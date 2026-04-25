הבנקאי שמציע: אחוזת ענק תמורת מניות בחברה הנחשקת

המרדף אחר המניות של ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק הפך כה סוער בשבועות האחרונים, עד שבנקאי ההשקעות סטורם דאנקן מציע אחוזה בשווי 4.8 מיליון דולר בתמורה למניות.

"אם אתה הולך לדוג, אתה חייב לשים תולעת על הקרס", אמר דאנקן, המייסד והשותף המנהל של Ignatious, בנק השקעות בוטיק טכנולוגי, בראיון ל-Business Insider. "מה האפשרות האחרת שלי? לא להיות חלק מזה?".

ההצעה מגיעה כאשר שווי אנתרופיק, מי שעומדת מאחורי מודל הבינה המלאכותית "קלוד", זינק בשווקים המשניים לטריליון דולר, בהובלת משקיעים שהתרשמו מצמיחת ההכנסות הסוחפת ומהמומנטום סביב הכלי החדש "קלוד קוד".

דאנקן, המתגורר בעיקר בג'קסון הול, ויומינג, מחזיק גם בנכסים נוספים, אך החליט לפרסם את הנכס הספציפי הזה, כיוון שחשב שהוא יהיה אטרקטיבי במיוחד לעובדי אנתרופיק.

מדובר באחוזה המשתרעת על פני 13 דונם, מרוהטת במלואה ומציעה נופים מרהיבים של סן פרנסיסקו, בריכה וספא.

באמצעות הצעת הנכס, דאנקן מקווה להיכנס לרדאר של עובדים שיש להם מניות אנתרופיק שאינן חסומות וניתנות למכירה, או אנשים שיש להם מניות שלא ניתנות למכירה עד שהחברה תצא להנפקה.

דאנקן אומר שקיבל הצעות רבות מאז פרסום העסקה השבוע. "חלקם עובדים (של אנתרופיק), וחלקם במקרה השקיעו מוקדם", אמר. "אני מאמין שהם רציניים, אבל זו עסקה מורכבת".

"כנראה יש מספר לא מבוטל של אנשים שיושבים בדירת חדר אחד בסן פרנסיסקו, למרות שהם מרוויחים 400 אלף דולר בשנה ושווים 100 מיליון דולר", אמר. "אבל המניות שלהם כל-כך לא נזילות, אז אני נותן להם הזדמנות לגוון את ההשקעה שלהם".

תעלול של יחסי ציבור?

זו לא הפעם הראשונה שיש מי שמנסה להשיג מניות בחברות טכנולוגיה בדרך לא שגרתית עוד לפני ההנפקה הראשונית. בשנת 2005, האמן דיוויד צ'ו בחר במניות פייסבוק בשווי של מעל 60 אלף דולר במזומן כדי לצייר ציורי קיר במשרד הראשון של פייסבוק. בחירה זו הובילה לרווח בלתי צפוי של כ-200 מיליון דולר לאחר שפייסבוק הונפקה לציבור בשנת 2012. בעידן הדוט-קום, כמה בעלי נכסים ביקשו מסטארט-אפים מניות של החברה בתמורה לשכירת שטחים בסן פרנסיסקו.

חלק מהמשתמשים ב-X דחו את הצעתו של דאנקן וטענו כי מדובר בתעלול של יחסי ציבור או בסימן לשיא של בועה. אחרים התבדחו על כך שהדבר היחיד שיקר יותר ממניות אנתרופיק הוא נדל"ן באזור מפרץ סן פרנסיסקו.

אלא שדאנקן מתעקש שההצעה אמיתית, ושהוא לא מחפש תשומת-לב. באשר לסיבה שהוא לא קונה מניות בחברה באופן ישיר, הוא אומר שמשקיע קטן כמוהו לעולם לא יוכל לקנות מניות ישירות.

"אנתרופיק לא יכולה לבלות עם אנשים כמוני", אמר דאנקן. "הם מחפשים אנשים שיכולים לכתוב 100 מיליון דולר בצ'ק אחד". החברה לא הגיבה לבקשת תגובה של Business insider.

דאנקן כבר מחזיק במניות בחברת אנתרופיק שרכש בסבב הגיוס שלה בשנת 2024, כאשר היה הרבה יותר קל להשיג מניות. הוא אומר שהוא השתכנע לאחרונה שהוא רוצה להכפיל את ההשקעות, לאחר התחיל ליישם את סוכן ה-AI "קלוד קוד" בחברה שלו. "זה כנראה ישלש את התפוקה שלנו ויפחית את העלויות שלנו ב-50%", אמר. "כשהתחלתי ליישם את הפלטפורמה בחברה שלי, אמרתי שאני רוצה להיות יותר חשוף לזה".