סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו במגמה מעורבת: דאו משיל 0.3%, כש-S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2% ו-0.7%, בהתאמה.

מניית אינטל מזנקת ביותר מ-25% בהמשך של יממה מוצלחת שעברה על החברה: היא החלה אתמול כאשר אילון מאסק הצהיר כי הפך ללקוח הראשון אי פעם של שבב העתיד של אינטל, A14, שאמור להוות תחרות ראשונה ל-TSMC בייצור מעבדים בעלי מעגלים זעירים, והיא המשיכה עם פרסום הדוחות המצוינים של החברה שניפצה את כל התחזיות וקינחה בתחזית אופטימית נוספת לרבעון השני של השנה.

ניתן לומר שאינטל היא מניית הטכנולוגיה המנצחת של ענקיות הטכנולוגיה בוול סטריט עם צמיחה עד כה של 81% מאז תחילת השנה, וסך הכל 224% בשנה האחרונה - שהיתה ללא ספק השנה של המנכ"ל ליפ-בו טאן שמונה לתפקיד לפני כשנה וחודש.

לפי ביצועי החברה ושיחת המשקיעים נראה כי טאן הבין היטב את התפקיד שאינטל יכולה למלא בטרנספורמציה הדרמטית שעוברת כיום תעשיית הבינה המלאכותית, מדגש על אימון מודלים להפעלתם (שלב ההסקה) וליישום של סוכני AI - תוכנות מבוססות בינה מלאכותית המסוגלות לבצע משימות מלאות כמו מתן שירות לקוחות, פיתוח תוכנה או הכנת דוחות חשבונאיים.

15:30

המצב הגאופוליטי ומלחמת ארה"ב-איראן הם ללא ספק הגורם הדומיננטי ביותר בשווקים כרגע. על רקע ההתלקחות המחודשת במתיחות סביב מצר הורמוז והירידות אתמול בוול סטריט, הנשיא טראמפ פרסם ברשת Truth Social כי הורה לצי לא להסס ולפגוע בכלי שיט המעורבים בהנחת מוקשים, זאת בעוד שמחירי שמחירי הנפט עולים בעקבות חשש כי סגירה ממושכת של נתיב השיט עלולה להחמיר את השיבושים באספקת האנרגיה.

עם זאת, ולמרות שוול סטריט ננעלה אמש בירידות כשנאסד"ק ירד ב-0.9%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.4% - החוזים העתידיים על וול סטריט עולים בשעה האחרונה בעקבות דיווחים על כך ששר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י צפוי להגיע בסוף השבוע לאיסלאמבאד, באופטימיות זהירה.

החוזים העתידיים על S&P 500 עולים כ-0.3%, החוזים העתידיים על נאסד"ק עולים בכ-1.1% בהובלת אינטל , בעוד הדאו נסוג בכ-0.1%.

מחירי הנפט בירידה, כשהמשקיעים נעשים מודאגים יותר ויותר מהיעדר התקדמות רשמית במגעים הדיפלומטיים בין ארה"ב לאיראן, ומהמתיחות הגואה במיצר הורמוז. מחיר נפט מסוג ברנט נסוג בכ-0.6% ונסחר ביותר מ-98.7 דולר. נפט WTI יורד בכ-0.8%% ומחירו עומד על 95 דולר.

יממה מוצלחת עברה על אינטל, ואם לשפוט לפי עליית המנייה לפני תחילת המסחר - היא ככל הנראה טרם הסתיימה. היא החלה אתמול כאשר אילון מאסק הצהיר כי הפך ללקוח הראשון אי פעם של שבב העתיד של אינטל, A14, שאמור להוות תחרות ראשונה ל-TSMC בייצור מעבדים בעלי מעגלים זעירים, והיא המשיכה עם פרסום הדוחות המצוינים של החברה שניפצה את כל התחזיות וקינחה בתחזית אופטימית נוספת לרבעון השני של השנה.

אם לשפוט לפי האופן שבו המנייה עלתה לאחר סיום המסחר - כ-23%, החברה בדרך לפתוח את יום המסחר היום בשווי של מעל ל-412 מיליארד דולר, וייתכן מאוד כי אינטל בדרכה הבטוחה לסיים את חודש אפריל עם שווי של חצי טריליון דולר.

פרוקטר אנד גמבל עולה גם היא כ-3% בטרום המסחר לאחר שהכתה את התחזיות. לעומתה, אייץ'.סי.איי הולדינגס נופלת בכ-8% לאחר שהזהירה שרווחיה יהיו בתחתית הטווח, בשל נזקי הוריקן הלן ומילטון.

בעקבות הצבעת בעלי המניות, עסקת הענק בין וורנר ברדרס דיסקברי לבין פרמאונט סקיידנס יוצאת לדרך. מדובר באחד המיזוגים המשמעותיים ביותר בתולדות תעשיית הבידור, המעצב מחדש את מפת הסטרימינג והאולפנים בהוליווד.

מניית טסלה ירדה אתמול לאחר שמאסק ביקש מהמשקיעים "סבלנות" בקשר להשקעות הכבדות של החברה בתחומי נהיגה אוטונומית ורובוטים דמויי-אדם - תחומים שעדיין לא מייצרים הכנסות משמעותיות.

אתמול בוול סטריט - SOXX תעודת הסל של המוליכים למחצה עלתה זה ביום ה-17 ברציפות, הרצף הארוך בהיסטוריה ומשלימה עלייה של יותר מ-43% מתחילת השנה.

בתוכה, יצרנית השבבים האנלוגיים טקסס אינסטרומנטס זינקה לאחר שחזתה הכנסות ורווחים לרבעון השני מעל ההערכות, זאת בזכות ביקוש חזק לשבבים שלה המשמשים במרכזי נתונים (Data Centers).

מניית מיקרוסופט ירדה לאחר שהודיעה על השקתה, לראשונה בתולדותיה של תוכנית פרישה מרצון לעובדים, שתהיה פתוחה לאלפי עובדים בארה"ב.

מטא מתכננת לקצץ 10% מכוח האדם שלה, המסתכמים בכ-8,000 עובדים, כחלק ממאמץ להגברת היעילות וכדי לאזן את הוצאותיה הכבדות בתחום הבינה המלאכותית (AI). החברה חשפה את המהלך במזכר שנשלח לעובדים אתמול, ובו צוין כי הפיטורים יצאו לפועל ב-20 במאי. מטא גם לא תגייס עובדים עבור 6,000 משרות פתוחות שתכננה לאייש.

נתוני שוק העבודה בארה"ב הצביעו על עלייה קלה בתביעות האבטלה הראשוניות. מספר התביעות החדשות עמד על 214 אלף בשבוע שהסתיים ב־18 באפריל - עלייה של 6,000 לעומת השבוע הקודם ומעט מעל התחזיות שעמדו על 210 אלף. מספר התביעות המתמשכות עלה ל־1.82 מיליון.

באירופה, המסחר מתנהל באדום: דאקס יורד ב-0.2%, קאק משיל כ-0.9%, פוטסי נסוג בכ-0.5%.