמשיל כ- 20 אלף משרות בחברה, מרדד שכבות של מנהלים ומעודד רבים לצאת לפרישה מוקדמת.

בחודש האחרון זכתה אינטל למומנטום חיובי של הכרזות: היא רכשה בחזרה את חלקה במפעל באירלנד מידי קרן הפרייבט אקוויטי אפולו; זכתה לאמון של גוגל שאמרה כי תרכוש ממנה שבבים; ובשבוע האחרון זכתה לדחיפה מאילון מאסק שהבטיח לשלב את אינטל במפעל השבבים העתידי שלו, "טרהפאב" שייצר מעבדים לרכבים ולמוניות של טסלה, לחלליות ספייס אקס ולשרתי xAI. ביממה האחרונה הציג מאסק את טסלה כלקוח הראשון של שבבי ה- A14, מוצר הדגל של מפעלי השבבים החדשים של אינטל, שאמורים להתחרות בפסי הייצור של TSMC. השבב בדור המוקדם יותר, 18A, שהושק בשנה שעברה, זכה לביקורות חיוביות, למרות שעדיין לא זכה ללקוחות יצור בתחום ה- AI, אלא מתמקד נכון לעכשיו במעבדים למחשבים אישיים של אינטל.

חשש מ"עליית יתר"

עם זאת, אנליסטים רבים שופכים מים צוננים על התחזיות הוורודות וחוששות לעליית יתר במחיר המניה. מבין שמונת האנליסטים המפוקחים על ידי Visible Alpha, ששה מחזיקים בהמלצה נייטרלית, כאשר רק אחד מחזיק בדירוג מכירה ואחר בדירוג קנייה. בסקירת שוק מעבדי הליבה שפרסם בנק אוף אמריקה בשבוע שעבר, עולה כי המתחרה AMD נמצאת בעמדה התחרותית הטובה ביותר "בזכות מפת דרכים חזקה למעבדים ונוכחות דומיננטית בשירותי הענן, בעוד שהזינוק האחרון בשווי החברה של אינטל מוגזם ביחס למרכיביה. האנליסטים של הבנק שומרים על המלצת "תשואת חסר".